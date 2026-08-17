17 августа 2026 | 23:47 , ТЕМА

Чисто интересно: в ведомостях на зарплату рядовых бойцов Беспилотных систем есть графа «Премия за попадание в объекты Вайлдбериз»? Или премия положена только тем, кто замутил схему? Вновь задумался над этим с появлением свежей информации о состоянии дел в российской нефтепереработке.

Вы помните, как по весям разнеслась информация, что пораженный впервые Московский НПЗ сможет возобновить работу не ранее, чем через полгода? Это новость сообщило титулованное западное издание из списка тех, «которые не врут». Вскоре налет повторился и все пришли к радостному выводу, что теперь комбинату полный капец. Правда, вскоре я получил информацию от сотрудника этого НПЗ, рассказавшего, что руководство завода уведомило о возобновлении работы до начала осени. Это был пессимистичный прогноз. Вчера правильный российский аналитик, основывающий выводы на статистике и прямых данных, а не на публикациях зарубежных газет, не приводящих источники, подтвердил: Московский НПЗ уже работает. Правда пока в половину мощности. А второй удар по НПЗ вообще не причинил ущерба, о чем наши пропагандисты предпочли умолчать…

В целом же, слухи про коллапс нефтегазовой отрасли врага, о чем неутомимо вещают хорошие русские и украинские пропагандисты, не находят подтверждения. Хотя российское руководство старательно скрывает данные о выработке топлива на тамошних НПЗ, по косвенным данным, например объемам торгов на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже, можно сделать вывод, что производство ГСМ после многомесячных атак ВСУ на НПЗ упало максимум на четверть.

Говорит ли это о том, что нам не следует бить по нефтепереработке? Отнюдь! Но бить следует системно, чтобы довести ситуацию до коллапса, а не до «временных трудностей».

Примером могут служить системные атаки на склады «Вайдбериз». Оказывается можем, если захотим! Кстати, вы представляете, чего стоила последняя атака на склад ВБ в Подмосковье? Это ж следовало преодолеть минимум три кольца московского ПВО, пожалуй, самого мощного в мире. Редкий беспилотник долетит до предместий москвы. Но наши долетели. Вряд ли сильно ошибусь, если допущу, что в Подмосковье долетают сущие единицы из отправленной беспилотной армады: возможно один БПЛА из сотни. А стоимость каждого – до миллиона! Все в этой жизни стоит денег, а в войну все стоит очень больших денег.

Ресурс денег и беспилотников у нас лимитирован – всегда приходится выбирать куда бить. Вы заметили, что в последнее время наш натиск на вражьи НПЗ ослаб? Но не на ВБ! Высшее военное и политическое руководство почему-то решило выбрать склады конкретной компании, а не НПЗ, которые быстро восстанавливают работу и требуют постоянного внимания БПЛА и регулярного добивания.

Меня давно мучают подозрения, что нелюбовь ЗСУ к «Вайлдбериз» - это не просто глупость, это коммерческое предприятие. Никакого смысла в этой супердорогой кампании нет. ВБ разорится - клиенты перейдут к конкурентам, прежде всего к «Озону». Ему эти атаки как манна небесная – он бы дорого за них заплатил. А может и впрямь заплатил? Вот только не в бюджет Украины и не на зарплатные карты бойцов, палящих китайский ширпотреб по всей россиюшке, упорно игнорируя склады иных компаний, зачастую расположеных через забор.

Меня давно не удивляет, что в этой стране каждый второй генерал – миллионер, а во время войны станет каждый первый. Меня беспокоит тот факт, что это неприкрытое «пакование» на войне происходит в ущерб главным целям ЗСУ – нанесению ущерба кормильцу этой войны – роснефтепереработке. Расходование драгоценного ресурса на склады сраного маркет-плейса – это пролонгация войны, это преумножение страданий миллионов украинцев, гибель молодых и не очень парней на поле боя, добивание экономики страны и ее будущего.

Можно ли винить в этом ЗСУ? Не думаю, что они вправе определять стратегические приоритеты кровавой битвы. Это – прерогатива высшего военно-политического руководства. И у него есть имя: Владимир Зеленский.