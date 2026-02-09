Правая архаика

09 февраля 2026 | 06:32

Долгие размышления о судьбах Родины, а также упорное стремление понять логику переписок в чатах ОСББ, привели автора к мысли, что Украину спасет лишь диктатура или внешнее управление.

Признаюсь: не хотелось бы лишиться субъектности, отдав право управления страной внешним силам. Но у диктатуры в исполнении национальных сил свои подводные камни. Много ли примеров успешных диктатур? Куба, Северная Корея, Венесуэла – этих примеров достаточно, чтобы избавиться от надежд на диктаторское процветание. Есть еще Чили Пиночета. Там не все однозначно. Интеллигенция, по определению преимущественно левацкая, массово покинула страну. Вся земля – в частных руках. И эти руки не всегда чилийские. Но в украинских обстоятельствах чилийский вариант можно счесть удачей. Национальная интеллигенция отсутствует как класс, земля, а также промышленность, энергетика и прочее – давно не всенародные. Некогда богатая страна после 30 лет разграбления и 4 лет войны превратилась в пустыню, нужно строить с нуля. Но общество еще не взрослое: оно бедно, наивно и пассивно.

Война стала испытанием, проявившим единственную организованную силу, которая дружно отправилась умирать за Родину. Они доказали, что Украина для них – не пустой звук. Кому как не им после войны доверить построение новой Украины? Население на дух не переносит старых политиков. Из новых выбор небогат, кажется только правые готовы не красть, а строить.

Но правые неоднородны, знаем о них немного. На днях представилась возможность познакомиться с ними поближе: в Киеве состоялась Конференция правых, вход свободный. Анонс обещал уютный глубокий подвал осознания экзистенциальных истин.

Предвидя мероприятия по обеспечению безопасности, пришел за час. К моему удивлению у входа собралась основательная группка интересующихся. Но нас никто не ждал ни в 11.00 ни в 12.00. Так и простояли два с лишним часа на улице в предвкушении.

Подвал оказался просторным цехом, забитым под завязку. Заняты все стулья и все проходы. В зале – от 500 до 1000 человек.

Косяк с организацией оставил неприятный осадок. Инициаторы – люди военные, порядка ожидалось побольше. Да и лозунг «Традиция и порядок» на одном из постеров на сцене на это как бы намекал… А если этим мужчинам отдать в управление государство – они порядок точно обеспечат? За два с лишним часа на морозе моя уверенность поколебалась.

В толпе, ожидающей начала, замечаю много военных, хлопцев с козацкими усами и бородами лопатой, а еще стайку мальцов – потенциальных националистов. Подростки основательно промерзли под дверями и убежали по своим пацанячим делам - националистическое движение потеряло пяток единомышленников. Бросилась в глаза элегантная девица, к которой быстро прилип видимо знакомый дядя – он нежно ее обнимал, дабы уберечь от обморожения, пока наконец они не прошли проверку металлодетектором. В зале прослушали пару ораторов и удалились прочь, вероятно по делам, не связанным с войной и государственным строительством. Я был без девицы, потому продержался дольше.

Сцена обильно завешана постерами с гербами организаций-участников, по центру – распятый Христос. Мне не ясна истовая связь национализма и религии. Но личность Дмитра Корчинского в роли конферансье как бы намекала: без Бога – никак.

Со звуком было не очень, поэтому имен докладчиков я не разобрал. Одним оказался проповедник в пикселе. Он обосновал необходимость признания войны священной. Увы, рашисты нас опередили, обозвав так свое СВО. Нужно исправить ситуацию, продвигать идею священной украинской войны снизу, пропагандировать на разных площадках. Люди должны понять, что Священная война – это для всего народа, всеми силами, война на века! Я немного испугался перспективе перманентной войны с одичалым соседом для многих поколений украинцев. Не усмирения его, не создания условий, когда такая война будет невозможна, не ров с крокодилами по линии разграничения, а война на века. Каков шанс заразить такой идеей нацию, много ли украинцев, бежавших от войны, пожелают после этого вернуться? А как это согласуется с мечтами преодолеть послевоенную разруху, обеспечить украинцам развитие и достойное существование? Дискуссия на проповеди не допустима, поэтому выступление состоялось в гробовой тишине и закончилось лозунгом «Слава Украине»!

