|
Вова обкакался. Повторно
19 июля 2026 | 01:24 , ТЕМА
Ну вот и все: ЗН со ссылкой на ФТ (раньше издание традиционно цитировало источники на Банковой) информирует: Зеленский готов уволить Сырского. Это не входило в планы незламности, поэтому советник ОП Лещенко подтверждает: решение потребует времени.
То есть, Зе опять застали врасплох. А ведь его ж предупреждали девочки с картонками, как только поползли слухи про увольнение Федорова. У нашего Вовы память девичья: ровно год назад девочки с картонками появились после решения Зе урезать полномочия НАБУ и САП. Как можно забыть что случилось после этого: Европа тотчас заявила, что придержит транш в миллиард евро, и Рада немедленно вернула в зад все права грозных структур, созданных по настоянию западных партнеров и спонсоров. И вот попробуйте доказать, что Вова Зе не туп, и что он снова не обкакался очень жидко.
А ведь как все славно начиналось: разогнать к чертям кабмин, расставить на ключевые посты «погоны». И не важно, что военный министр по закону должен быть гражданским: война, закон на паузе. Кстати, вы не слышали о причине смены правительства? Вообще кто-то знает почему премьера Свириденко назначили и почему ее «ушли»? Или это не наше собачье дело?..
Ну, хорошо. Но вот с теми, кто содержит нашу страну и нашу войну так поступать нельзя. Ответка неминуема. Думаю, партнеры задействовали не более 10% своих пиар-возможностей. Просто боты в соцсетях, просто девочки с картонками в нескольких городах, даже вождя типа Наема-Шабунина не потребовалось. Как только появились девочки с матерными плакатами, к ним по всем законам социально-психологического жанра подтянулись «народные массы». Федоров стал просто поводом. Народу просто в печенках сидит эта война, которую Вова последовательно форсирует. Девочек рьяно поддержали ухылянты и прочие, кто не трындит про войну до окончательного развала россии и не спешит защитить горячо любимую Украину. Им все пофиг, они плюют на причинно-следственные связи и общественный договор.
Кстати, что с общественным договором? Очень интересной выдалась прессуха Федорова. Много общих фраз и заверение, что он к картонному майдану не имеет отношения (а кто ж тогда, неужели Сырский?) Было очень весело, когда экс-министр начал рассуждать о военной стратегии «нужно выровнять линию фронта» и бла-бла-бла. Федоров не знает, что министр обороны – это снабженец и не более? Тебе генштаб поставил задачу – вынь да положь! И стремительный рост объемов БПЛА – не твоя персональная заслуга. Не ты пробивал упрощение госприемки новых видов вооружений, не ты добился наращивания финансирования и закупки беспилотников… Но об этом Федоров – ни слова.
Я не услышал вменяемого отчета по трем основным пунктам требований, которые Президент ставил ему при назначении. Придется сделать это за него.
По сути главной проблемы ЗСУ - про не картонных патриотов, пятый год сидящих в окопах и блиндажах, которых некому заменить – молчок. Зато Федорову знаком термин «общественный договор». Среди бесконечных бла-бла мелькнула эта фраза и погасла. Мол, есть проблемка с набором, надо было проводить обсуждение в обществе, народу нужен новый общественный договор. Так что ж ты не обсуждал полгода, где твои громкие заявления на должности?..
Разберемся: термин «общественный договор» означает добровольное ограничение гражданами части своих свобод в замен на исполнение государством неких функций (например обязательство ограничения свободы перемещения и пр., долг защищать отчизну в случае войны). Но если государство со своими функциями не справляется или превращается в тиранию, граждане вправе свергнуть такую власть.
Это как: Федоров завуалированно призывает к отставке нашего не очень легитимного президента?..
Короче, две противоборствующие стороны поговорили намеками и Зеля проявил благоразумие: Федорову – должность и жирные контракты, а его крыше – голову Сырского.
Как мило все получилось: в самый острый момент войны обезглавить армию, вопреки закону поставить спецслужбиста на должность министра обороны: ему теперь пару месяцев входить в курс дела, пока враги не объявят мобилизацию. А к этому – хаос в правительстве: там Корецкий тоже будет мучительно входить в должность. И как вишенка: толпы на площадях, которым до икоты надоел заседевшийся герой сериала.
Тем временем стране грозит полный внешнеторговый коллапс благодаря окончательному уничтожению всех портов на Черном море (а других у нас и нет), побитым горшкам с Польшей, через которую идет основной вал поставок с Запада и перспективы очень некомфортной зимы.
Так победим!
также читайте
[24.06.2026]
[14.05.2026]
[13.05.2026]
|
по теме
Бизнес войны
20. 07. 2026 | 10:42 , ТЕМА
Похоже, наши вожди настроились окончательно развалить частный бизнес Wildberries. Сегодня опять вгатили. Товары горят на складах вместе с работягами. Такие атаки дорогого стоят не только для мелкого и среднего бизнеса россиян. Сотни наших дронов и работа дроноводов обходятся в миллионы. А в чем смысл такой операции? Это как-то приблизит победу, подтолкнет россиян к окончанию войны? Нет, конечно! Мнение тамошнего населения вождей не волнует вообще. Наше мнение, кстати, тоже мало кого интересует.
Совок за Фьодорова!
17. 07. 2026 | 13:44 , Олег Єльцов, ТЕМА
Дедалі більше відчуваю, як на українські терени насувається кондовий Совок. На росію він насунувся до крайньої межі й всім очевидно до чого це призводить. В нас очевидно не всім.
Владо, за тобою прийдуть
10. 07. 2026 | 07:49 , ТЕМА
Ветерани зІ Львова зробили за владу її роботу. Напевно, львівське "повстання" ухилянтів стане останнім. Російські ЗМІ радо повідомляють про кожен напад на ТЦК по всій Україні. Справжня ейфорія у роспропагандистів сталася після останнього нападу львівських ухилянтів на авто ТЦК з розмахванням сокирою, перекидання патрульного авто й відбиванням у представників влади громадянина, що перебуває у розшуку.
ИИ и поражение вражеских целей
06. 07. 2026 | 10:22 , Бенджамин Кук
Автоматический перевод с английского про секреты нашего преимущества над врагом с помощью западного ИИ.
17 июля 2026
[15:09]
[14:38]
фототема (архивное фото)