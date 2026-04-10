Премьер Свириденко: А поболтать?

10 апреля 2026 | 12:40 , Олег Ельцов. ТЕМА

Говорят, над пани премьершей сгущаются тучи. Надо что-то делать. Впрочем, ничего кроме пиара эта менеджерская поросль делать не умеет. Да и пиариться тоже не умеет…

Едва дедушка Трамп обьявил про перемирие с Ираном, в тот же день 7 апреля Юлия Свириденко спешно осуществила пиар-залп из всех подконтрольных СМИ. Страна узнала, что второй раз за свою краткую каденцию Свириденко встретилась с ведущими нефтетрейдерами и произнесла духоподьемную речь, которую немедля растиражировала пресса. Мол, с топливом дела налаживаются, цены непременно упадут. Котировки на крупнейших биржах уже идут вниз, что должно сказаться и на ценах в Украине. «Укрнафта» уже отреагировала и начала снижение цен. Всем – равнение на «Укрнафту»!

Очень взволновали меня слова пани Свириденко. Как «Укрнафта» могла с такой оперативностью отреагировать на снижение оптовых цен: она уже успела в течение дня заключить контракты, довезти свой нефтяной товар до Украины и поставить на АЗС?.. А откуда у Свириденко уже 7 апреля появилась уверенность, что цены упадут, когда торги на бирже США еще даже не открылись? Да и с перемирием, как сегодня видим, есть вопросы. Мировые трейдеры, кстати, не отреагировали на сигнал украинской премьерши и повысили цены нефтепродуктов, если верить эксперту в этой сфере Сергею Куюну. Или Юлия Свириденко знает больше Куюна? Или ничего не знает, но лихорадочно ищет повод пропиариться?

А чем черт не шутит, вдруг премьер что-то знает и несет украинцам благую весть первой! Тут же, 7 апреля, я открыл приложение «Укрнафты», где имею привычку заправляться, и проверил слова пани премьерши. Хм, цена замерла на отметке месячной давности. Наверное, руководство компании пообещало снизить цены, которые и без того держала ниже средних на рынке, но не успело сменить ценники на АЗС. Но сегодня вся автомобильная общественность страны отмечает третий день с момента провозглашения Свириденко падения цен на «Укрнафте». И что? Да ничего – пустая премьерская болтовня и нерушимая цена на топливо.

Следует признать, что Юлия Свириденко не смогла раскачать мировой рынок нефтепродуктов. Она даже пропиариться достойно не смогла. Может недаром ее собираются уходить?..