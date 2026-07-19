Вова обкакался. Повторно

19 июля 2026 | 01:24 , ТЕМА

Ну вот и все: ЗН со ссылкой на ФТ (раньше издание традиционно цитировало источники на Банковой) информирует: Зеленский готов уволить Сырского. Это не входило в планы незламности, поэтому советник ОП Лещенко подтверждает: решение потребует времени.

То есть, Зе опять застали врасплох. А ведь его ж предупреждали девочки с картонками, как только поползли слухи про увольнение Федорова. У нашего Вовы память девичья: ровно год назад девочки с картонками появились после решения Зе урезать полномочия НАБУ и САП. Как можно забыть что случилось после этого: Европа тотчас заявила, что придержит транш в миллиард евро, и Рада немедленно вернула в зад все права грозных структур, созданных по настоянию западных партнеров и спонсоров. И вот попробуйте доказать, что Вова Зе не туп, и что он снова не обкакался очень жидко.

А ведь как все славно начиналось: разогнать к чертям кабмин, расставить на ключевые посты «погоны». И не важно, что военный министр по закону должен быть гражданским: война, закон на паузе. Кстати, вы не слышали о причине смены правительства? Вообще кто-то знает почему премьера Свириденко назначили и почему ее «ушли»? Или это не наше собачье дело?..

Ну, хорошо. Но вот с теми, кто содержит нашу страну и нашу войну так поступать нельзя. Ответка неминуема. Думаю, партнеры задействовали не более 10% своих пиар-возможностей. Просто боты в соцсетях, просто девочки с картонками в нескольких городах, даже вождя типа Наема-Шабунина не потребовалось. Как только появились девочки с матерными плакатами, к ним по всем законам социально-психологического жанра подтянулись «народные массы». Федоров стал просто поводом. Народу просто в печенках сидит эта война, которую Вова последовательно форсирует. Девочек рьяно поддержали ухылянты и прочие, кто не трындит про войну до окончательного развала россии и не спешит защитить горячо любимую Украину. Им все пофиг, они плюют на причинно-следственные связи и общественный договор.

Кстати, что с общественным договором? Очень интересной выдалась прессуха Федорова. Много общих фраз и заверение, что он к картонному майдану не имеет отношения (а кто ж тогда, неужели Сырский?) Было очень весело, когда экс-министр начал рассуждать о военной стратегии «нужно выровнять линию фронта» и бла-бла-бла. Федоров не знает, что министр обороны – это снабженец и не более? Тебе генштаб поставил задачу – вынь да положь! И стремительный рост объемов БПЛА – не твоя персональная заслуга. Не ты пробивал упрощение госприемки новых видов вооружений, не ты добился наращивания финансирования и закупки беспилотников… Но об этом Федоров – ни слова.

Я не услышал вменяемого отчета по трем основным пунктам требований, которые Президент ставил ему при назначении. Придется сделать это за него.

Небо не закрыто. Оно и не могло быть закрыто, когда вся страна расстреливается баллистикой как в тире, а единственное лекарство против этого – раекты «Пэтриот» - страшно дорогие и страшно дефицитные. Это и школьнику известно, но ведь дебильная задача была поставлена и принята без возражений. Контрактная армия: ни-че-го. Аудит армейских закупок: 0 Наведение порядка с призывом и людоловством. Ни слова об этом, но мы и без Федорова знаем, что полгода ему не хватило.

По сути главной проблемы ЗСУ - про не картонных патриотов, пятый год сидящих в окопах и блиндажах, которых некому заменить – молчок. Зато Федорову знаком термин «общественный договор». Среди бесконечных бла-бла мелькнула эта фраза и погасла. Мол, есть проблемка с набором, надо было проводить обсуждение в обществе, народу нужен новый общественный договор. Так что ж ты не обсуждал полгода, где твои громкие заявления на должности?..

Разберемся: термин «общественный договор» означает добровольное ограничение гражданами части своих свобод в замен на исполнение государством неких функций (например обязательство ограничения свободы перемещения и пр., долг защищать отчизну в случае войны). Но если государство со своими функциями не справляется или превращается в тиранию, граждане вправе свергнуть такую власть.

Это как: Федоров завуалированно призывает к отставке нашего не очень легитимного президента?..

Короче, две противоборствующие стороны поговорили намеками и Зеля проявил благоразумие: Федорову – должность и жирные контракты, а его крыше – голову Сырского.

Как мило все получилось: в самый острый момент войны обезглавить армию, вопреки закону поставить спецслужбиста на должность министра обороны: ему теперь пару месяцев входить в курс дела, пока враги не объявят мобилизацию. А к этому – хаос в правительстве: там Корецкий тоже будет мучительно входить в должность. И как вишенка: толпы на площадях, которым до икоты надоел заседевшийся герой сериала.

Тем временем стране грозит полный внешнеторговый коллапс благодаря окончательному уничтожению всех портов на Черном море (а других у нас и нет), побитым горшкам с Польшей, через которую идет основной вал поставок с Запада и перспективы очень некомфортной зимы.

Так победим!