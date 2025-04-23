Потерять территории, сохранить Украину и украинцев

23 апреля 2025 | 00:16 , ТЕМА

Как и ожидалось, переговоры о прекращении войны на финишной прямой. Участники отчаянно торгуются, лупят шляпами оземь, клянутся, что «ни пяди», рассказывают про красные линии, проведенные в конституциях, но похоже против Трампа нет приема и есть подозрение, что он на нашей стороне. Еще вчера американец №1 грозился послать этих диких славян нафиг и переключиться на иные цели. Стремно, подумали славяне.

Первым моргнул путин: мы ща проанализируем пасхальное перемирие (вы ж помните – это ж мы инициаторы, россия – голубь мира, хоть Пикассо вызывай писать с натуры)… И вообще, пора бы Зеленскому отменить унизительное решение СНБО о запрете переговоров с путиным.

Зеленский топает ножкой: Крым российским не признаем ни в жисть! А в остальном – к переговорам готовы. Про отмену антипутинского запрета – ни слова. А путину это очень важно, это личная обида. По его логике, если уж заканчивать войну, то непременно в комплекте с унижением Зеленского.

Эксперты-пропагандисты хором утверждают, что информация о признании Крыма за оккупантом – это провокация. Он же конституционно и по праву наш. Ни пяди, ни за что… Того же мнения европейские лидеры (это те, что сулят нам воевать и умирать до 2029 года): да ни за что не признаем! Между тем, нигде в серьезных изданиях не идет речь о признании Крыма за рашистами именно украинской стороной. В последние дни за поребриком стали очень политкорректны. РИА-новости просто упоминает о «признании». Кто должен сыграть эту роль, если ни мы ни европейцы на это не пойдут? Остаются США и, возможно какое-то Лесото, а то и целый Гондурас… Но это не важно. Кремлевскому карлику нужно что-то предъявить стаду на 9 мая. А нам… по большому счету пофиг: шансы вернуть полуостров в обозримом будущем равны нулю.

Если речь зашла о признании Крыма за рашистами, значит переговорный трэк вильнул не туда, куда ожидали в Кремле. О передаче Запорожской и Херсонской областей роспропаганда уже не трубит. Вероятно, Трамп уторговал нам условия «по линии фронта».

И очень важная позиция – ЗАЭС тоже не остается под русскими. Зеленский по инерции еще подторговывается: станцией может управлять только украинский персонал! Спецы утверждают, что иначе не может быть сугубо технически. Ну а контроль со стороны США – это опять же для сохранения лица путина. США ведь теперь партнеры, так почему бы не поделиться добычей…

Если переговоры не сорвутся и пойдут к финалу, то такие условия для нас – сказочные. Да, наверное, мы сможем воевать и до 2029 года, но к тому сроку от Украины и от украинцев ничего не останется. Думаю, сегодня Зеленскому с кампанией страшнее чем в бункере в первые дни войны. Ибо народ воспримет такой результат окончания войны как поражение и резко разлюбит Верховного. И вспомнит все.

Но сегодня население ослеплено пропагандой и массово поддерживает как своего вождя, так и его безумные попытки растянуть войну. Это кажется удивительным, если не вспомнить Густава Лебона, который в конце 19 века в своей гениальной работе «Психология масс» описывает процесс превращения индивидов и целых народов в толпу. Участники толпы тупеют, опускаясь до уровня самого недоразвитого ее участника, толпа руководствуется не рацио, а эмоциями. Что и наблюдаем во всей красе на четвертом году войны. Люди забыли о логике, которую заменили ненависть и простейшие рефлексы.

Ракетный обстрел Сум: 35 погибших. Мэр Конотопа и депутат Безуглая заявляют, что трагедии не случилось бы, если бы и.о. руководителя военной администрации не собрал в одном здании массу военных. Факт подтвержден, Зеленский оперативно снимает виновника. При этом народ не взорвался негодованием: виновник гибели 35 человек лишился должности вместо ареста и следствия. Во всем виноват путин. Губернатор, получается – не виноват?..

Мы деградируем на глазах. Вчера умер народный депутат. В десятках комментариев к новости – ни одного слова соболезнования, исключительно базарная брань и пожелания «чтоб они все сдохли». Православные, что ж вы на Пасху так оскотинились?!

Лучшие из нас словно крепостные четвертый год в окопах. Власть так и не смогла и не удосужилась организовать цивилизованную мобилизацию, заменить ветеранов, но настроена воевать до победного конца. А если включить логику: у нас есть шансы вернуть Крым, Донбасс, все 20% оккупированных территорий или потерять еще больше земли, еще больше украинцев?

Сотни тысяч здоровых мужиков прячутся по хатам от ТЦК, они не хотят воевать, обменивать свои жизни на территории. А миллионы тех, кто вычеркнули из жизни три года, убежав на чужбину, лишившись крова, контактов с друзьями и близкими: они будут и дальше сидеть на чемоданах, еще пять лет, пока Украина будет безнадежно воевать, пока украинцы не закончатся?.. Европейские вожди не против, наш Гарант тоже. И если мы за последние месяцы смогли замедлить захват наших территорий, это не значит что мы что-то выигрываем, даже ступив на землю Курщины и Белгородщины. Мы каждый день теряем своих граждан – на фронте, в тылу и заграницей, откуда мало кто вернется, если война продолжится, а еще больше туда уедет после открытия границ.

Те, кто готов продолжать эту войну, убивают будущее Украины. Украине нужен мир и выборы, не взирая на потери территорий, которых не вернуть.