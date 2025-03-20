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Хтось окрім Трампа хоче завершення війни?
20 марта 2025 | 01:14 , Олег Єльцов, ТЕМА
Трамп й путін поговорили дві години «за мир», після чого росіяне вдарили по нашій інфраструктурі, ми – по їхній. Пабліки з обох сторін вибухнули обуренням: ворог не хоче миру, перемовини зірвалися!
Всім відомо, що найбільше брешуть після полювання й під час війни. Зеленський каже, що путін не хоче миру, тому б'є по українській інфраструктурі. Росіяне стверджують, що після розмови з Трампом їхнє ППО збило сім власних безпілотників, які летіли в Україну. Хто ж запустив 150 дронів по наших об'єктах енергетики, лікарні, залізниці, як стверджує Зеленський?.. А чиї добрі дрони яскраво влучили у перекачувальну станцію у Краснодарському краї?..
Що взагалі відбувається, нащо це дешеве шоу? В мене давно склалося враження, що існують дві правди: одна – для посполитих, друга – для тих, хто ухвалює рішення. Ці останні непублічно спілкуються тет-а-тет. Як це роблять Трамп з путіним. Сьогодні американскьий президент заявив, що вчорашній двогодинній розмові передували декілька неафішованих бесід протягом місяця. Після вчорашньої розмови Трамп анонсував прес-конференцію, яка не відбулася. Спостерігачі констатували: не домовились, миру не буде! В дійсності просто тривають торги. Формула Трампа: за один дзвінок закінчу війну, просто слід припинити стріляти, очікувано провалилася.
Окрім формального й неформального спілкування, сторони регулярно надсилають непрямі месаджі. Аби здогадатися що відбувається «під килимом», варто стежити за повідомленнями офіційних медіаджерел. Скажімо, сьогодні вранці кремлівський рупор РІА-Новості присвятив декілька повідомлень зняттю грандіозних Z-знаків, встановлених на площі навпроти посольства США в москві. Їх прибрали в день вчорашньої телефонної розмови двох президентів. А вже сьогодні повернули на місце... Цю непересічну подію прокоментувала речниця росМЗС Захарова. Мовляв, конструкцію прибрали виключно для оновлення, аби поміняти лампочки.
Й оцей дрібний факт говорить про результати перемовин більше аніж уся аналітична тріскотня в медіа. Путін налаштований торгуватися, б’ючи шапкою-ушанкою о землю. Днями росіяни знов поїдуть у Джиду на рандеву з американцями.
А тим часом обстріли з обох сторін триватимуть, панічні прогнози продовжать своє автономне життя, брехливі заяви та інформаційні повідомлення наповнюватимуть медіа.
Всі не проти ще повоювати, але очевидно, що війна добігає кінця. Мир буде, але на яких умовах – ніхто не знає: торги у розпалі.
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