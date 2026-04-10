Премьер Свириденко: А поболтать?
10 апреля 2026 | 12:40 , Олег Ельцов. ТЕМА
Говорят, над пани премьершей сгущаются тучи. Надо что-то делать. Впрочем, ничего кроме пиара эта менеджерская поросль делать не умеет. Да и пиариться тоже не умеет…
Едва дедушка Трамп обьявил про перемирие с Ираном, в тот же день 7 апреля Юлия Свириденко спешно осуществила пиар-залп из всех подконтрольных СМИ. Страна узнала, что второй раз за свою краткую каденцию Свириденко встретилась с ведущими нефтетрейдерами и произнесла духоподьемную речь, которую немедля растиражировала пресса. Мол, с топливом дела налаживаются, цены непременно упадут. Котировки на крупнейших биржах уже идут вниз, что должно сказаться и на ценах в Украине. «Укрнафта» уже отреагировала и начала снижение цен. Всем – равнение на «Укрнафту»!
Очень взволновали меня слова пани Свириденко. Как «Укрнафта» могла с такой оперативностью отреагировать на снижение оптовых цен: она уже успела в течение дня заключить контракты, довезти свой нефтяной товар до Украины и поставить на АЗС?.. А откуда у Свириденко уже 7 апреля появилась уверенность, что цены упадут, когда торги на бирже США еще даже не открылись? Да и с перемирием, как сегодня видим, есть вопросы. Мировые трейдеры, кстати, не отреагировали на сигнал украинской премьерши и повысили цены нефтепродуктов, если верить эксперту в этой сфере Сергею Куюну. Или Юлия Свириденко знает больше Куюна? Или ничего не знает, но лихорадочно ищет повод пропиариться?
А чем черт не шутит, вдруг премьер что-то знает и несет украинцам благую весть первой! Тут же, 7 апреля, я открыл приложение «Укрнафты», где имею привычку заправляться, и проверил слова пани премьерши. Хм, цена замерла на отметке месячной давности. Наверное, руководство компании пообещало снизить цены, которые и без того держала ниже средних на рынке, но не успело сменить ценники на АЗС. Но сегодня вся автомобильная общественность страны отмечает третий день с момента провозглашения Свириденко падения цен на «Укрнафте». И что? Да ничего – пустая премьерская болтовня и нерушимая цена на топливо.
Следует признать, что Юлия Свириденко не смогла раскачать мировой рынок нефтепродуктов. Она даже пропиариться достойно не смогла. Может недаром ее собираются уходить?..
по теме
НАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДІА-МАФІЇ
02. 04. 2026 | 15:26 , Олег Єльцов, ТЕМА
В стародавні часи, коли дерева ще були високими, автор цих рядків опублікував на сайті «Україна кримінальна» дослідження «З життя Деркачів», в якому навів деякі цікаві схеми зв’язків мафії зі спецслужбістами, політиками й лідерами громадської думки. Публікація не сподобалася багатьом. В ній наводились схеми й документи спецслужб, які я щасливо знайшов на підвіконні кулуарів Верховної Ради. Так, ми віримо у журналістську долю! Окрім всіляких кучм-деркачів, особливе невдоволення моє дослідження викликало у клану Мостових. Одразу після публікації Юлія Мостова, вхожа до всіх дипустанов, американського передусім, почала бігати по кабінетах дипломатів й розповідати про агента всіх розвідок Єльцова. За її розрахунками вона у такий спосіб виписувала мені вовчий квиток у професії. Це абсолютно ефективна розповсюджена практика українських медіа-мафіозі. Але щодо мене це не спрацювало, бо неможливо щось заподіяти людині несистемній, яка до того ж розумніша за босів медіа-мафії.
Дональд, ты был не прав
01. 04. 2026 | 09:44 , Бенджамин Кук
Согласно сообщениям СМИ, за несколько месяцев до начала операции «Эпическая ярость» 28 февраля 2026 года Дональд Трамп [1] и его старшие помощники получили подробное предложение от Владимира Зеленского [2] поделиться проверенными в боевых условиях методами Украины по уничтожению иранских односторонних ударных беспилотников, включая недорогие беспилотники-перехватчики, а также вспомогательные датчики, программное обеспечение и оперативные концепции, адаптированные к местам базирования США на Ближнем Востоке. Предложение включало «пророческое» предупреждение о том, что Иран совершенствует конструкции беспилотников «Шахед», и предлагало создание «боевых центров беспилотников» в таких местах, как Турция, Иордания и страны Персидского залива. Axios сообщает, что, хотя Трамп просил свою команду поработать над этим, «они ничего не сделали», и американские чиновники позже охарактеризовали этот отказ как серьезную тактическую ошибку после начала войны.
Только джихада нам не хватало!
11. 03. 2026 | 08:58 , ТЕМА
Наш вождь, отвечающий за внешнюю политику и войну, не только успел побить горшки со всеми сопредельными государствами, но активно ищет новых врагов. И, кажется, нашел в лице Ирана.
Хочется тепла и света. Всегда
02. 03. 2026 | 10:12 , Олег Ельцов. ТЕМА
В цивилизованных странах существуют тротуары с подогревом. Украина пошла дальше: мы всю зиму греем газоны. То, что вы видите на фото – обогреваемый газон, протянувшийся на 7 км вдоль проспекта Бажана в Киеве. Газон скрывается под снегом лишь в самые лютые морозы. В остальное время зеленая трава радует взоры обитателей столичного «спальника». Эта технология внедрена около 30 лет назад при основании Харьковского массива...
Останній рік війни
12. 02. 2026 | 08:12 , Олег Єльцов, ТЕМА
Безумовно ми вистоїмо цю зиму. Наступної залишимося без енергетики. Рашисти ефективно гасять генерацію, ЛЕП, підстанції, газовидобуток. На фінальному етапі наш «золотий запас» - АЕС - залишиться відрізаним від енергосистеми й реактори зупнять. Постачання з Європи дозволить частково заживити західну частину країни. Але туди не перенесеш промвиробництво, не переселиш 30 млн українців.
фототема (архивное фото)