Як позбутись неповносправного Пишного?

Перепрошую, в Україні сталося захоплення влади, Пишний - на чолі заколотників?.. Він читати вміє, з українським законодавством ознайомлений? Всі кадрові питання у керівництві АО "Укрпошта" - виключна прерогатива Наглядової ради.

Перепрошую, в Україні сталося захоплення влади, Пишний - на чолі заколотників?.. Він читати вміє, з українським законодавством ознайомлений? Всі кадрові питання у керівництві АО "Укрпошта" - виключна прерогатива Наглядової ради.

Хочеться спитатися у Пишного: а він впевнений у власній профпридатності? Стан справ у банківській сфері свідчить про інше. Чи може повносправна людина ініціювати під час війни недешеву справу друкування копійок, перепрошую - "шагів"...

Відомо, що Смілянський хотів мати власний банк, але Пишний чомусь був проти. Хто зна в чому проблема й хто правий. Але НБУ на чолі Пишного перетворюється на генератора суцільної дичини: чи не варто провести у цій конторі кадрові зміни?..