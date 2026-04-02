НАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДІА-МАФІЇ
02 апреля 2026 | 15:26 , Олег Єльцов, ТЕМА
В стародавні часи, коли дерева ще були високими, автор цих рядків опублікував на сайті «Україна кримінальна» дослідження «З життя Деркачів», в якому навів деякі цікаві схеми зв’язків мафії зі спецслужбістами, політиками й лідерами громадської думки. Публікація не сподобалася багатьом. В ній наводились схеми й документи спецслужб, які я щасливо знайшов на підвіконні кулуарів Верховної Ради. Так, ми віримо у журналістську долю! Окрім всіляких кучм-деркачів, особливе невдоволення моє дослідження викликало у клану Мостових. Одразу після публікації Юлія Мостова, вхожа до всіх дипустанов, американського передусім, почала бігати по кабінетах дипломатів й розповідати про агента всіх розвідок Єльцова. За її розрахунками вона у такий спосіб виписувала мені вовчий квиток у професії. Це абсолютно ефективна розповсюджена практика українських медіа-мафіозі. Але щодо мене це не спрацювало, бо неможливо щось заподіяти людині несистемній, яка до того ж розумніша за босів медіа-мафії.
Після продажу сайту «Україна кримінальна» нові власники почали відбивати витрачені кошти й радо знімали мої тексти за грубі гроші. Багато людей були тому дуже раді, бо я такого не практикував. Скільки виклала капо де фаміліа Мостова, важко оцінити. Але впевнено можна казати: багато.
Довідково:
Радник українського прем’єра Лазаренка Петро Кириченко допоміг американській Феміді запротурити свого боса за грати й потрапив під програму захисту свідків. Він ледь не єдиний фігурант у справі Лазаренка, хто зберіг статки й волю. Нині мешкає у Каліфорнії. Що цікаво: американське слідство чомусь не зацікавило яким чином гроші українських податкосплатників потрапляли на рахунок редакції «Дзеркала тижня». Інакше родині Мостових також довелося б давати покази, але вже слідчим української прокуратури або ж «ставати на лижі». Кажуть, це диво сталося через те, що медіа-мафіозо Юлія Мостова частенько заглядала до тодішнього посла США Карлоса Паскуаля. Але все для неї склалося щасливо: передоручивши свої функції зв’язківця між США та Україною таким як Севгіль Мусаєва, відпочиває зі справжнім але непрохідним полковником Гриценком у затишному маєтку, ділиться як завжди надто розлогими спогадами й дороговартісними думками.
Дональд, ты был не прав
01. 04. 2026 | 09:44 , Бенджамин Кук
Согласно сообщениям СМИ, за несколько месяцев до начала операции «Эпическая ярость» 28 февраля 2026 года Дональд Трамп [1] и его старшие помощники получили подробное предложение от Владимира Зеленского [2] поделиться проверенными в боевых условиях методами Украины по уничтожению иранских односторонних ударных беспилотников, включая недорогие беспилотники-перехватчики, а также вспомогательные датчики, программное обеспечение и оперативные концепции, адаптированные к местам базирования США на Ближнем Востоке. Предложение включало «пророческое» предупреждение о том, что Иран совершенствует конструкции беспилотников «Шахед», и предлагало создание «боевых центров беспилотников» в таких местах, как Турция, Иордания и страны Персидского залива. Axios сообщает, что, хотя Трамп просил свою команду поработать над этим, «они ничего не сделали», и американские чиновники позже охарактеризовали этот отказ как серьезную тактическую ошибку после начала войны.
Только джихада нам не хватало!
11. 03. 2026 | 08:58 , ТЕМА
Наш вождь, отвечающий за внешнюю политику и войну, не только успел побить горшки со всеми сопредельными государствами, но активно ищет новых врагов. И, кажется, нашел в лице Ирана.
Хочется тепла и света. Всегда
02. 03. 2026 | 10:12 , Олег Ельцов. ТЕМА
В цивилизованных странах существуют тротуары с подогревом. Украина пошла дальше: мы всю зиму греем газоны. То, что вы видите на фото – обогреваемый газон, протянувшийся на 7 км вдоль проспекта Бажана в Киеве. Газон скрывается под снегом лишь в самые лютые морозы. В остальное время зеленая трава радует взоры обитателей столичного «спальника». Эта технология внедрена около 30 лет назад при основании Харьковского массива...
Останній рік війни
12. 02. 2026 | 08:12 , Олег Єльцов, ТЕМА
Безумовно ми вистоїмо цю зиму. Наступної залишимося без енергетики. Рашисти ефективно гасять генерацію, ЛЕП, підстанції, газовидобуток. На фінальному етапі наш «золотий запас» - АЕС - залишиться відрізаним від енергосистеми й реактори зупнять. Постачання з Європи дозволить частково заживити західну частину країни. Але туди не перенесеш промвиробництво, не переселиш 30 млн українців.
