Держава на аутсорсе

14 июля 2025 | 09:29 , Олег Ельцов. ТЕМА

Кто-то еще помнит такого госдеятеля современности по имени Людмила Супрун? Когда к этой пани министерше здравоохранения прилипла обзывалка «доктор смерть», я заподозрил, что она делает что-то полезное для граждан, а не для схемотозников по закупкам медоборудования и лекарств. Супрун, конечно же съели, но после нее осталась программа Helsi и прочие приятные новации типа заключения контракта клиента с врачом и пр. В поликлиниках вдруг исчезли очереди, даже попадание в кабинет флюорографии перестало быть подвигом Геракла. Зашел в Helsi, записался – вуаля!

С самого начала я заподозрил в этом что-то противоестественное. Где же тут интерес чиновничества, на что все эти флюорографы харчеваться будут, на одном окладе можно и ноги протянуть. Со временем система начала возвращаться к статус кво. Вдруг я не смог записаться на флюорографию в Helsi, пришлось топать ножками на запись. В отделении родной поликлиники обнаружил очередь из пары десятков человек. Тетушка записывает тебя в толстенный гросбух и выдает талончик с датой приема (при этом на ее столе стоит недешевый компьютер DELL).

Я поинтересовался: почему запись через Helsi не работает, равно как и десятки людей в очереди, которые вынуждены топать ножками за сраным талончиком, вместо того чтобы работать работу на благо семьи и державы. Ответа я не получил и задал его повторно замглавврача поликлиники по медчасти. Дама пенсионного возраста флегматично ответила: «Это они там сами так организовали», имея в виду своего починенного – заведующего отделением флюорографии. На мое предложение исправить положение, дама просто предложила отвести меня за ручку, чтобы я без очереди попал на прием. Ей и в голову не приходило что-то менять, равно как и понять зачем я к ней приперся, если не хочу пролезть без очереди на процедуру.

Запись к врачам через Helsi еще недавно работала, и я с благодарностью вспоминал про «доктора смерть». Но существует масса «дефицитных» врачей, как-то травматологи и пр. К ним записаться не просто, но можно, например за три недели. Но с недавних пор в Helsi запись к врачам стала ограничиваться двумя неделями. Если свободных дат приема нет, тебе предлагают «открыть» расписание на месяц, но для этого оплатить некий пакет услуг. В нем, в частности, расшифровка данных анализов. То есть, фактически гражданин может заниматься самолечением: сдал анализы, внес результаты в Helsi – получи диагноз. Ну а процедуру лечения с тем же успехом можно прогуглить.

И вот тут моя любовь и безграничное уважение к Людмиле Супрун угасли. Это что же получается: она организовала всю эту прекрасную систему электронной записи исключительно чтобы кто-то на мне заработал, предложив оплатить «пакет»? И на каком основании использование Helsi стало платным? И кто выгодополучатель?

Углубившись в суть, вскоре выяснил, что Helsi никогда и не была государственной. За ее созданием стоит мутная персона – фукс Самвел Акобян, за которым торчат уши таких известных деятелей как Вадим Столар, Степан Черновецкий и компания «Киевстар». Последняя, выложив 10 млн. долл. недавно стала едва не единственным собственником сервиса.

Главная ценность Helsi – это база данных врачей. Сегодня их число – 34000. Что любопытно: за каждого врача клиника платит сервису 10 долларов. Правда пока монетизировано лишь 40% из этого числа. Но все еще впереди!

То есть, государство, по сути, не имеет никакого отношение к исчезновению очередей в поликлиниках. Все его усилия ограничились внесением в коммерческую базу данных врачей коммунальных и государственных медучереждений и выплата коммерсантам по 10 долларов за каждого из бюджета Минздрава. Вот такая она - реформа системы здравоохранения!

Фактически реформа отдана государством на аутсорс частным лицам и компаниям, которые, естественно желают отбить свои инвестиции и преумножить доходы. Причем, вложения-то минимальные: написать программу, подобную Helsi – стандартная работа для группы программистов, которая отнюдь не стоит тех 10 млн.дол., которые отдал за Helsi «Киевстар». А вот база врачей, безвозмездно предоставленная Минздравом, дорогого стоит…

Почему бы госчиновникам не создать аналогичную систему за бюджетные деньги, чтобы государство контролировало процедуру записи на прием к врачам и не драло с налогоплательщиков за это плату? А зачем им напрягаться? Коммерсанты все сделали за них. Ну а то, что граждане должны теперь вечно содержать этих коммерсантов – никого не волнует кроме самих граждан.

Мне доводилось общаться с людьми, которые на серьезных щах вынашивали планы концессии таможенных переходов, коммерциализации услуг правоохранительной деятельности государства… Тогда я смотрел на них как на сумасшедших. Но сейчас понимаю, что и это возможно. Да по гамбургскому счету мы всю державную машину можем перевести на аутсорс – управление транспортом, промышленностью, образованием и научной деятельностью, охрану правопорядка, следствие и суды. Но тогда потребность в государстве как институции отпадает. Нахрена платить налоги на содержание государства, если приходится повторно оплачивать услуги коммерсантов, которым государство передало свои функции на аутсорс?

То есть, возникает туманный образ территории с отсутствующим государством, где власть захватили коммерческие структуры. Да, украинцы люто ненавидят государство как таковое, но при этом клянутся в любви к Украине. И все движется именно в этом направлении. Беда в том, что такая конструкция нежизнеспособна. Не можете построить собственное эффективное государство – к вам придут другие и создадут здесь свое государство.

И здесь возникает болезненный вопрос: а за что бьются на войне украинцы? Чтобы не позволить россиянам создать для украинцев их государство? ОК. Но если мы выиграем или хотя бы остановим эту войну, проблема не исчезнет. Государство стагнирует на глазах, а значит сюда кто-то должен прийти и создать его. Но это будет не украинское государство. В лучшем случае – колониальное.

Возможно, мы воюем с россией, чтобы к нам пришли американские или европейские «государственники»? Это, пожалуй, единственно правильный ответ. Но есть предчувствие, что недалек тот день, когда дела в государстве украинском будут настолько аховыми, что украинцы без всякого насилия сами устремятся кто куда. Закарпатье ринется сдаваться Венгрии или Румынии, жители Ужгорода попросятся в состав Словакии, Галычина заявит, что она – историческая территория Польши. И мне даже неудобно прогнозировать куда пожелают присоединиться сепаратисты центра и Востока Украины.

Хочу записаться в Helsi на прием к врачу, который поставит диагноз: мы в состоянии создать свое полноценное государство или пациент безнадежен?