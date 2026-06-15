15 июня 2026 | 08:27 , ТЕМА

Вы заметили, что как-то вдруг наши средне-дальние дроны начали массово долетать и попадать, вопреки потугам росПВО? А что вдруг случилось на пятом году войны?.. Тут следует сопоставить всего два неопровержимых факта.

У врага бесспорно мощная ПВО. Но все эти Торы, Осы, С-400-500 и прочая не стоят на таежных полигонах в качестве резерва, как это было с танками и БМП, пока украинские герои не выжгли их окончательно. Системы ПВО – вещь высокотехнологичная и очень дорогая.

Помню, в начале войны я внимательно следил за ежедневными результатами уничтожения росартиллерии. Ежедневно ЗСУ жгло их с полсотни. Была надежда, что высокоточные станки по производству стволов выработают ресурс, а новых россии не удастся закупить. Видимо закупила. Пятый год враг теряет все те же около полусотни артустановок в день и, похоже, дефицита их не ощущает…

С зенинто-ракетными комплексами другая история. Их производство много сложнее. Джемини подтвердил мои подозрения.

«​Ситуация по основным классам систем выглядит следующим образом:

​Короткий и средний радиус («Панцирь-С1/С2», «Тор-М2», «Бук-М3»): Производство этих систем является приоритетным для защиты критических объектов и передовой, однако оно ограничено дефицитом высокотехнологичных компонентов и РЛС. Темпы сборки исчисляются единицами (ориентировочно от нескольких штук до десятка комплексов каждого типа в год), что приводит к нарастающему дефициту систем малого и среднего радиуса на фоне интенсивных ударов беспилотников.

​Дальний радиус (С-400 «Триумф», С-350 «Витязь»): Сборка этих тяжелых комплексов занимает длительное время (от многих месяцев до года на дивизионный комплект). Производство упирается в ограниченные мощности заводов концерна «Алмаз-Антей» и сложности с заменой импортной микроэлектроники для многофункциональных радиолокационных станций (например, 92Н6Е).

​Основным узким местом российского ВПК остается восстановление и выпуск радиолокационных систем (РЛС) и станций наведения, производство которых технологически отстает от темпов выпуска обычных зенитных ракет. Из-за этого общая структура ПВО РФ демонстрирует признаки системного дефицита, вынуждая военное руководство маневрировать имеющимися силами между фронтом и прикрытием тыловой инфраструктуры.»

А если добавить к этому радостному факту расширение зоны работы крылатых ракет и беспилотников ЗСУ, стремительный рост их числа и номенклатуры, приходим к единственно возможному способу действий врага по защите своего неба и того, что размазано по бескрайним российским просторам. Следует распределить ежедневно уменьшающееся число комплексов ПВО по все увеличивающейся площади, которую накрывают наши средства уничтожения.

По данным Генерального штаба ВСУ, в среднем за весь период полномасштабной войны Силы обороны Украины уничтожают около 1 единицы средств ПВО противника в день. ​Но в последнее время результативность значительно выросла, особенно в ходе ударов по Крыму: от 2 до 4 систем в сутки. Всего с начала полномасштабного вторжения ликвидировано более 1415 российских средств ПВО.

Итак, возможности выпуска исчисляются единицами в месяц, потери - в десятки раз выше. При этом число объектов и населенных пунктов, которые следует защитить, растут пропорционально увеличению дальности украинского оружия возмездия.

Исходя из этой простой арифметики, не будучи ни разу военный экспертом, приходим к единственно возможному выводу: россия в дальнейшем будет гореть все интенсивнее, все дальше, урон будет все больше. А параллельно будет угасать любовь россиян к движу и мечтам провести «денацификацию» суверенной страны, которой по несчастью выпало соседствовать с агонизирующей империей.