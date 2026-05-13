США-Китай: не время для конфронтации 13 мая 2026 | 16:04 , ТГК Головнин из Токио распечатать [0] комментарии [0] Начинающийся сегодня визит президента США Дональда Трампа в Китай в чем-то очень похож на его предыдущий приезд в Пекин на встречу с председателем Си Цзиньпином в 2017 году – обе поездки проходят на фоне масштабных чисток в высшем военном руководстве КНР. И совпадают с подготовкой товарища Си к весьма важным событиям в его политической биографии.

Только что 7 мая два бывших министра обороны Китая были разом приговорены к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года. Смещены и находятся под следствием практически все члены высшего органа управления вооруженными силами – Центрального военного совета, которым руководит лично Си Цзиньпин. Сейчас из его состава на свободе остались лишь сам товарищ Си и фактический начальник военной контрразведки, осуществляющий все эти чистки по воле лидера КНР. Под следствием по подозрению в коррупции и нарушении воли партии находится и глава китайского Генштаба - он, конечно, пойдет за колючую проволоку.



Девять лет назад в таком же положении были тогдашний начальник Генштаба (Объединенного штаба) НОАК и руководитель Главного политического управления вооруженных сил. Он, кстати, впоследствии повесился, не дожидаясь приговора. В 2017 году репрессии против военной элиты были куда менее масштабными, чем сейчас, и проводились в рамках закручивания гаек в ходе подготовки Си Цзиньпина к тому, чтобы в нарушение партийных обычаев и конституции остаться постах Генсека ЦК КПК и председателя КНР на третий пятилетний срок.



Сейчас ситуация похожа – в 2027 году очередной съезд Компартии должен избрать товарища Си уже на четвертый срок. Этому вряд ли что-то помешает, но перетряхнуть и напугать военную элиту он явно считает нелишним. На фоне столь непростых внутренних задач сейчас, как и девять лет назад, считают комментаторы в Токио, нужно спокойствие на внешнем контуре – т. е. в первую очередь отсутствие потрясений в отношениях с США.



Есть и новый фактор, которого не было в 2017 году – экономика Китая в настоящее время находится в намного более неуверенном состоянии. Не удается победить тяжелый хронический кризис в строительно-риэлторском секторе, в стране - вялый потребительский спрос, серьезная безработица среди молодежи, гигантская долговая бомба под финансами местных органов власти. Китай сейчас не готов к экономическим битвам с США и нуждается в продлении заключенного в прошлом году перемирия – Вашингтон не вводит свои зубодробительные пошлины на товары из КНР, а Пекин продолжает поставки в Штаты редкоземельных элементов, чей глобальный рынок он практически контролирует. Без таких компонентов невозможно производство современной продукции, включая ракеты и новейшие боевые самолеты - американцев этим взяли за горло.



Трамп приезжает в Пекин ослабленный – он завяз в Иране, надеялся на триумфальный блицкриг до визита в КНР, но не получилось. Цены на бензин выросли из-за неловко развязанной им войны, американцы недовольны, уровень личной поддержки президента падает, его Республиканской партии сулят поражение на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре. Тут тоже не до баталий с Пекином – короче, в Токио считают, что в ходе нынешнего визита обе стороны постараются проблем не создавать.



