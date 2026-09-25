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Интернет и связь в Киеве – все? Украина как могла помогла врагу
25 сентября 2026 | 05:38 , ТЕМА
За два дня рашисты поразили ряд Центров обработки данных в Киеве и намерены продолжать свою «работу», если разведка нам не врет. Девять столичных интернет и хостинг-провайдеров лишились возможности предоставлять полноценные услуги. Вероятно, это только начало...
Специалисты заговорили о грядущем повышении стоимости интернета и мобильной связи. А политики начали призывать граждан завести несколько номеров от разных мобильных операторов и продублировать интернет-соединение в квартире от разных провайдеров. А член комитета парламента по нацбезопасности Федиенко пошел дальше: он советует иметь «до трех операторов «фиксированной связи», что бы это не значило. Он имел в виду бабушкины телефоны с диском-крутилкой?.. Но у нас на всю страну единственный оператор фиксированной связи – «Укртелеком».
Как так случилось, что буквально парой серий ударов враг поставил под угрозу всю связь в стране? Сказать по правде, это не враг создал угрозу - мы все сами, а враг лишь воспользовался предоставленной возможностью.
Чтобы понять как так просто можно «выключить» связь в немаленькой стране, следует углубиться в детали.
С 2004 по 2011 годы правление ПАО «Укртелеком» возглавлял Георгий Дзекон. Собственно, при нем строилась нынешняя сеть ЦОДов – центров обработки данных. В то время шло бурное развитие мобильной связи и создание таких центров велось по принципу минимизации затрат во благо операторов связи, но во вред безопасности страны: сеть ЦОДов была крайне плохо защищена. Оставив «Укртелеком», Дзекон поселился с семьей в США. В 2014 году СБУ возбудило против него дело и объявило в розыск. Ищет по сей день. А сеть и ЦОДы по сей день незащищены.
Между тем, уже при президенте Януковиче были проекты по защите ЦОДов. Я пообщался с человеком, который лично подавал такой проект руководству «Укртелекома». Речь шла о размещении наиболее критичных для безопасности ЦОДов на глубине около ста метров. Для этого предлагалось задействовать специальные помещения на базе киевского метрополитена, существующие с 60-х годов. Там изначально размещались АУК - автоматические узлы коммутации магистральной связи, на случай ядерной войны. Было немало иных мест, в частности под Обуховом. Все это, естественно, для врага - не секрет.
Проектом предлагалось размещение в этих подземках мощных компьютерных серверов на базе IBM, соединенных собственной защищенной и заглубленной «темной» оптикой по спец каналам ДПС (Дирекции первичных сетей Укртелекома) с контуром в виде публичных виртуальных ЦОДов. Тогдашние «государственники» из всего проекта выдрали только публичный ЦОД и так в результате появился нелепый Центр «Парковый» - не в том месте, не так организованный. Естественно, Раша ударила по нему первым.
Ничего принципиального не сделали для защиты узлов связи ни при Порошенко, ни при Зеленском.
А теперь немного физики и экономики. Одна стандартная стойка серверов и коммутаторов 42U потребляет минимум 5 kWh. 200 стоек (на страну нужно значительно больше) - это мегаватт. Этот мегаватт сначала нужно подать на оборудование, а затем - отвести выделяемое тепло. В 1960-х, когда проектировались узлы под станциями метро Университет, Крещатик и Арсенальная, о таких мощностях даже не думали. В соответствии с проектом, который зарубило руководство независимой Украины, его реализация потребовала бы около миллиарда долларов! Сумма грандиозная, но информационная безопасность страны стоит дороже.
С той поры минуло 12 лет, из них мы пять лет в полноценной войне, но никто ничего даже не начинал делать. Поэтому следует ожидать не только проблем с энергетикой, но и со связью.
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