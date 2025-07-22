Про НАБУ, САП, деньги и диктатуру

22 июля 2025 | 22:44 , Иван Степанов

В центре Киева – митинг в защиту НАБУ и САП, лишившихся части независимости. Невиданное дело: граждане, вопреки запрету массовых собраний во время войны, вдруг вышли на улицу защищать тех, кем они никогда не интересовались и о функциях которых имеют самое отдаленное представление. Не удивлюсь, если на митинге появится какой-нибудь клон Наема, даты направить гнев активистов в нужное русло. Впрочем, думаю, массовка и без него знает куда двигаться и чего требовать.

О чем это свидетельствует вкупе с нездоровым взрывом активности и негодования в соцсетях? Да об одном: речь – о влиянии и больших деньгах. Ничего общего с госсстроительством это не имеет. И вот почему. Упомянутые жертвы парламентского самоуправства – структуры крайне прожорливые, неэффективные, коррумпированные. Ничем кроме скандалов и политических игрищ за годы существования не отличились. Я б их давно разогнал вкупе с Антикорсудом. Помнится, Порошенко сильно упирался его созданию. На одной из прессух он обратился к представителям зарубежных СМИ: «Поднимите руки, в чьей стране есть антикорсуд». Над толпой вознеслись одна или две руки. Но Пороха додавили «партнеры». А за излишнюю самостоятельность лишили Петра Алексеевича шансов избраться повторно.

Кто-то скажет: идея создания мощных органов по борьбе с коррупцией в высоких сферах была в целом продуктивной, да реализация оказалась как всегда… Нет, друзья мои, они проталкивались совсем не для борьбы с коррупцией (для этого у нас более чем достаточно антикорструктур), в для борьбы за власть и контролем финансовых потоков.

Среди инициаторов создания этих правоохранительных уродцев непременно обнаруживаем МВФ. Сегодня уже прозвучали однозначные намеки, что давление на НАБУ\САП может отразиться на финансовой помощи нашей стране. Можно, конечно, встать в позу и заявить, что это наша страна и мы в ней устанавливаем правила, а не зарубежные благодетели. Это будет очень глупо и наивно. Без финансовой помощи благодетелей, которая составляет около четверти госбюджета наша страна прекратит существование в течении нескольких месяцев. МВФ, ЕС, США вливают в нас грандиозные деньги и безусловно желают контролировать их расходование через карманные структуры НАБУ и САП, работающие в дуэте, независимо от украинских кланов, желающих украсть все деньги в день поступления на счет казначейства. Хотим самостоятельности - отказываемся от чужих денег. Логично, справедливо, вы не находите?..

Но у Зеленского с Ермаком – собственная гордость. Вероятно, надежды на поддержку Запада в дальнейшей борьбе за власть окончательно растаяли, все что им остается – яркий дембельский аккорд. А грандиозные средства, текущие с Запада – прекрасная возможность упаковаться на дорожку. Остается надеяться, что этот бзык с уголовными делами и урезанием полномочий ненужных Банковой, но очень полезных МВФ и Ко структур, ускорит избавление нашей страны от кодлы, засевшей на Банковой. С зеленой диктатурой давно пора завязывать.

Это станет самой важной западной помощью для нашей многострадальной страны.