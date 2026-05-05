Миндич – это хорошо
05 мая 2026 | 12:10 , Олег Ельцов. ТЕМА
А вы думали, что Миндич сбежит и все наладится? Новых миндичей не будет?.. Во-первых, не факт, что Миндич не продолжает руководить украинской экономикой с вершины Сиона. Во-вторых, его место вероятно занял иной теневой менеджер. Иначе быть не может.
Миндичи были при всех правительствах, в эпохи всех украинских президентов. С первых дней независимости родился институт «решалов» и «смотрящих». Взятки брали не судьи и прокуроры, а доверенные адвокаты и решалы. Нардепы Борислав Розенблат, Игорь Мосийчук, а недавно Юлия Тимошенко фигурировали в разного рода коррупционных скандалах, а экс-нардеп и замминстра Юрий Грымчак даже получил реальный срок за свою роль решалова в деле о разрешениях на выделение земель. Но это исключение из правила, в большинстве случаев все проходит скрытно и профессионально.
Так работает теневая система. Над каждым сектором экономики и ведомством поставлены смотрящие, в каждом регионе есть свой лэндлорд. Именно они, а не главы обладминистраций, министры и руководители ведомств руководят страной. Только наивный может считать, что украинской экономикой руководил премьер Шмыгаль, а ныне Свириденко. В каждой организации есть завхоз и техперсонал – именно такая роль премьеров. А реальные ключевые решения, определяющие направление финансовых потоков, принимает команда Миндича и ему подобных. Так в МВД с уходом «старожилы кабмина» Авакова ничего не поменялось, хотя с его уходом ведомством руководит уже второй министр. Но, в сущности, министерством-монстром руководит команда Авакова. То же в Генпрокуратуре: непрестанная смена руководителей не влияет на преступное содержание ведомства: случается лишь смена смотрящих, кланы таким образом бьются за контроль над потоками. Поэтому и бегство Миндича приведет лишь к появлению нового теневого премьера, чьего имени мы пока не знаем.
Украинское общество упорно ищет «хорошего» президента, ремьера, министров и депутатов. Но в действующем криминальном устройстве государства не меняется абсолютно ничего кроме смены контроля кланов над теневыми потоками. И если представить, что с уходом Миндича этой системе настанет конец, то наша экономика рухнет. Ибо все в ней заточено под теневые схемы и откаты. Конституционно закрепленное устройство Украины нежизнеспособно. Демократические механизмы не действуют, вопреки Конституции страной руководит не парламент, а президент-диктатор, огромные деньги выкачиваются из госсектора, который никто не спешит сокращать. Более того, он лишь расширяется. Достаточно упомянуть банковский сектор, в которой присутствие госбанков лишь усиливается, приватизация Приватбанка, Сенсбанка и прочих «реквизированных» в ходе борьбы с роскапиталами, не происходит. Зато глава НБУ упорно хочет наштамповать копеечек «шаг» и ограничивает гражданам возможность забрать из банка собственные деньги.
Стоят недостроенными или не запущенными целые кварталы коммерческого жилья, возведенного на сбережения граждан. И у частных застройщиков нет проблем – теневое государство чутко оберегает их права, вытирая ноги о права посполитых. В прочих сферах – все то же.
Трудно представить какие титанические усилия следует приложить, что сломить эту государственную конструкцию, работающую отнюдь не на простого человека. Зато легко представить, что будет, если одномоментно взять и запретить всех миндичей и коррупцию: государство рухнет. Ни армия, ни ВПК, ни весь госаппарат не смогут дальше существовать. А на фоне войны все это будет означать одно: поражение и приход русского мира.
Поэтому все нынешние скандалы и регулярные записи, проливающие свет на режим работы этого государства, направлены лишь на ослабление государства и представляют ни что иное как борьбу кланов за контроль над теневой экономикой. А верная последовательность должна быть такой: завершение войны и затем – титаническая долгая работа по слому устоявшейся системы. А пока следует холить и лелеять украинскую коррупцию и не вестись на вбросы клановых глашатаев в лице бесстрашных «расследователей». Второй фронт открывать смерти подобно. Врага внешнего и внутреннего не одолеть одним махом.
по теме
Поліцейські з тонкою душевною організацією
30. 04. 2026 | 08:58 , ТЕМА
Більшість поліцейських і патрульних звільняються, бо не хочуть займатися мобілізацією. Про це заявив заступник голови Нацполіції України, в.о. керівника Департаменту патрульної поліції Олександр Фацевич в інтерв’ю «Бабелю». За його словами, по селах поліцейських запрошують на похорон тих, кого вони мобілізували. Всю поліцію місцеві ненавидять.
Расстрелам быть!
22. 04. 2026 | 00:58 , ТЕМА
Кажется, народный гнев на предмет гнусного побега патрульных с места массового расстрела неадекватом, успешно канализирован. Министр сделал сенсационное заявление, что он не против лагализации короткостволов для населения и даже успел обратиться в профильный комитет ВР. Через неделю про это заявление забудут и начнут обсуждать какой-нибудь фонтан на месте памятника Ленину или Щорсу.
Разрешение на убийство
19. 04. 2026 | 13:17 , Олег Ельцов. ТЕМА
Итак, что мы имеем. Бывший военный из Бахмута, в 2015-17 годах выехавший в Рязань, вдруг покупает квартиру в Киеве, откровенно поддерживает россию, жалеет, что Украина до сих пор не уничтожена, донатит на «СВО», антисемит с признаками неадекватности. Попадал под ч.1 ст.125 УК (хулиганка). Живет один. При всех этих обстоятельствах имеет официальное разрешение на огнестрел.
Премьер Свириденко: А поболтать?
10. 04. 2026 | 12:40 , Олег Ельцов. ТЕМА
Говорят, над пани премьершей сгущаются тучи. Надо что-то делать. Впрочем, ничего кроме пиара эта менеджерская поросль делать не умеет. Да и пиариться тоже не умеет…
НАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДІА-МАФІЇ
02. 04. 2026 | 15:26 , Олег Єльцов, ТЕМА
В стародавні часи, коли дерева ще були високими, автор цих рядків опублікував на сайті «Україна кримінальна» дослідження «З життя Деркачів», в якому навів деякі цікаві схеми зв’язків мафії зі спецслужбістами, політиками й лідерами громадської думки. Публікація не сподобалася багатьом. В ній наводились схеми й документи спецслужб, які я щасливо знайшов на підвіконні кулуарів Верховної Ради. Так, ми віримо у журналістську долю! Окрім всіляких кучм-деркачів, особливе невдоволення моє дослідження викликало у клану Мостових. Одразу після публікації Юлія Мостова, вхожа до всіх дипустанов, американського передусім, почала бігати по кабінетах дипломатів й розповідати про агента всіх розвідок Єльцова. За її розрахунками вона у такий спосіб виписувала мені вовчий квиток у професії. Це абсолютно ефективна розповсюджена практика українських медіа-мафіозі. Але щодо мене це не спрацювало, бо неможливо щось заподіяти людині несистемній, яка до того ж розумніша за босів медіа-мафії.
