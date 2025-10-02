|
Осужденных чиновников нет и не будет
02 октября 2025 | 08:46 , Олег Ельцов. ТЕМА
Наконец открыта тайна неподсудности высокопоставленных чиновников. Это сделал шеф САП Александр Клименко на международной конференции "Движение сквозь сопротивление»: «Общество интересуют приговоры министрам, депутатам. По таким делам очень мало решений. Возьмем дела по действующим народным депутатам, которых достаточно немало. Самая простая категория дел – взятка. Некоторые производства набрались еще до полномасштабного вторжения. Результатов мы не имеем. В чем проблема? Непонятно. Но ответственность за это несет суд. Потому что именно суд ответственен за сроки во время судебного разбирательства. На досудебном расследовании это ответственность прокурора.»
А что ж тут непонятного господину Клименко? Элементарный судебный схематоз: затягивать рассмотрение дел до истечения срока давности. Схема до блеска обкатана судейскими за долгие годы.
Клименко направляет свой гнев в сторону судей: следует законодательно предусмотреть ответственность за затягивание судебного следствия.
Как так получилось?! Помнится, Порошенко «партнеры» руки выкручивали, заставляя создать Антикоррупционный суд. Нате – получите! Результат: имеем дополнительный отряд мздоимцев, которые ощипывают залетевших на взятках платежеспособных клиентов из чиновничества категории «А».
Почему же в прочих странах нет такой проблемы, почему «у них» сажают не взирая на регалии и должности, включая премьеров и президентов? А потому что в цивилизованных, эффективных странах законодатель предусмотрел все возможные лазейки и предупредил злоупотребления. Если коротко: сделал свою работу непредвзято и профессионально.
И ведь совершенно очевидно всем кроме Клименко, что виновны не плохие судьи, а плохие законы. А принимают законы плохие законодатели, которых мы все дружно выбираем.
Так кто виноват, что чаяния общества о посадке высокопоставленных чиновников не удовлетворены? Так само оно, общество, и виновато!
Кто-то обращал внимание в день народного волеизъявления за поведением граждан на избирательных участках? Кто-то видел скопления пересичных возле плакатов с данными кандидатов? Кого-то вообще интересуют их биографии, происхождение и «жизненный путь» так сказать? Я изучаю данные кандидатов и прихожу к выводу, что в 90% случаев к власти рвутся люди без жизненного и управленческого опыта. В лучшем случае – бизнесмены, в худшем – пустобрехи-общественники и учредители всяческих фондов. А еще певцы, бойцы и журналисты. Но это все избирателю несущественно. Он формирует мнение по тому, к какому политическому клану относится претендент, какая у него прическа, пол, цвет глаз, чего он в очередной раз наобещал и как часто мелькал на экране и упоминался в новостях. Так происходит вхождение во власть на всех уровнях. А уж когда политикланы дорвутся до власти – происходит деребан мест кормления в пропорции с числом полученных мандатов.
Избиратель после случившегося разводит руками: опять обманули, мафия кругом, и нет на нее управы.
Недавно присутствовал на собрании жильцов создаваемого ОСББ. Из пары сотен жильцов пришли два десятка. Седовласые дамы и господа приличной наружности, в очках. «Активисты» раздали опросные листки, где следовало проставить против каждого пункта собрания «да» или «нет». Так вот: еще до начала собрания народ взялся расставлять свои галочки. Я скромно поинтересовался: а обсуждение проекта Устава предполагается, а фамилии членов правления известны? Взял слово и констатировал, что предлагаемый проект фактически отдает дом в вечное управление узкой группе лиц, которые будут избраны, и грозит бесконтрольным хищением средств жильцов. Контрольно-ревизионная комиссия заменена одним человеком. Он, равно как и члены правления избираются на бессрочной основе, нет ограничений на сумму трат, утверждаемых без одобрения общего собрания, то есть председатель и тройка членов правления могут за откат влезть в любую финансовую аферу, вогнав ОСББ в астрономические долги. И прочая, и прочая…
Ох, что тут началось! Респектабельные жильцы вдруг ощетинились как один, обвинив меня в попытке срыва собрания. Догадываюсь, что при этом никто кроме меня не читал основного закона дома – Устава. А одна из активисток прямо поставила вопрос: «А чего это вы нас тут учите, на каком основании? Что лично сделали для ОСББ?!»
Я оглянулся вокруг и понял, что меня окружают люди, желающие одного: скорее выбрать председателя колхоза, который будет все за них решать и собирать деньги. Вот пусть он их и контролирует, коль мы ему власть даем, а у нас домашних дел полно.
Все то же происходит на всех уровнях «демократического» управления державой. И вдруг выясняется, что председатели ОСББ совместно с «элитой дома» - членами правления, активно крадут деньги жильцов, депутаты принимают никчемные законы, заточенные под «схемы», министры и мэры со своими командами крадут и не в состоянии эффективно решить ни одного вопроса …
В очередной раз задаюсь вопросом: как может существовать подобное античеловеческое государство, за что в итоге гибнут люди на фронте и разрушается экономика и без того нищей разворованной страны? На что мы надеемся, сваливая свою вину на плохих президентов и судей?..
Не верю, что украинцы вдруг повзрослеют и единомоментно научатся демократии. Украинская держава стагнирует. Кажется, настал час для трезвой оценки возможностей и непростого выбора. А выбор невелик: диктатура, внешнее управление (фактическая колонизация) или сознательный отказ от собственной государственности – до лучших времен, когда придут новые поколения, способные управлять такой сложной машиной как государственные институции, в частности обеспечив неотвратимость наказания чиновников категории «А» и председателей ОСББ.
