Разрешение на убийство
19 апреля 2026 | 13:17 , Олег Ельцов. ТЕМА
Итак, что мы имеем. Бывший военный из Бахмута, в 2015-17 годах выехавший в Рязань, вдруг покупает квартиру в Киеве, откровенно поддерживает россию, жалеет, что Украина до сих пор не уничтожена, донатит на «СВО», антисемит с признаками неадекватности. Попадал под ч.1 ст.125 УК (хулиганка). Живет один. При всех этих обстоятельствах имеет официальное разрешение на огнестрел.
Это как?! У нас вообще разрешительная служба существует? Или всех этих дядек, ранее кормившихся на выдаче разрешений и их продлении, отправили на передовую? А что у нас с начала войны изменилось в сфере контроля оружия, хотя бы зарегестрированного? Все тот же бардак? По прежнему устраивают фальшивые месячники сдачи оружия? В чем сегодня проблема «промониторить» всех владельцев огнестрелов, их соцсети, проверить официальные перемены места жительства, а если возникнут подозрения, то и отследить контакты? А может стоит при малейших подозрениях просто изымать оружие – война ж на дворе. Может наши свадебные фотографы в Раде соответствующие изменения в законы не внесли? А обращалось ли к ним МВД с такой законодательной инициативой?
Может для этих примитивных действий нужно академии заканчивать, зарплаты требовать повышенные, соцпакет, на пенсию выходить раньше посполитых?.. Или навести порядок никак не получится, потому что долгие годы продавали разрешения налево и направо, тысячами раздавали кому попало наградное оружие?
В связи со случившимся имею одно конструктивное предложение: фотографии всех жертв убийцы Васильченкова установить в робочих кабинетах начальника Департамента превентивной деятельности нацполиции Максима Ахрамеева и непосредственного куратора разрешительной системы замнач Нацполиции Александра Фацевича. Пусть дальше несут ратную службу под молчаливыми взглядами людей, убитих по их вине. Все равно никто ни за что не ответит…
Ну а сторонникам свободного владения оружием рекомендую задуматься. Если есть чем.
Премьер Свириденко: А поболтать?
10. 04. 2026 | 12:40 , Олег Ельцов. ТЕМА
Говорят, над пани премьершей сгущаются тучи. Надо что-то делать. Впрочем, ничего кроме пиара эта менеджерская поросль делать не умеет. Да и пиариться тоже не умеет…
НАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДІА-МАФІЇ
02. 04. 2026 | 15:26 , Олег Єльцов, ТЕМА
В стародавні часи, коли дерева ще були високими, автор цих рядків опублікував на сайті «Україна кримінальна» дослідження «З життя Деркачів», в якому навів деякі цікаві схеми зв’язків мафії зі спецслужбістами, політиками й лідерами громадської думки. Публікація не сподобалася багатьом. В ній наводились схеми й документи спецслужб, які я щасливо знайшов на підвіконні кулуарів Верховної Ради. Так, ми віримо у журналістську долю! Окрім всіляких кучм-деркачів, особливе невдоволення моє дослідження викликало у клану Мостових. Одразу після публікації Юлія Мостова, вхожа до всіх дипустанов, американського передусім, почала бігати по кабінетах дипломатів й розповідати про агента всіх розвідок Єльцова. За її розрахунками вона у такий спосіб виписувала мені вовчий квиток у професії. Це абсолютно ефективна розповсюджена практика українських медіа-мафіозі. Але щодо мене це не спрацювало, бо неможливо щось заподіяти людині несистемній, яка до того ж розумніша за босів медіа-мафії.
Дональд, ты был не прав
01. 04. 2026 | 09:44 , Бенджамин Кук
Согласно сообщениям СМИ, за несколько месяцев до начала операции «Эпическая ярость» 28 февраля 2026 года Дональд Трамп [1] и его старшие помощники получили подробное предложение от Владимира Зеленского [2] поделиться проверенными в боевых условиях методами Украины по уничтожению иранских односторонних ударных беспилотников, включая недорогие беспилотники-перехватчики, а также вспомогательные датчики, программное обеспечение и оперативные концепции, адаптированные к местам базирования США на Ближнем Востоке. Предложение включало «пророческое» предупреждение о том, что Иран совершенствует конструкции беспилотников «Шахед», и предлагало создание «боевых центров беспилотников» в таких местах, как Турция, Иордания и страны Персидского залива. Axios сообщает, что, хотя Трамп просил свою команду поработать над этим, «они ничего не сделали», и американские чиновники позже охарактеризовали этот отказ как серьезную тактическую ошибку после начала войны.
Только джихада нам не хватало!
11. 03. 2026 | 08:58 , ТЕМА
Наш вождь, отвечающий за внешнюю политику и войну, не только успел побить горшки со всеми сопредельными государствами, но активно ищет новых врагов. И, кажется, нашел в лице Ирана.
Хочется тепла и света. Всегда
02. 03. 2026 | 10:12 , Олег Ельцов. ТЕМА
В цивилизованных странах существуют тротуары с подогревом. Украина пошла дальше: мы всю зиму греем газоны. То, что вы видите на фото – обогреваемый газон, протянувшийся на 7 км вдоль проспекта Бажана в Киеве. Газон скрывается под снегом лишь в самые лютые морозы. В остальное время зеленая трава радует взоры обитателей столичного «спальника». Эта технология внедрена около 30 лет назад при основании Харьковского массива...
фототема (архивное фото)