Миндич – это хорошо

05 мая 2026 | 12:10 , Олег Ельцов. ТЕМА

А вы думали, что Миндич сбежит и все наладится? Новых миндичей не будет?.. Во-первых, не факт, что Миндич не продолжает руководить украинской экономикой с вершины Сиона. Во-вторых, его место вероятно занял иной теневой менеджер. Иначе быть не может.

Миндичи были при всех правительствах, в эпохи всех украинских президентов. С первых дней независимости родился институт «решалов» и «смотрящих». Взятки брали не судьи и прокуроры, а доверенные адвокаты и решалы. Нардепы Борислав Розенблат, Игорь Мосийчук, а недавно Юлия Тимошенко фигурировали в разного рода коррупционных скандалах, а экс-нардеп и замминстра Юрий Грымчак даже получил реальный срок за свою роль решалова в деле о разрешениях на выделение земель. Но это исключение из правила, в большинстве случаев все проходит скрытно и профессионально.

Так работает теневая система. Над каждым сектором экономики и ведомством поставлены смотрящие, в каждом регионе есть свой лэндлорд. Именно они, а не главы обладминистраций, министры и руководители ведомств руководят страной. Только наивный может считать, что украинской экономикой руководил премьер Шмыгаль, а ныне Свириденко. В каждой организации есть завхоз и техперсонал – именно такая роль премьеров. А реальные ключевые решения, определяющие направление финансовых потоков, принимает команда Миндича и ему подобных. Так в МВД с уходом «старожилы кабмина» Авакова ничего не поменялось, хотя с его уходом ведомством руководит уже второй министр. Но, в сущности, министерством-монстром руководит команда Авакова. То же в Генпрокуратуре: непрестанная смена руководителей не влияет на преступное содержание ведомства: случается лишь смена смотрящих, кланы таким образом бьются за контроль над потоками. Поэтому и бегство Миндича приведет лишь к появлению нового теневого премьера, чьего имени мы пока не знаем.

Украинское общество упорно ищет «хорошего» президента, ремьера, министров и депутатов. Но в действующем криминальном устройстве государства не меняется абсолютно ничего кроме смены контроля кланов над теневыми потоками. И если представить, что с уходом Миндича этой системе настанет конец, то наша экономика рухнет. Ибо все в ней заточено под теневые схемы и откаты. Конституционно закрепленное устройство Украины нежизнеспособно. Демократические механизмы не действуют, вопреки Конституции страной руководит не парламент, а президент-диктатор, огромные деньги выкачиваются из госсектора, который никто не спешит сокращать. Более того, он лишь расширяется. Достаточно упомянуть банковский сектор, в которой присутствие госбанков лишь усиливается, приватизация Приватбанка, Сенсбанка и прочих «реквизированных» в ходе борьбы с роскапиталами, не происходит. Зато глава НБУ упорно хочет наштамповать копеечек «шаг» и ограничивает гражданам возможность забрать из банка собственные деньги.

Стоят недостроенными или не запущенными целые кварталы коммерческого жилья, возведенного на сбережения граждан. И у частных застройщиков нет проблем – теневое государство чутко оберегает их права, вытирая ноги о права посполитых. В прочих сферах – все то же.

Трудно представить какие титанические усилия следует приложить, что сломить эту государственную конструкцию, работающую отнюдь не на простого человека. Зато легко представить, что будет, если одномоментно взять и запретить всех миндичей и коррупцию: государство рухнет. Ни армия, ни ВПК, ни весь госаппарат не смогут дальше существовать. А на фоне войны все это будет означать одно: поражение и приход русского мира.

Поэтому все нынешние скандалы и регулярные записи, проливающие свет на режим работы этого государства, направлены лишь на ослабление государства и представляют ни что иное как борьбу кланов за контроль над теневой экономикой. А верная последовательность должна быть такой: завершение войны и затем – титаническая долгая работа по слому устоявшейся системы. А пока следует холить и лелеять украинскую коррупцию и не вестись на вбросы клановых глашатаев в лице бесстрашных «расследователей». Второй фронт открывать смерти подобно. Врага внешнего и внутреннего не одолеть одним махом.