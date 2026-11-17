17 ноября 2026 | 12:13 , Олег Ельцов. ТЕМА

В Киеве не только транспортный коллапс. Киевляне к нему оказались готовы: люди просто делают что должны и выживают как могут. К происходящему оказалась не готова столичная власть. Поэтому к транспортному коллапсу, устроенному врагом, добавился управленческий и информационный.

Среди ночи жахнуло и вскоре появилось сообщение: вгатили по Северному и Южному мостам (кто б сомневался). Супруга молча отправляется в ванную – мыть голову, сушить волосы феном – вдруг утром всех этих радостей не будет, а на работу следует явиться как человек, которому плевать на путинские ракетные истерики.

Утром весь проспект Бажана и развязка под окном забиты авто, по тротуарам тянутся вереницы пешеходов. На кухне несмолкаемо тарахтит телеканал «Киев». Так кроме сообщения о том, что всем известно несколько часов, никакой дополнительной информации. Мучаем ИИ-шку, мониторим ТГК столичной власти и прочие небрехливые источники. Ничего не находим кроме сообщения: по левому берегу Зеленая ветка метро не ходит, обстрелянные мосты закрыты. От властей – лишь сообщение о запуске новых маршрутов общественного транспорта. Чем они помогут, когда весь левый берег – это сплошная недвижимая пробка? Ведущие над этим вопросом не задумываются. Вместе с ними не задумываются власти.

И вот еще: ежедневно десятки если не сотни тысяч киевлян перебираются на противоположный берег Днепра пешим ходом. На мостовых тротуарах движ как на Крещатике. Но у городских вождей атрофированная фантазия. Они не понимают что такое пешеходы. Раньше при организации внутригородского сообщения они не входили в сферу интересов властей. Черт, война, правила отменяются, нужно действовать креативно, нужно каждый день проявлять фантазию! Ну почему ни один чиновник КГГА, ни один новостник с муниципального телеканала и сайта не подумал о моей жене и еще нескольких сотнях тысяч киевлян, которые выстраивают свой утренний и вечерний маршрут, отслеживая информацию о прилетах? Почему вы, профнепригодные, не добавили в сообщение о перекрытии двух мостов одну лишь фразу: для пешеходов проход открыт\закрыт?! Создается впечатление, что город отдали на поругание пятиклассникам.

Пятиклассникам не по плечу куда более сложные задачи: разработать альтернативные меры по облегчению участи жителей многомиллионника, находящегося под перманентными обстрелами. Пока министр инфраструктуры, облажавшийся на миллиард на предыдущей должности, рассказывает о начале строительства двух мостов (где видео со стройплощадок, пусть с заблюреными окрестностями, где комментарии мостостроителей?..) и прожектами по прокладке на чужие деньги чужими руками тоннеля под Днепром (только не вспоминайте про метро на Троещину и Виноградарь) подумать о паромах, катерах и всем водном транспорте (если что-то еще не украдено и на ходу).

Частный автомобильный легковой транспорт сегодня – главный враг киевлян. В салоне как правило – один человек. Самые совестливые подбирают пешеходов, перевозят через мост. Но большинство едут в гордом одиночестве. А забитые автобусы по этой причине стоят в пробках. Почему не обязать при пересечении мостов брать пассажиров по количеству свободных мест? Или киевской военной администрации недостаточно полномочий, предоставляемых режимом военного положения?

ОК, не в состоянии организовать выполнение такого требования – просто запретите передвижение в часы пик на частных авто за исключением спецтранспорта. Но ведь не делается НИЧЕГО.

Остается ждать, когда европейцы на европейские же деньги по заверениям министра Калашника построят в Украине 26 мостов и пробурят гиперлуп в Киеве. Как жить горожанам до этого счастливого момента, как работать экономике, госструктурам? Людям, которые там работают и не могут форсировать Днепр стараниями врага и родной власти, по телевизору не рассказывают… И Незламный вождь про это не пилит видосы, не проводит совещаний – для него это стало полной неожиданностью, равно как и для столичной власти.