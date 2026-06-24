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Як позбутись неповносправного Пишного?
24 июня 2026 | 12:06 , ТЕМА
Отак служить людина керівником державного монстра "Укрпошта" з 2016 року, всі задоволені - питань немає. Й раптом... Голова НБУ Пишний дає розпорядження звільнити Смілянського через його профнепридатність! Хочеться процитувати нині вже нелигітимного класика: "А як він десять років керував Укрпоштою?!"
Перепрошую, в Україні сталося захоплення влади, Пишний - на чолі заколотників?.. Він читати вміє, з українським законодавством ознайомлений? Всі кадрові питання у керівництві АО "Укрпошта" - виключна прерогатива Наглядової ради.
Хочеться спитатися у Пишного: а він впевнений у власній профпридатності? Стан справ у банківській сфері свідчить про інше. Чи може повносправна людина ініціювати під час війни недешеву справу друкування копійок, перепрошую - "шагів"...
Відомо, що Смілянський хотів мати власний банк, але Пишний чомусь був проти. Хто зна в чому проблема й хто правий. Але НБУ на чолі Пишного перетворюється на генератора суцільної дичини: чи не варто провести у цій конторі кадрові зміни?..
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