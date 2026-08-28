«Укрправда»: морализаторы с медиапомойки

28 августа 2026 | 01:52 , Олег Ельцов. ТЕМА

«УП» первой опубликовала новость про обыск в Берлине у журналиста Станислава Речинского, якобы за вымогательство. Это плохая новость. прежде всего для самой "УП".

Во-первых, называть имя коллеги в истории с недоказанным и сомнительным вымогательством – как бы моветон. Но моральным авторитетам из УП можно. По форме подачи, похоже, не только можно, но и нужно. Ибо никогда ранее УП не публиковала новость с фотографией – это неформат. Но в этот раз сделано исключение: портрет Речинского и заголовок новости болдом. На фоне того, что происходит в стране, это событие явно не тянет на сенсацию, но в УП решили ее предельно усилить. В подобных случаях они как правило используют иную методу: выделить заголовок болдом, а для пущего эффекта окрасить алым. Помню, мне когда-то резанул заголовок их новости «Порошенко оформил на сына половину дома в Конче Заспе». Болд, красное – все как положено. Только не ясно – в чем сенсация, да и где тут новостной повод? Ну оформил отец часть дома на сына – что не так? Может ему следовало оформить недвигу на тогдашних расследователей УП Наема и Лещенко? Так они и без него неплохо порешали квартирный вопрос. Напомню: расследование про квартирку Лещенко в центре Киева на улице Ивана Франка в треть миллиона долларов расследуется десять лет.

Заметьте: я не утверждаю, что УП ставит заказные новости, я лишь выражаю удивление редакционной политикой. Но главред УП Мусаева не видит моральных и профессиональных преград – жжет Речинского напалмом… К слову, в 2022 году эта дама попала в список 100 самых влиятельных людей мира от журнала «Тайм», в раздел «Новаторы». Кто-то заметил новаторские подходы УП со времен восшествия Мусаевой на пост главреда? Многим ли в нашей стране известно имя этой влиятельной персоны помимо грантовой тусовки и сотрудников посольств?

Я давно не воспринимаю УП как издание, для которого существуют границы морали. Там и журналистики все меньше, а все больше «повесточки» и денег. Новый главред Севгиль Мусаева – коммерсант, а не журналист. Деньги делает на всем, на чем можно и нельзя. Платная подписка, клянчанье финподдержки читателей, организация бесконечных конференций с космическими прайсами за участие. Скажите: вот какое отношение УП имеет к милтех сфере? А поди ж ты: проводят, чиновники высшего ранга бегут выступать вприпрыжку. Рекламные прайсы – одни из самых высоких в Украине. А еще – нескончаемый поток грантов отовсюду… И что характерно: перед продажей УП уже была прибыльным изданием без попрошайничества донатов и пэйвола. Только официально прибыль составляла 300.000 тех еще гривен.

Вот рекламные расценки Экономическй правды и Таблоида УП лишь на одной из рекламных площадок: 750-900 долларов. А теперь обратите внимание на количество рекламы на сайте УП... и задонатьте на подддержку свободной журналистики.

Если уж пошла такая пьянка, расскажу с чего собственно начиналась УП: с воровства. Вот вам две шапки разных изданий. С первым я сотрудничал, и оно появилось много раньше УП. Обратите внимание на милое изображение Дон Кихота.

Это работа Пикассо. Мне лично рассказывал один из основателей ФЛБ, как он рылся в фолиантах Ленинской библиотеки в поисках достойного изображения для логотипа издания. И он его нашел и разместил на сайте. А потом появилась УП и украла изображение у коллег. И этим воровство не ограничилось. Мои тексты на ФЛБ, за которые владельцы честно платили гонорары, УП крало абсолютно бесплатно. А после публикации моей статьи про директора парламента Александра Волкова Гонгадзе даже не пустили на пресс-конференцию политика, о чем УП опубликовала гневную заметку. Вскоре УП стала флагманом украинской журналистики, увы – благодаря гибели ее автора.

