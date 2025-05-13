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В Стамбул – за лаврами Моніки Левінські
13 мая 2025 | 11:16 , ТЕМА
Ще вчора уявляв, як упродовж ночі світяться вікна у будівлі ОП, всі служби готують матеріали до майбутніх перемовин у Стамбулі, між Банковою й кремлем – постійні телефонні узгодження щодо формату, умов, деталей, складу делегацій: часу обмаль! Ми мусимо передбачити усі можливі нюанси, забезпечити наскільки це можливо сталий мир, пов’язати контрагента максимумом зобов’язань, умов, обіцянок…
Ні: ніхто нічого не готує. Це підтвердило свіже повідомлення: «Зеленський зустрінеться лише з путіним — ОП про можливі переговори у Стамбулі.
Президент України не планує жодних зустрічей з представниками росії, окрім самого путіна, заявив Подоляк».
У такому форматі все, що може запропонувати Зеленський на перемовинах, має міститися в одному рядку на одному аркуші: «Просто перестати стріляти».
Скільки б не переконували мене українські пропагандисти, Зе не хоче миру. Він хоче понтів й чергового шоу а-ля «Овальний кабінет». Але, нагадаю, що на відміну від дешевого шапіто, яке він влаштував під час зустріі з Трампом й Венсом, в «Овальному кабінеті» за часів Клінтона було набагато яскравіше шоу за авторства Моніки Левінські, яке не один місяць обговорював весь світ.
Непокоюся, аби наш лідер не повторив оте Левінські-шоу. Йому доведеться зустрітися з диктатором, який десятиліттями править імперією, має величезний досвід перемовин зі світовими лідерами усіх щаблів, на його іклах – засохла кров багатьох поневолених народів й свіжа кров, яку щодня проливають українці. Дешеві понти від «95 кварталу» й криворізська школа дипломатії з ним не пройдуть.
Сподівань, що Уйло приїде на зустріч, де навряд чи можна очікувати конструктив від супротивника. Принаймні, Зе дає всі підстави для цього. «Стрєлка» - навряд чи той формат, на який погодиться путін. Та й нащо зустрічатися з людиною, легітимність якої раша не перший рік ставить під сумнів?
Ви щось чули про скасування Зеленським власного Указу, який забороняє перемовини з путіним? То як він збирається вести перемовини всупереч власному указові? В такому разі при поверненні з Туреччини Зеленського мають негайно затримати при перетині українського кордону. Й це буде цілком правильно, бо такими діями Президент нехтує національним законодавством, Конституцією. Може РНБО превентивно введе проти нього санкції, як проти Арестовича з Бондаренком?
Можна лише гадати чи достиг путін до мирних перемовин. З впевненістю можна казати одне: Зеленський їх не бажає й робить усе, аби ця кривава клоунада тривала нескінченно довго.
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