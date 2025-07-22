ТЕМА

Куклы - зло, решили в Кандагаре

22 июля 2025 | 14:28

Власти крупнейшего города на юге Афганистана - Кандагара - запретили продажу кукол.


Вероятно, причиной запрета стала убежденность талибов в том, что куклы похожи на идолов, поклонение которым является одним из тягчайших грехов в исламе. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы

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