Я бы не стал писать про это коммерческое предприятие, если бы оно не развращало украинскую журналистику, наряжаясь в белые одежды. Но! Новый руководитель Севгиль Мусаева на правах святого символа укржурналистики учит: приоритет фактам и аналитике над мнением, строгая проверка информации, борьба с фейками, признание собственных ошибок…

А теперь проверим как эти принципы работают на заметке про Речинского. Сам заголовок «Крипта за удаление брехни» - это не натягивание совы на глобус? Вина доказана, человек осужден?.. Меня же душевно тронуло вот это: «Довідково: За даними з відкритих джерел, перший сайт Речинського існував з 2002 року під назвою "Украина криминальная".» Мне казалось, что о продаже УК было написано достаточно. В том числе с моих слов, в том числе писала об этом УП. И нигде и никогда помимо украинской Википедии я не нашел сообщений о том, что сайт когда-то принадлежал Речинскому. Дело в том, что по условиям продажи я обязался два месяца проработать руководителем сайта, провести так сказать пуско-наладочные работы, ввести в курс дела потенциального претендента на мое место. И я пригласил на эту роль Стаса, которому новый собственник платил зарплату. Я ушел – Речинский остался, а потом тоже ушел вместе с аудиторией УК. Покупатели УК сайт загубили. но быстро отбили свою инвестицию, активно снимая за деньги мои публикации, чего я не практиковал. Вот и вся история. И если уж УП берется составлять справки, следует хотя бы ориентировться в теме, проверять факты или прочесть, что писал родной сайт на эту тему.

Во времена Алены Притулы, прошедшей школу Интерфакса, новостная лента УП была, пожалуй, лучшей в украинских медиа. При Мусаевой издание стремительно деградирует и богатеет.

Мне не понравился явный факап, в котором издание, стоившее мне некоторых усилий, пару покушений, угрозы убийства и череды судов, связывают с человеком, который по моей протекции просто получал в нем зарплату. Причем, мой сайт упоминают не в самом радужном контексте. Я немедленно направил на и-мэйл Мусаевой требование удалить дезинформацию о Речинском, как собственнике УК. Мусаева не стала признавать собственную ошибку, как учит этому необстрелянных журналистов. Ничем иным, кроме утверждения текста заказчиком я объяснить не могу.

Вот и все, что нужно знать о самой влиятельной женщине Украины и законодателе мод в украинской журналистике.

Что же касается дела Речинского, то оно очень дурно пахнет. Кажется, Департамент киберполиции имеет очень странные приоритеты во время войны. Вместо того, чтобы отыскивать в сети росагентуру, противодействовать сетевой пропаганде врага и фабрикам ботов, они потратили не одну тысячу евро для командирования своих сотрудников в Берлин, дабы совместно с немецкими коллегами обыскать квартиру Речинского.

По общепринятой версии инициатором стал глава охранного агентства, про махинации которого с тендерами написал телеграмм-канал Речинского. Однако, эта же информация появлялась в украинских медиа двумя годами ранее, но к этим изданиям у киберполиции и заявителя претензий нет.

По сведениям моего источника, следствие интересует не столько Речинский, сколько мифический журналист Владимир Бондаренко. Он есть в ФБ, активно поддерживает ТГ канал, где пишет о проделках власти и также упоминал историю с охранным агентством. Но, как сообщает мой источник, обыск у Речинского – лишь повод выйти на Бондаренко. А истинным заказчиком операции является один влиятельный бизнесмен, активно выигрывающий самые жирные подряды на дорожное строительство. Я в отличие от УП и Мусаевой не называю его фамилии по единственной причине: не могу перепроверить эти сведения. Безымянный строитель водит дружбу на улице Банковой и очень недоволен не столько Речинским, сколько Бондаренко.

Также, по моим сведениям, в рамках расследования якобы были допрошены некоторые столичные пиарщики. Цель, я думаю та же: установить кто же скрывается под псевдо Владимир Бондаренко и как его достать.

Что касается Речинского, не думаю, что тому стоит беспокоиться на предмет депортации и осуждения на 12 лет. Во-первых, дело шито белыми нитками, во-вторых, вряд ли он инициативно вымогал деньги со своей жертвы. А если кто-то предложил ему вознаграждение за удаление материала, то это называется «полицейская провокация» - для немецкого суда это точно не является основанием для депортации.

Тут очень интересно имя влиятельного чиновника, способного возбудить киберполицию на расследование столь мелкого дела аж с поездкой в Германию. И здесь приходит на ум имя Олег Татаров - замглавы ОП, курирующий силовой блок. Любопытно, что в связи с нехорошими подозрениями в адрес руководителя Офиса президента Кирила Буданова в контексте «Дела Форест Гамп», поползли слухи про его отставку. А на замену пророчат Татарова. Очень даже может быть: поймает неуловимого журналиста Владимира Бондаренко – станет вторым человеком в стране.