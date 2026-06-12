Україна випробувала аналог Петріот

12 июня 2026 | 11:02

В Україні провели випробування альтернативи ракетам Patriot (“Патріот”) власної розробки. Виробник зброї Fire Point протестував ракету FP-7.х класу “земля-повітря”. Про це заявив співзасновник компанії Денис Штілерман в інтерв’ю The Financial Times, інформує FREEДОМ.

За словами Штілермана, випробування були “достатньо успішними”. FP-7.х призначена для протидії російським балістичним ракетам і безпілотникам. Її ціна значно нижча, ніж у західних систем, таких як Patriot або SAMP-T — 700 тис. доларів проти 3,8 млн доларів за PAC-3. Виробництво ракет може розпочатися в серпні, але в невеликій кількості, а повністю готові боєприпаси з’являться у 2027 році, коли буде отримана інфрачервона головка самонаведення, яку Fire Point розраховує закупити у німецької компанії.



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