Евгений Карась агитировал вступать в свой полк беспилотных систем, предлагая заманчивую возможность убить своего первого оккупанта. По его словам, военные знания – это очевидное преимущество в мире, где фактически началась Третья мировая. Он уверенно заявил: пока она только в Украине, скоро – везде. Мысль не новая и весьма спорная. Никто не знает смогут ли сильные мира сего договориться или решат поставить крест на мировой экономике и миллионах ныне живущих. Ни одна страна не может рассчитывать на блицкриг, демократический мир не столь мягкотел, как кажется. Это будет кровавая резня, результат которой непредсказуем. Поэтому анонс Третьей мировой преждевременен.

Сторонник правых идей, служащий в ГУР, задался на сцене вопросом: а могут ли на равных решать судьбы страны штурмовик, проливавший кровь, и бариста, все эти годы разливавший кофе? Нет, такое право лишь у проливавших кровь. Но он не пояснил: имеют ли на это право пенсионеры, сотрудник ДТЭК, служащие МЧЭС, врачи, медсестры, вагоновожатые и работники коммунальных служб. Все безгранично признательны воинам, но такая постановка вопроса выглядит слишком наивной и сулит раскол общества. Такое возможно лишь при диктатуре, о чем выступление намекало.

Еще один призыв к нации: плодитесь и размножайтесь, иначе от рашистов не отбиться. Если бы украинцы были как египтяне, то сегодня нас было бы сто миллионов. А вместо этого за годы независимости в Украине случилось 60 млн абортов. Следует предположить, что правые не прочь их запретить. Сокращение населения – общепланетарная тенденция, которая лет через 50 докатится даже до Африки. Так к чему эти бесплодные призывы? Может следует подумать о том, как не схранить тех, кто есть и вернуть выехавших? Может подумать как бы нам разбогатеть, чтобы воевать не числом, а умением и новейшим оружием, на которое сегодня денег нет?..

Следующий докладчик решил рассуждать глобально. Мир разбит на три части: технократы типа Маска вместе с китайцами, разнеженная Европа и исламский мир. Далее он начал развивать свои умозаключения, но лучше бы этого не делал. США были обвинены в гедонизме, а Европа в бюрократизме и «оправдании капитализма». Из чего следовало: рынок – зло. Примерно о том же 50 лет твердил кубинский диктатор Кастро, доведя свой народ до нищенского состояния. Его друг Чавес управился быстрее. Страданиям венесуэльцев положил конец визит спецназа главного врага США. Кубинцам повезло меньше – их нынешнее руководство продолжает противостоять проискам пиндосов. Я хотел поинтересоваться у выступавшего: а если капитализм не «оправдывать» тогда что – социализм с плановой экономикой и счастливой общностью украинских граждан?.. Но, признаюсь, побоялся спросить, опасаясь, что буду немедленно расстрелян парнями в балаклавах с помповиками, стоявшими по обе стороны сцены.

Я понял, что нахожусь на собрании единомышленников, где нет места дискуссиям и сомнениям. Также утвердился во мнении, что украинские правые не располагают конструктивным видением будущего Украины после войны. За три часа не прозвучало слова «экономика», «восстановление», «развитие». Только война. Нет, я не призываю сдаться на милость врагу. Я просто знаю, что когда-то кровопролитие прекратится и встанет вопрос: как жить, каков план построения новой Украины во имя простого человека и кто возглавит процесс? Увы, на многообещающей конференции правых я не обнаружил людей, которым бы доверил свою страну. Если с наступлением мира избиратель уполномочит правых решать судьбу страны, рискуем получить своего Кастро иль Ына, только вместо извечного врага США будет значиться россия. Боюсь, желающих пожить в такой стране найдется не много.

На конференции было слишком много религии, непримеримости и архаики, слишком мало идей будущего. Разочарован.