|
Критичские дни гепрокурора
08 сентября 2026 | 09:55 , ТЕМА
Что-то не задалось у Генпрокурора Кравченко. На ровном месте подставили человека. А Руслан Андреевич – человек крайне ранимый, сенситивный. Прям у него под носом музы и любители королев такое устроили… Но Кравченко ни при чем, что твердо засвидетельствовал, добавив, что уходить с поста не собирается. А через пять часов передумал и написал рапорт.
Редкий случай, между прочим. У нас заведено снимать замов. Как случилось после перестрелки между ГУРом и СБУ. Или молча без объяснений увольняют как Ермака и Мудру. Этой ночью мы потеряли целого генпрокурора. А недавно чуть и.о. предСБУ Поклада не лишились – к нему как-то загадочно залетел дрон, в один из самых охраняемых кабинетов в стране. Был я там – в нем оборудования от прослушки на миллионы, стопки гостайн и бутылка коньяка в сейфе. Все в прах превратили враги. Но главное – аккурат в этот моментПоклад отлучился на минутку по своим секретным делам. Слава богу!
Такими темпами, господа, у нас все ведомства обезглавят стараниями многочисленных врагов. А кто ж дежурным по стране останется? Неужто Буданов? Так ведь и ему непросто, враждебное НАБУ записало последний хит сезона «Мидас», в котором очень некстати исполнители распевают слово «Кирил». Не дай бог и он по примеру Кравченко заяву настрочит – на кого ж он Украину оставит? Будет страной рулить в одиночестве несгибаемый Зе. У него, конечно, есть в запасе масса простых решений по спасению нации, только времени мало – все в разъездах, нужно переобниматься со всеми европейскими вождями, а с Макроном он как порядочный джентльмен, должен жениться.
А в чем корень зла, кто мешает нам спокойно жить и управлять страной? Правильно – НАБУ и САП. Скрутить бы их в бараний рог! Но трогать их не моги – партнеры финансовое вспомоществование урежут… Или хуже того – юные матерщинницы с картонками выйдут. И вновь Гарант «услышит народ», вновь доведется принимать непростые кадровые решения. Ну скажите: кто в такой патовой ситуации согласится руководить очередным грозным ведомством? Вот так «поцарюешь» месяц-другой и НАБУ выпустит новый шлягер с твоим участием. И хорошо, если успеешь встать на лыжи, а ведь может сложиться драматичнее – доведется лезть в закрома, скрести на залог в 50-120 миллионов. О-хо-хо-шеньки…
также читайте
[19.07.2026]
[17.07.2026]
[10.07.2026]
[06.07.2026]
[29.06.2026]
|
по теме
Вогонь спецназу по спецназу. Винний Зеленський
02. 09. 2026 | 21:45 , ТЕМА
Наш пересидент довго ламав голову як йому супостата здолати. Все перепробував – не допомогло. Аж раптом, на п’ятому році: євріка! Слід всюди розставити військових. Бо раніше в чому проблема була: військовою економікою, управлінням державою й війною займалися цивільні. Цивільні міністри оборони замість зміцнення обороноздатності то яйця на вагу закупали, то оборонними тендерами маніпулювали, а останній взагалі на Головнокомандувача почав батон кришити, дівчаток з картонками шикувати…
«Укрправда»: морализаторы с медиапомойки
28. 08. 2026 | 01:52 , Олег Ельцов. ТЕМА
«УП» первой опубликовала новость про обыск в Берлине у журналиста Станислава Речинского, якобы за вымогательство. Это плохая новость. прежде всего для самой "УП".
Приоритет войны: нефтепереработка или ширпотреб?
17. 08. 2026 | 23:47 , ТЕМА
Чисто интересно: в ведомостях на зарплату рядовых бойцов Беспилотных систем есть графа «Премия за попадание в объекты Вайлдбериз»? Или премия положена только тем, кто замутил схему? Вновь задумался над этим с появлением свежей информации о состоянии дел в российской нефтепереработке.
Удары по Wildberries: герои россии аплодируют!
24. 07. 2026 | 13:20 , ТЕМА
Первый массированный удар по площадкам Wildberries удивил. Повторный налет вселил подозрение, что удары направлены не против вражеской интернет-торговли, а конкретно против крупной частной компании. Сегодняшний налет подтвердил: удары носят избирательный характер и адресованы исключительно собственникам Wildberries.
Бизнес войны
20. 07. 2026 | 10:42 , ТЕМА
Похоже, наши вожди настроились окончательно развалить частный бизнес Wildberries. Сегодня опять вгатили. Товары горят на складах вместе с работягами. Такие атаки дорогого стоят не только для мелкого и среднего бизнеса россиян. Сотни наших дронов и работа дроноводов обходятся в миллионы. А в чем смысл такой операции? Это как-то приблизит победу, подтолкнет россиян к окончанию войны? Нет, конечно! Мнение тамошнего населения вождей не волнует вообще. Наше мнение, кстати, тоже мало кого интересует.
09 сентября 2026
[15:47]
[12:43]
фототема (архивное фото)