25 июня 2026 | 16:05 , Олег Ельцов. ТЕМА

Дезу про украинские биолаборатории под крышей США кремлевская пропаганда запустила в 2014-15 годах. Ну, тогда нам было немного не до того и в Украине эту утку почти проигнорировали. С началом полномасштабного вторжения российские пиарщики освежили тему и для пущего резонанса вынесли ее на площадку Совбеза ООН. Украина вяло оправдывалась. Фактически счет стал 0:2 в пользу московских.

Наконец, в этом месяце тему реанимировала директор Нацразведки США Тулси Габбард перед уходом с поста. Возможно, решила поправить материальное положение для лечения тяжко хворого супруга. Она подтвердила поддержку США более сотни биолабораторий по всему миру. Эта новость широко разошлась по украинским медиа, но вменяемого ответа украинских пропагандистов не последовало. На табло загорелся счет: 0:3.

Еще в 2022-м меня посетило сомнение в правдивости этой информации. Не найдя в медиа аргументированных опровержений, я поинтересовался сутью проблемы. А она была.

Возникла проблема с развалом Совка, когда у осколков Советского Союза не осталось денег ни на что. Мы массово поедали ножки Буша: цивилизованному миру не нужны были сотни миллионов голодных дикарей. Кроме голода и миллионов постсоветских беженцев существовала проблема иного рода: расползание по миру опаснейших инфекций из биолабораторий бывшего СССР, на содержание которых денег не было, а опасных патогенов – хоть пруд пруди. И вот для содержание этой заразы в пристойных безопасных условиях, для сохранения персонала квалифицированных специалистов в 2005 году было заключено соглашение между Минздравом Украины и Минобороны США (в рамках программы Нанна-Лугара) по модернизации украинских гражданских лабораторий для биобезопасности и предотвращения эпидемий. Украинские биологи получили достойное содержание, в биолабораториях появилось современное оборудование – от веников до холодильников и средств безопасности. Кстати, этой программе содействовал тогдашний конгресмен Барак Обама, посещавший Украину с этой целью в 2005 году.

Если бы злобная Америка и украинские нацисты вправду вынашивали планы создания биологического оружия, то за 30 лет они бы наверняка его создали и наверняка уже применили. Но нет, под российской атакой оказались они сами – информационной атакой.

По правде сказать, уровень специалистов украинских биолабораторий со слов отечественных биологов крайне низкий, сами лаборатории просто проедали деньги США (Трамп, похоже эту лавочку прикрывает), наукой не занимались, растеряли квалификацию. Люди просто десятилетиями носят белые халаты и получают зарплату.

Увы, после очередной информволны про «украинские биолаборатории» ни один рыцарь пера, ни один «Телемарафон» не объяснил этого ни украинцам, ни миру. Надеюсь, я исправил эту ошибку.

