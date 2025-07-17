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Кто хочет подорвать Одессу?
17 июля 2025 | 08:59 , ТЕМА
Вчерашняя новость: «СБУ спасла Одессу от разрушения». Доблестные рыцари плаща и кинжала обнаружили вражеских агентов, направлявших ракеты рашистов на склад минудобрений, где содержалось 2700 тонн аммиачной селитры. За день до прилета ракеты на склад, селитру оттуда вывезли.
Вам эта новость ничего не напоминает?.. Вспоминаем: пять лет назад ровно такое же количество селитры взорвалось в порту Бейрута. Взрыв был циклопической силы. Погибло свыше 200 человек.
Вопрос: а до того, как ФСБ обнаружило агентов, готовивших удар по аммиачному складу, ни у кого не возникало подозрения, что мы можем лишиться Одессы при единственном прилете ракеты, которыми враг бомбардирует город с начала войны? СБУ уже выявило врагов в компетентных инстанциях, допустивших складирование селитры в городе? Может они и есть главные агенты Кремля? Или просто дебилы?
Что любопытно: эта новость не вызвала интереса и вспышки возмущения в украинском обществе. Общесту куда важнее оказался суд над лютым борцом с коррупцией и ухылянтом Шабуниным. В такой реакции психиатры усматривают стойкие суицидальные склонности народа.
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