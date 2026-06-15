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Россия будет гореть дальше и больше: арифметический факт
15 июня 2026 | 08:27 , ТЕМА
Вы заметили, что как-то вдруг наши средне-дальние дроны начали массово долетать и попадать, вопреки потугам росПВО? А что вдруг случилось на пятом году войны?.. Тут следует сопоставить всего два неопровержимых факта.
У врага бесспорно мощная ПВО. Но все эти Торы, Осы, С-400-500 и прочая не стоят на таежных полигонах в качестве резерва, как это было с танками и БМП, пока украинские герои не выжгли их окончательно. Системы ПВО – вещь высокотехнологичная и очень дорогая.
Помню, в начале войны я внимательно следил за ежедневными результатами уничтожения росартиллерии. Ежедневно ЗСУ жгло их с полсотни. Была надежда, что высокоточные станки по производству стволов выработают ресурс, а новых россии не удастся закупить. Видимо закупила. Пятый год враг теряет все те же около полусотни артустановок в день и, похоже, дефицита их не ощущает…
С зенинто-ракетными комплексами другая история. Их производство много сложнее. Джемини подтвердил мои подозрения.
«Ситуация по основным классам систем выглядит следующим образом:
А если добавить к этому радостному факту расширение зоны работы крылатых ракет и беспилотников ЗСУ, стремительный рост их числа и номенклатуры, приходим к единственно возможному способу действий врага по защите своего неба и того, что размазано по бескрайним российским просторам. Следует распределить ежедневно уменьшающееся число комплексов ПВО по все увеличивающейся площади, которую накрывают наши средства уничтожения.
По данным Генерального штаба ВСУ, в среднем за весь период полномасштабной войны Силы обороны Украины уничтожают около 1 единицы средств ПВО противника в день. Но в последнее время результативность значительно выросла, особенно в ходе ударов по Крыму: от 2 до 4 систем в сутки. Всего с начала полномасштабного вторжения ликвидировано более 1415 российских средств ПВО.
Итак, возможности выпуска исчисляются единицами в месяц, потери - в десятки раз выше. При этом число объектов и населенных пунктов, которые следует защитить, растут пропорционально увеличению дальности украинского оружия возмездия.
Исходя из этой простой арифметики, не будучи ни разу военный экспертом, приходим к единственно возможному выводу: россия в дальнейшем будет гореть все интенсивнее, все дальше, урон будет все больше. А параллельно будет угасать любовь россиян к движу и мечтам провести «денацификацию» суверенной страны, которой по несчастью выпало соседствовать с агонизирующей империей.
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