Як нам розбудувати суверенну Україну?

Дивитися інтерв'ю Мендель, а ще й обговорювати його – дурна справа. Хто вона така? Найвпливовіша прес-секретарка найвпливовішого лідера світу?.. Тим не менш, якось так сталося, що я прослухав її інтерв'ю Карлсону. Й побачив двох осіб, які вирішили трохи підзаробити грошенят. Але зробили це неоковирно. Мендель вивалила оберемок пліток, на які кожен може реагувати як йому до вподоби. Подібні заяви із посиланням на власні джерела без їхньої персоналізації може дозволити публічна персона чи журналіст з довгою й якісною кредитною історією. Мендель не є такою, а невдовзі про неї забудуть назавжди. Рівень її професіоналізму можна оцінити з тексту її сльозного звернення до Путіна. Це був інформаційний брак.

Напевно єдине, що мене зацікавило у слововиверженні Мендель, це її свідчення, що з самого початку Зеленський заявив: українці не доросли до демократії. За всієї неповаги до персони Найвеличнішого мушу констатувати: тут наші погляди збігаються. Вже писав чому так й як жити далі. Якщо коротко: Україна, як держава, має два виходи - диктатура й зовнішнє управління.

Зеленський обрав диктатуру з самого початку, якщо вірити Мендель, бо з її слів одразу після виборів він заявляв: ми тут назавжди. Й отут я із Зе категорично не згодний. Нахєр такого вождя із його поцоватою диктатурою: вже всім притомним очевидно на що він здатний й до чого може дійти.

Я особисто – за зовнішнє управління. Але тут зі мною вже не згоден Президент, який робить усе, аби цього не сталося.

Розберемося: що таке зовнішнє управління й звідки в нього ноги ростуть? Гроші – ось неспростовний марксовий базис. За понад три десятиліття незалежного госопдарювання ми довели, що не здатні на державне будівництво. Вся новітня історія Україна пролягає звивистим шляхом від одного кредиту МВФ й вливань USAID до наступних. Гроші брали всі: державні установи, громадські організації й фермерські господарства. Але ж гроші не дають за карі очі. Їх дають за зобов'язання не лише фінансові, але й за гарантії впровадження реформ. Але часто-густо такі реформи стають поперек горла пануючій на цей момент кодлі. Всі роки нам вдавалося гроші брати, а зобов'язання не виконувати, до стандартів західних демократій не наближатись.

Грантодавці роблять, що можуть: наполягли на створенні силових структур, які працюють за вказівками з Брюселя й Вашингтона, пишуть міндічів-єрмаків, оголошують в розшук… Вони наполягли на створенні наглядових рад у ключових держкомпаніях, куди всадили власних наглядачів. Захід утримує армію громадських активістів, а просто кажучи – грантоїдів, які формують громадську думку, їх дедалі більше у владі. Найяскравіші приклади – знаний залізничник Лєщєнко й славетний будівельник Наєм.

Все це не допомогає. Ледве США вирішили припинити військово-фінансову підтримку України, як Зе-хуцпа сягнула небачених висот. Немає грошей – немає зовнішнього управління. Ми якось самі, наш вибор – диктатура. Але ми завжди були, а тепер й поготів бідні як церковні миші. Європа вирішила, що додаткові 30 млн біженців з України й наближення Раші до кордонів ЄС – це не прийнятно. Тому відтепер живемо й воюємо за рахунок європейців. Й ті, звісно, так саме вимагають змін, наближення до стандартів Євроспільноти, обіцяють план Маршала, прийняття до ЄС й Союзу захисту комах.

Наш пересидент знов не згоден. Гроші бере, розписані на роки плани реформ ігнорує. Звісно, йому дошкуляють перманентні скандали навколо топ-оточення Гаранта, розбудові диктатури шкодять писульки всіляких шабуніних. Все це він глушить шаленою пропагандою, вже з'вляються структури з протидії грантоїдству й шабунінгу. Чому аж ніяк не проявляється громадська активність у царині використання бюджетних та кредитних грошей? Тому що за це ніхто не платить – ані європейські посольства, ани Банкова. А інакше в Україні не буде громадського руху: для збіднілих й здичавілих суспільств це не характерно. Для цього має зрости рівень забезпечення простого українця. А хто ж дасть йому зрости, коли «Династія» стоїть недобудована»…

Вважаєте, я не правий? Тоді з завтрашнього дня відмовляємося від західних кредитів, на всіх грантожерів чипляємо ярлик «іноземного агента» (кими вони за фактом є) й беремося за розбудову вільної незалежної України під орудою того, чиє ім'я відоме всьому прогресивному людству. Але перед початком будівництва раджу вивезти куди подалі дітей, старих, закупити солі, сірників й багато мівіни.