Обменять ЕС и НАТО на мир

16 октября 2026 | 15:00

Пока все в соцсетях хэйтят Гончаренко с его мирными инициативами, последний опрос КМИС показал, что 75% украинцев не против такой идеи. Я – среди них. Переговоры – это всегда компромисс, если конечно речь не идет о капитуляции. А о ней речь не идет. Итак, что мы может выложить на переговорный стол? По моему мнению, у нас есть два козыря.

Первое – отказ от НАТО. Оно полностью себя скомпрометировало с начала нашей войны. Помогать нам не хочет, да и не сильно может, похоже. Что нам нужно – это межгосударственные союзы. Например, с мощно развивающейся Польшей. Россия для нее – потенциальный враг №1, поэтому поляки стремительно вооружаются. И при агрессии рашистов именно Украина и ее прославленная, опытная армия сможет встать на пути общего врага. Как вам такой союз? Мне – очень. А еще ведь есть масса других сопредельных стран, которые Раша мечтает вернуть в свое имперское лоно. Вот с кем нужно объединяться, а не с аморфным Североатлантическим альянсом, который без поддержки США на ладан задышал.

Второй козырь – отказ от членства в ЕС. Не пугайтесь, вы скорее напугаетесь, если нас вдруг примут в этот ЕС (спойлер: не примут, о чем европейцы уже открыто заявляют). У нас масса проблем, но у европейцев их не меньше и нам они не нужны. Взять хоть проблему мигрантов-исламистов. А ведь к бабке не ходи: если мы вступим в ЕС, нам всех этих бородатых парней начнут сливать миллионами. И начнутся погромы. И неизвестно чья возьмет, судя по тем процессам, которые происходят в европейских странах, во Франции например.

Надежды на финансовую поддержку со стороны ЕС тоже эфемерны: там своих проблем с экономикой полно и уже раздаются голоса про урезание размеров взносов в бюджет ЕС. Так из чего ж нас будет финансировать Европа, которая даже под угрозой из Раши не в состоянии наскрести денег на стремительное развитие ВПК? Да и европейские требования, в частности, по налогообложению, вряд ли обрадуют украинское население, которое так стремится в Европу. Обложение налогом посылок до 150 евро – как вам такое? А ведь это одно из требований вступления в ЕС. А в целом, таких требований хоть пруд пруди. Отказываемся их выполнять, как это делает сегодня Зеленский и Ко – потеряем обещанные кредиты.

Я уж не говорю о выходе на европейский рынок с украинской сельхозпродукцией. Вы не забыли перекрытые границы с Польшей? А ведь это только цветочки…

Короче, я бы с этих козырей зашел на переговорах, к которым нас усиленно подталкивают в преддверии ноябрьских выборов в США. Ну а там посмотрим как дальше карта ляжет.