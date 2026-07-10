Владо, за тобою прийдуть 10 июля 2026 | 07:49 , ТЕМА распечатать [0] комментарии [0] Ветерани зІ Львова зробили за владу її роботу. Напевно, львівське "повстання" ухилянтів стане останнім. Російські ЗМІ радо повідомляють про кожен напад на ТЦК по всій Україні. Справжня ейфорія у роспропагандистів сталася після останнього нападу львівських ухилянтів на авто ТЦК з розмахванням сокирою, перекидання патрульного авто й відбиванням у представників влади громадянина, що перебуває у розшуку.

Це сталося через тотальну корумпованість й імпотентність влади, яка на п'ятому році війни не бажає наводити лад із призовом. В той час як справжні герої віддають життя й здоров'я на передовій, атакуючи посадки, міста та селища, тисячі ухилянтів по всій країні безкарно атакують патрулі, відбиваючи своїх. Якби була адекватна реакція влади на такі неподобства в Одесі, Полтаві, на Волині, Дніпрі, Вінниці, не сталося б львівської ганьби. Якби владу турбували не власні рейтинги й брудні гроші ухилянтів, не було б ннішнього протистояння із ТЦК. Й коли влада зухвало ігнорує виконання своїх обов'язків, з'являються ті, кому не пох. Доба минула з моменту, коли 200 відчайдух відбивали свого у ТЦК, й оті «герої» вже вибачаються на камеру й раду йдуть до війська. Дехто з тих, що вибачаються на камеру, виглядають ніяково. Може до них застосували неконстуційні способи впливу?.. Може. Коли держава ігнорує свою роботу, її підміняють сили, які не завжди заглядають у Конституцією. Вони просто не хочуть служити «за того хлопця». Погано це? Питання риторичне. А хіба не риторичне питання: як так сталося, що на п'ятому році війни влада не спромоглася вкрити всю територію укриттями для цивільного населення; у густонаселених місцях розміщує вибухонебезпечні виробництва; українські кілери підривають українських олигархів в Монако, а потім тікають до дому, щоб откримати кулю у потилицю від офіцера української спецслужби; доля мільйонів людей з ТОТ не обходить владу?.. Нинішні корумпанти просто одуріли від безкарності та безконтрольності. Війна все спише? Ні, бо в країні залишились ті, кому не пох. Й вони неодмінно виставлять рахунок за весь цей бардак у країні. Й може так статися, що вибаченнями перед українським народом все не обмежиться.



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