Генерала-ватника ГУБОЗ МВС затримали спецслужби Польщі
26 мая 2026 | 16:53 , ТЕМА
В українських правоохоронних колах ширяться чутки щодо затримання в Польщі генерала МВС, назвемо його Б, який свого часу обіймав високу посаду в ГУБОЗ МВС та інших правоохоронних органах.
Інформації обмаль, мої контакти ледь не всі чули про це затримання, але ніхто не зміг його підтвердити. За однією з версій генерал приторговував нафтою з порушенням польського законодавства й був затриманий в ході поліцейської комбінації на «стрілці» разом із авторитетом, який представляв інтереси генерала. А за іншою версією Б. затримали за сприяння російським спецслужбам на польській території. Нарешті, одне з поінформованих джерел підтвердило саме «ватну» версію подій. Стає зрозумілішим дефіцит інформації: операцією займалась польська спецслужба.
Українське посольство отримує крихти інформації щодо затримання свого громадянина в генеральських погонах. Нині відоме наступне: Б. підозрюють в організації підриву залізниці в ніч з 15 на 16 листопада 2025 року поблизу села Жичин. Це була резонансна диверсія на ділянці залізниці, яка активно використовується для перевезення озброєнь в Україну. Постраждалим виявилося останнє росконсульство в Гданську, яке було негайно закрите.
Польські правоохоронці заявили, що підрив здійснили двоє українців, які втекли в Білорусь. Пізніше стало відомо про затримання їхнього подільника в Польщі. Фінальною крапкою стало затримання генерала Б. Він вже декілька днів поза зоною досяжності в месенджерах, телефон не відповідає. Довго це не вдасться тримати у секреті. Напевно, після першочергових слідчих дій Польща повідомить Україну й весь світ про деталі ганебної історії.
по теме
Як нам розбудувати суверенну Україну?
14. 05. 2026 | 14:23 , Олег Єльцов, ТЕМА
США-Китай: не время для конфронтации
13. 05. 2026 | 16:04 , ТГК Головнин из Токио
Начинающийся сегодня визит президента США Дональда Трампа в Китай в чем-то очень похож на его предыдущий приезд в Пекин на встречу с председателем Си Цзиньпином в 2017 году – обе поездки проходят на фоне масштабных чисток в высшем военном руководстве КНР. И совпадают с подготовкой товарища Си к весьма важным событиям в его политической биографии.
Миндич – это хорошо
05. 05. 2026 | 12:10 , Олег Ельцов. ТЕМА
А вы думали, что Миндич сбежит и все наладится? Новых миндичей не будет?.. Во-первых, не факт, что Миндич не продолжает руководить украинской экономикой с вершины Сиона. Во-вторых, его место вероятно занял иной теневой менеджер. Иначе быть не может.
Поліцейські з тонкою душевною організацією
30. 04. 2026 | 08:58 , ТЕМА
Більшість поліцейських і патрульних звільняються, бо не хочуть займатися мобілізацією. Про це заявив заступник голови Нацполіції України, в.о. керівника Департаменту патрульної поліції Олександр Фацевич в інтерв’ю «Бабелю». За його словами, по селах поліцейських запрошують на похорон тих, кого вони мобілізували. Всю поліцію місцеві ненавидять.
Расстрелам быть!
22. 04. 2026 | 00:58 , ТЕМА
Кажется, народный гнев на предмет гнусного побега патрульных с места массового расстрела неадекватом, успешно канализирован. Министр сделал сенсационное заявление, что он не против лагализации короткостволов для населения и даже успел обратиться в профильный комитет ВР. Через неделю про это заявление забудут и начнут обсуждать какой-нибудь фонтан на месте памятника Ленину или Щорсу.
фототема (архивное фото)