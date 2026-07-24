Удары по Wildberries: герои россии аплодируют!

24 июля 2026 | 13:20 , ТЕМА

Первый массированный удар по площадкам Wildberries удивил. Повторный налет вселил подозрение, что удары направлены не против вражеской интернет-торговли, а конкретно против крупной частной компании. Сегодняшний налет подтвердил: удары носят избирательный характер и адресованы исключительно собственникам Wildberries.

Рейтинг крупнейших маркетплейсов россии по годовому объему продаж:

Wildberries — 4,04 трлн рублей Ozon — 3,57 трлн рублей Яндекс Маркет — 597 млрд рублей Мегамаркет — 350–400 млрд рублей Авито — 200–250 млрд рублей

Как видим, «Озон» - второй по масштабам маркетплейс запоребрика с сопоставимыми объемы выторга в сравнении с несчастной Wildberries. Почему по нему ни разу не попали? Ах да, на Wildberries торгуют товарами и комплектующими для войны! Увы, номенклатура у всех маркетплейсов примерно одинаковая. На «Озоне» вы с тем ж успехом купите и бронежилет, и катушку оптоволокна. В чем же секрет неуязвимости «Озона», может там какая-то особенно мощная защита от беспилотников, тройное кольцо ПВО? Нет, конечно. И, как правило, склады компаний-конкурентов расположены по соседству. Скажем, сегодня орлы Мадяра испепеляли склады под Петербургом по адресу поселок Шушары, Московское шоссе, 153. Склады «Озона» расположены там же, Московское шоссе, 143. Склады «Яндекс-маркета» тоже здесь, их даже два: Московское шоссе, 161 и 70. Проскочило сообщение, что вместе со складами Wildberries перепало и некой инфраструктуре «Озона», но ярких картинок нет.

Дивная избирательность: почему бы не ударить по складам «Яндекса»? А в городке Кудрово Ленобласти разместились склады компании «Мегамаркет». Почему по ним не долбанули? Это единственная компания из списка с госкапиталом: половина принадлежит государственному «Сбербанку» - ущерб госбюджету неизбежен.

Каждому украинцу, безусловно, любо смотреть на стенания российских торговцев, чье тряпье сгорело в Wildberries. Но это все – частные лица, перед которыми государство никаких обязательств не имеет. Да, российские продаваны станут беднее, но как это отразится на ситуации в россии, на ее способности воевать? Да никак. Госбюджет не обеднеет, торговцы не пойдут свергать путина, а если пойдут – будут в момент отметелены росгвардией и пополнят бюджет своими штрафами.

Чем же столь интересен Wildberries, что его отличает от конкурентов? Тут стоит вспомнить беспрецедентные события вокруг компании, развернувшиеся два года назад в связи с разводом супругов, владевших компанией. На стороне жены Татьяны Ким стоял влиятельный дагестанский конгрессмен и миллиардер Сулейман Керимов, за супруга Владислава Бокальчука вписался Рамзан Кадыров при поддержке своего человека в Думе Адама Делимханова. Оба последних – убийцы, получившие из рук путина звезду «Героя россии». Дело дошло до яркой перестрелки при штурме офиса Wildberries в «Москва-сити» с прилагающимися двумя трупами охранников и семью ранеными. Правда, на этот раз близость к вождю не помогла – власть встала на стороны слабой женщины Ким.

Казалось бы, два героя россии поджали хвосты. Но сегодня они торжествуют и благодарят ЗСУ. Нам же остается ломать головы: почему именно Wildberries выбран целью атак, и какой в этот военный смысл? Напомним: Украина истекает кровью, каждый день и ночь находясь под массированными атаками врага. И в это время мы тратит время и ресурсы на уничтожение шмотья, на 95% произведенного в Китае. В каждом действии, тем более, в таком масштабном, должна быть логика и мотив. Может стоило продолжить атаки на НПЗ и перекачивающие станции? Но нет: долбанем по складам с помадой, фаллоимитаторами и тапками…

Кажется, в последнее время явный перебор с алогичными действиях на глазах всей страны и мира.

Когда Мадяр жег азовский флот и заблокировал экспорт российского зерна через его порты – это было логично и понятно. Но когда он переключился на суда в Черном море это категорически не согласовалось с логикой и законом. Именно: существовало Зерновое соглашение, которое было непросто достичь. Благодаря ему мы, равно как и россияне, беспрепятственно вывозили зерно из черноморских портов. Но вот Мадяр объявил, что скоро Крым будет наш и наплевав на соглашение, начал топить суда в Черном море. Дальше – как в анекдоте: «А меня-то за что?!» Враги подбили несколько судов, следовавших в наши порты, обстреляли портовую инфраструктуру, и судовладельцы дружно отказались заходить в порты Украины. Об этой перспективе высшее военное руководство не задумалось?.. Да, экспорт российской пшеницы немного сократился (напомню, россия – экспортирует ее больше всех в мире), но украинским аграриям стало много хуже: сегодня каждый день экспортеры теряют по 10 долларов на тонне зерна, зависшем на складах, с каждого гектара посевов производители теряют по 300 долларов. По суше подобные объемы перевезти не реально – максимум втрое меньше, чем по воде. К тому же, даже экспорт через порт Рени сократился ввиду обмеления реки.

Создается впечатление, что наши военные «на свободном выгуле», армия потеряла начгенштаба и главкома. Ах, да, она их и впрямь потеряла. Но враги тут ни при чем – все сами, Верховный лихо все закрутил и продолжил бодаться с отставным Федоровым. Малаца!

Кажется, нас ждет еще много сюрпризов. Ибо отставка правительства, смена министра обороны и Главкома в разгар войны гарантируют неразбериху и слом военной стратегии. Все, что мы сможем наблюдать – дичайший пиар, направленный на создание ярких картинок и достижение максимального вау-эффекта при минимальных военных результатах.