29 июня 2026 | 16:08 , ТЕМА

Чтобы уничтожить соросят-грантоедов, нужно просто поумнеть и разбогатеть. Ответ прост, но путь достижения цели тернист, результат не гарантирован.

Неудовольствие общества назойливой армией пожирателей грантов растет. Они захватили медиа, грантовые общественные организации исчисляются десятками тысяч, грантоедов все больше в парламенте, в Набсоветах госмонополий, на руководящих постах в исполнительной власти. Доколе, вопрошают небезразличные граждане. Страна попала под контроль западных наймитов, которые продвигают на украинских землях не украинскую «повесточку»! Сопротивление процессу крепчает, в ряды сопротивления вовлекаются все новые харизматичные личности, чей голос дорогого стоит в общественном пространстве, наметилось нешуточное противостояние в медиа. Еще немного – и любому осваивателю грантов начнут бить лицо просто за сам факт. Но борьба такого рода – безнадежное занятие, более скажу – вредное для страны. Сейчас объясню.

Нет, сначала упомяну Виктора Куртева (между прочим, 78000 подписчиков на ФБ), который начал публикацию долгого сериала «Наглядові Ради епохи Руїни». Куртев – предприниматель, спец в сфере энергетики, привлекавшийся в качестве советника Временной следственной комиссии парламента по изучению нарушений в той самой энергетике. В самом начале своего повествования не глупый человек Куртев живописует грандиозный вред набсоветов для госстроительства в целом, вскрывает их язвы и пороки, так сказать. Набсоветы существуют не для должного контроля за госсобственностью, а фактически – для подконтрольности украинской экономики странам-донорам и кредиторам.

При этом автор упоминает: создание НС - обязательное условие кредитования украинских госструктур.

Ага! Значит появились они не по злой воле Сороса, ЕБРР и прочих эксплуататоров-поработителей, а по доброй воле и при обоюдном согласии сторон! Подписали договор-получили деньги. Я ничего не перепутал? Нам никто руки не выкручивал, кредиты насильно не совал, договоры подписывать не принуждал. Так в чем проблема? Взял деньги и прилагающиеся к ним обязательства – выполняй. Не хочешь исполнять условия – верни деньги или объявляй банкротство. Но нет, о возврате кредитов Куртев не пишет. Его не устраивает роль Набсоветов и засевших в них «интуристов» с космическими зарплатами и неподотчетностью украинским властям. Еще раз в такой ситуации существует лишь два пути. 1. Разорвать отношения с кредиторами и разогнать к чертям их смотрящих. 2. Деньги не отдавать, поскольку они уже «освоены», умерить пыл, понурить голову и оплачивать тяжкий труд соглядатаев, что предусмотрено условиями предоставления денег.

Я не знаю что еще может предложить Куртев – он только анонсировал свой сериал, в котором будет много букв, но будут ли новые идеи? Почитаем.

Куртев не одинок. Владимир Бойко – журналист и ветеран нынешней войны, отчаянно бьется с грантоедами, попадающими ему под руку. А под руку попадают всяческие активисты и пропагандисты, которые либо живут на гранты, либо пользуются покровительством посольств и политиков на ниве уклонения от воинской повинности. Среди них и литератор Жадан, и певец Вакарчук и журналист, руководитель «Исторической правды» Кипиани и многие другие… Все они числятся в ВСУ, но воюют на культурно-идиологическом фронте. Но истинной музой Бойко стал глава «Центра протидії корупції» Виталий Шабунин. Последний «воевал» в Киеве, куда был якобы откоммандирован из воинской части, к которой был приписан. На его беду в том же подразделении состоял и Бойко, который с первых дней вторжения участвовал в боях. Шабунин же в части не появлялся и катал по Киеву на «Пэсфаендере», переданном на нужды ВСУ западными друзьями Украины.

Когда Бойко после четырех лет ратной службы демобилизовался по возрасту, он отдал оставшиеся силы не войне с врагом, а войне с ухылянтом Шабуниным. Случился большой информационный шухер, против Шабунина открыли уголовное производство, под статью попал и командир части, в который тот якобы служил. Сам Шабунин вынужден был перебраться из Киева ближе к фонту. Ему там было некомфортно и вскоре его комисовали – у того вдруг выявили проблемы со зрением, несовместимые с прохождением службы. Какая досада!

В медиа просочилась информация, что по настоянию посольства США от воинской службы был освобожден весь численный состав «Украинской правды» (собственник – проамериканский бизнесмен и олигарх Томаш Фиала). Официально эти сведения опровергли, но за все годы войны на фронт по призыву отправились лишь двое сотрудников из многочисленного коллектива, да и то лишь в последние годы. Остальные браво участвуют в грантоедских конференицях и защищают корпоративные интересы. А некоторые особо отважные борцы с коррупцией, как-то Михаил Ткач, беспрепятственно пересекают границу в поисках коррумпантов, хотя простые смертные уклонисты вынуждены переплывать Тису.

Журналист Бойко догадался, что на всю эту ораву его скромных ветеранских сил не хватит и основал общественное движение «Стоп-паразит», «призванное бороться с разворовыванием помощи Украине от международных партнеров». Актуальность темы подтверждают 2600 подписчиков на ФБ.

Но! Бойко совершает ту же ошибку, что и Курев, как и многие другие, возмущенные грантовой аморалкой и вредом, причиняемым Украине. Гранто\кредитодатели без помощи Бойко с Куртевым прекрасно осведомлены о том, что творят многочисленные активисты и списывают затраты на их содержание как неизбежные непроизводительные расходы.

Украине избавиться от этих паразитов можно единственным путем: отказавшись от западных финансовых вливаний. Речь – о десятках и сотнях миллиардов долларов. Сегодня сделать этого нельзя по умолчанию, ибо на протяжении месяца-двух такое решение приведет к коллапсу государства Украина, ВВП которой даже в предвоенные годы не дотягивало до позорных 200 млрд.дол.

Мы обречены долгие годы жить под контролем многочисленных наблюдательных советов, грантоедов, томашей фиал и их верных санчо панс в лице руководителя «Украиской правды» Севгиль Мусаевой и пр. Все они – элементы внешнего управления Украиной – неизбежного «довеска» к западным деньгам, которые мы с аппетитом перевариваем. Кто девушку кормит – тот ее и танцует, не забываем про этот непреложный принцип, в учении Маркса - «Базис», идею которого он украл у Анри де Сен-Симона.

Энергия украинского общества избавиться от грантовых паразитов должна быть направлена в иную сторону: учиться управлять государством, создать действенные институции, запустить эфективную экономику, богатеть, жить на свои – это и есть залог независимости, которую мы теряем на глазах.