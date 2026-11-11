«Дропы» СБУ и межклановые разборки

11 ноября 2026 | 09:13 , Олег Ельцов. ТЕМА

Некоторые считают, что участие Зеленского в 95 квартале было его Олимпом: веселый, всеми любимый, смешной до колик… Я считаю ровно наоборот: президентство Зе – вот истинный триумф этого Человечища! Более смешного персонажа встречать не доводилось. Ибо, как известно, человек не на своем месте смешен всегда – чтобы он не сделал, какой бы видос не запилил. Зеленский на улице Банковой смешон до икоты.

Я все ждал, когда же он отреагирует на события, потрясшие весь народ, вождем которого Зе является семь лет. А события эти сыпятся на головы маленьких украинцев словно из рога изобилия.

Сначала постреляли друг в друга спецназовцы ГУРа и СБУ. Это была война за тела командира РДК со товарищи, которые защищают Украину не на «нуле», а в столичном «спальнике». Следом за этим вдруг в кабинет руководителя одной из противоборствующих сторон залетел дрон: прямо в центре на Владимирской, аккурат в суперсекретный и мегаохраняемый кабинет и.о. главы СБУ Поклада!

Нападавшие установлены, виновные в перестрелке среди жилого массива уволены, привлечены? А что с РДКшниками: у них там своя война: друг-друга смещают с должности, опускают перед строем… ГУР, СБУ, НАБУ, Президент как в рот воды набрали.

Потом случилась провокация на Борщаге, тупо сработанная, без огонька… В позитив занесем успешное переключение общественного внимания с терок ГУР-СБУ. Целый глава ОП и по совместительству влиятельный гуровец Буданов лично прибыл на место событий, бросив подготовку к переговорам с россиянами в Эмиратах. Какие-то заявления Президента последовали? Типа того, что следует навести порядок с мобилизацией, реанимировать военную прокуратуру?.. Тишина. Что с отвезенными в больницу новобранцами, кто их избивал, почему и зачем и ответит ли кто-то – никому уже не интересно.

А все потому, что НАБУ вывалило сериал «Химпром», из которого следует, что все вышеупомянутые: ГУР, СБУ, а также полиция и прочие тупо контролировались мафией, регулярно получая многомиллионную мзду. Маститого фигуранта Дуку из СБУ немедленно уволили и заточили в темницу под космический залог, замнач Департамента спецрасследований НП Ценов тоже попал в СИЗО, откуда вышел ровно через два дня. Дука тоже скоро выйдет.

Если за Ценова (мафиози называют его «Прайс») внес залог его отец, то на вызволение Дуки скидываются подчиненные. Что Поклад, Зеленский и глава его офиса Буданов: они как-то прокомментировали произошедшее? Гробовое молчание!

Таким образом украинское общество просто послали: не ваше собачье дело, это наши терки. Цинизм ситуации беспредельный. Ни один фигурант не рискует сгнить на нарах. Всем назначен залог в отличие ряженой дурочки, в роли медработника устроившей дешевое шоу со вставанием на колени перед военными НГУ. Вот про нее грозно упомянул Буданов: ответит по-полной! Она и ответила: загремела на пару месяцев в СИЗО без права внесения залога. Вполне посадить могут. А ключевые фигуранты «Карфагена» все под залогами: один уже вышел, Дука выйдет на днях по самой циничной схеме: СБУ включило режим «дропов»: то есть масса безымянных сотрудников службы фактически голосуют за выведение из под ответственности целого генерала-мздоимца. Это круговая порука, господа! Но Поклад никак не отреагировал, Зеленский не возмутился, не топнул ножкой.

А ведь должен был распорядиться, чтобы его безмолвное большинство в Раде немедленно отреагировало, подготовило изменения в законы, дабы схема «дропов» не могла использоваться. Ведь фактически это ставит крест на требовании легального происхождения залоговых средств.

А вы не задумывались, почему не вернули в СИЗО Германа Галущенко, ради выкупа которого чиновница ОП Мудрая (просто уволена с должности) отмыла деньги через конфискованный «Сенсбанк»? Ведь благодаря НАБУ стало известно, что деньги нелегальные и не могут служить залогом. Галущенко на свободе по той же причине, что и Ценов, что и будет Дука: мафия своих не сдает.

А Зеленский в рот воды набрал, поскольку он полностью в руках силовиков – всех этих покладов, будановых и прочих. Они – его надежа и опора, некому больше защитить нашего смешного Гаранта. А когда силовики расставлены повсюду, имеем повсеместное ручное управление страной и разборки за сферы влияния лидерами ОПГ при власти - иначе быть и не может.

Но самое печальное: им выгодна эта война, они не заинтересованы в ее прекращении. Ибо мир чреват для них тюрьмой или бегством из страны, а главное – прекращением их бизнеса на колл-центрах, торговле нарко, убийствах и отжиме собственности через безумные списки СНБО. Все это печально закончится когда-то или для них или для страны.