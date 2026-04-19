Разрешение на убийство

Это как?! У нас вообще разрешительная служба существует? Или всех этих дядек, ранее кормившихся на выдаче разрешений и их продлении, отправили на передовую? А что у нас с начала войны изменилось в сфере контроля оружия, хотя бы зарегестрированного? Все тот же бардак? По прежнему устраивают фальшивые месячники сдачи оружия? В чем сегодня проблема «промониторить» всех владельцев огнестрелов, их соцсети, проверить официальные перемены места жительства, а если возникнут подозрения, то и отследить контакты? А может стоит при малейших подозрениях просто изымать оружие – война ж на дворе. Может наши свадебные фотографы в Раде соответствующие изменения в законы не внесли? А обращалось ли к ним МВД с такой законодательной инициативой?

Может для этих примитивных действий нужно академии заканчивать, зарплаты требовать повышенные, соцпакет, на пенсию выходить раньше посполитых?.. Или навести порядок никак не получится, потому что долгие годы продавали разрешения налево и направо, тысячами раздавали кому попало наградное оружие?

В связи со случившимся имею одно конструктивное предложение: фотографии всех жертв убийцы Васильченкова установить в робочих кабинетах начальника Департамента превентивной деятельности нацполиции Максима Ахрамеева и непосредственного куратора разрешительной системы замнач Нацполиции Александра Фацевича. Пусть дальше несут ратную службу под молчаливыми взглядами людей, убитих по их вине. Все равно никто ни за что не ответит…

Ну а сторонникам свободного владения оружием рекомендую задуматься. Если есть чем.