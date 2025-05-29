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Підгодувати чорного лебедя
29 мая 2025 | 13:45 , ТЕМА
Той хто стежить за нашою війною (а стежать всі), можуть здогадатися, що це надовго, якщо… Вже зникла надія на потужну підтримку США, Європа скорше прагне аби ми якнайдовше виснажували рашистів на війні, аніж зупинити її. Дії нашої влади також викликають сумніви. Й тоді залишається сподіватися на чорного лебедя, який один помахом крила припинить це смертовбивство.
Через що це може статися? Варіантів небагато. Ціна на нафту не обвалиться, блокада тіньового флоту раші, як виявилось – не більше ніж політична тріскотня. Внутрішні бунти, які призведуть до зміни влади, закінчилися оперетковим виступом Пригожина. Були надії на повстання еліт, руських оппо – але у кремлівського карлика все під контролем. Отже, єдиний варіант – смерть Уйла. Але той виглядає бодьоро, регулярно наповнює валізку, яку носить за ним охорона, а заходи з безпеки – на найвищому рівні. Навряд чи наші спецслужби здатні прибрати диктатора.
Але є опція партизанського руху на території ворога. На росії є серйозні рішучі люди. Гадаю, значною мірою саме завдяки ним спалахують військові склади й підприємства ВПК від москви до Далекого Сходу. Й отут не можна не згадати втікача-опозиціонера, який свого часу обіймав посаду заступника голови Саратовської обласної думи, а нині з Франції керує хитрою організацією «Артпідготовка».
В’ячеслав Мальцев – персона неоднозначна, він російський націоналіст-імперець, який багато наговорив такого, що не сподобається жодному українцеві. Але він виступає за знесення влади Уйла й зараз ми попутники. Мальцев не криючись заявляє у своєму блозі, що його однодумці випалили сотні лісопилень на Півночі й Сході росії, здійснюють регулярні підпали, які підозріло нагадують диверсійні акції, за які звітують українські спецслужби. Як колишній керівник охоронної компанії, де працювало 2000 осіб, Мальцев вміє налагодити продуктивну роботу.
В одному зі своїх ефірів він заявив, що готовий організувати замах на путіна й поскаржився на відсутність підтримки з нашого боку. Мовляв, його організація відстежує пересування Уйла й зможе здолати кордони ФСО. Класичний бородатий чорний лебідь!
Дивує чому Україна досі не «підгодувала» Мальцева, якщо той скаржиться на відсутність підтримки. Все що треба – певні фінансові й організаційні зусилля. Так, варіант не гарантований, але можливий. Шанс того вартий. Адже у випадку смерті лідера рашистів на росії неодмінно розпочнуться тектоничні зсуви, бо населення, яке упродовж 20 років лякали українським фашизмом, схоже, добряче насолодилося «двіжем» й радо підтримає припинення безсенсової війни.
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