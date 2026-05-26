Генерала-ватника ГУБОЗ МВС затримали спецслужби Польщі

26 мая 2026 | 16:53 , ТЕМА

В українських правоохоронних колах ширяться чутки щодо затримання в Польщі генерала МВС, назвемо його Б, який свого часу обіймав високу посаду в ГУБОЗ МВС та інших правоохоронних органах.

Інформації обмаль, мої контакти ледь не всі чули про це затримання, але ніхто не зміг його підтвердити. За однією з версій генерал приторговував нафтою з порушенням польського законодавства й був затриманий в ході поліцейської комбінації на «стрілці» разом із авторитетом, який представляв інтереси генерала. А за іншою версією Б. затримали за сприяння російським спецслужбам на польській території. Нарешті, одне з поінформованих джерел підтвердило саме «ватну» версію подій. Стає зрозумілішим дефіцит інформації: операцією займалась польська спецслужба.

Українське посольство отримує крихти інформації щодо затримання свого громадянина в генеральських погонах. Нині відоме наступне: Б. підозрюють в організації підриву залізниці в ніч з 15 на 16 листопада 2025 року поблизу села Жичин. Це була резонансна диверсія на ділянці залізниці, яка активно використовується для перевезення озброєнь в Україну. Постраждалим виявилося останнє росконсульство в Гданську, яке було негайно закрите.

Польські правоохоронці заявили, що підрив здійснили двоє українців, які втекли в Білорусь. Пізніше стало відомо про затримання їхнього подільника в Польщі. Фінальною крапкою стало затримання генерала Б. Він вже декілька днів поза зоною досяжності в месенджерах, телефон не відповідає. Довго це не вдасться тримати у секреті. Напевно, після першочергових слідчих дій Польща повідомить Україну й весь світ про деталі ганебної історії.