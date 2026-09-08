Критичские дни гепрокурора

08 сентября 2026 | 09:55 , ТЕМА

Что-то не задалось у Генпрокурора Кравченко. На ровном месте подставили человека. А Руслан Андреевич – человек крайне ранимый, сенситивный. Прям у него под носом музы и любители королев такое устроили… Но Кравченко ни при чем, что твердо засвидетельствовал, добавив, что уходить с поста не собирается. А через пять часов передумал и написал рапорт.

Редкий случай, между прочим. У нас заведено снимать замов. Как случилось после перестрелки между ГУРом и СБУ. Или молча без объяснений увольняют как Ермака и Мудру. Этой ночью мы потеряли целого генпрокурора. А недавно чуть и.о. предСБУ Поклада не лишились – к нему как-то загадочно залетел дрон, в один из самых охраняемых кабинетов в стране. Был я там – в нем оборудования от прослушки на миллионы, стопки гостайн и бутылка коньяка в сейфе. Все в прах превратили враги. Но главное – аккурат в этот моментПоклад отлучился на минутку по своим секретным делам. Слава богу!

Такими темпами, господа, у нас все ведомства обезглавят стараниями многочисленных врагов. А кто ж дежурным по стране останется? Неужто Буданов? Так ведь и ему непросто, враждебное НАБУ записало последний хит сезона «Мидас», в котором очень некстати исполнители распевают слово «Кирил». Не дай бог и он по примеру Кравченко заяву настрочит – на кого ж он Украину оставит? Будет страной рулить в одиночестве несгибаемый Зе. У него, конечно, есть в запасе масса простых решений по спасению нации, только времени мало – все в разъездах, нужно переобниматься со всеми европейскими вождями, а с Макроном он как порядочный джентльмен, должен жениться.

А в чем корень зла, кто мешает нам спокойно жить и управлять страной? Правильно – НАБУ и САП. Скрутить бы их в бараний рог! Но трогать их не моги – партнеры финансовое вспомоществование урежут… Или хуже того – юные матерщинницы с картонками выйдут. И вновь Гарант «услышит народ», вновь доведется принимать непростые кадровые решения. Ну скажите: кто в такой патовой ситуации согласится руководить очередным грозным ведомством? Вот так «поцарюешь» месяц-другой и НАБУ выпустит новый шлягер с твоим участием. И хорошо, если успеешь встать на лыжи, а ведь может сложиться драматичнее – доведется лезть в закрома, скрести на залог в 50-120 миллионов. О-хо-хо-шеньки…