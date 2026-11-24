24 ноября 2026 | 18:10 , ТЕМА

В России открыто заговорили про смещение Путина. И заявил это не военкор-зетник, и не хороший русский из Европы. Это сказал целый отставной генерал, проживающий в Крыму.

В украинском обществе царит прострация: эта война бесконечна, Путин ее не закончит никогда, внутри страны у него все схвачено… Так ли всесилен кремлевский карлик и его нукеры? Россия однозначно устала от этой «трехдневной войны». Но, казалось бы: никто не осмелится ничего возразить. Известно, что случается с теми, кто думает иначе. Пригожин мертв, Стрелков в тюрьме, Навальный отравлен.

А 83-летний генерал Ивашов полон сил и мирно живет в Крыму, откуда жестко критикует власть. Та его почему-то не трогает. Возможно потому, что за ним – недюжинный авторитет среди военных. И вот этот генерал на свободе – маркер того, что Путин не всесилен, Россия уже не едина в своем Зет-порыве.

Последнее интервью Ивашова набрало почти 200.000 просмотров, у его канала без малого 100.000 подписчиков. Это серьезно.

Главные тезисы часового интервью Ивашова от 20 ноября. Росармия развалена и деморализована, ЗСУ – много круче. Настроения в обществе упаднические, даже в Крыму Зетники срывают свои наклейки. Падение Крымского моста – это ожидаемая ответка ЗСУ на обстрелы мостов через Днепр. Нынешний лидер ведет страну к катастрофе. Распад России Ивашов предрекает к 2027-28 годам. Чтобы спасти отечество он призывает к «мирному перевороту». То есть, уходу Путина от власти.

Как известно, перевороты мирными не бывают. Вероятно, Ивашов умышленно использовал этот оксюморон. Это выглядит как намек или даже ультиматум: если передача власти не будет мирной, тогда будет в форме генеральского переворота.

Думаю, после ЗСУ и украинского народа генерал Ивашов сделал этим интервью больше остальных для приближения мира. Путину некуда дергаться – доведется идти на мир. Ему безусловно страшно и шансов выжить после этого немного, но идти на прекращение войны придется. Иначе шансов выжить у него - ни одного.