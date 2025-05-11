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Одна Нобелевка на двоих
11 мая 2025 | 22:40 , ТЕМА
Как-то все закрутилось. Путя вдруг инициирует личные переговоры вождей о мире – срочно, на следующей неделе. Наш тут же забивает на четверг стрелку в Стамбуле. А что случилось-то?
Общественности известны всего несколько фактов, предшествующих этим неожиданным заявлениям. Вдруг в Киев наехали западные партнеры и даже погуляли по Крещатику. А в москве в то же время состоялось явление Си Цзиньпина русскому народу. Он уселся с вождем всея рашистов на ленинском капище, чтобы принять парад завоевателей унитазов и стиральных машинок. Тупин в это время всячески кривлялся, пытаясь развеселить старшего китайского брата. Тот благосклонно кивал головой.
До этого дядюшка Си три часа раздавал указания вассалу на встрече тет-а-тет. Не успело остыть кресло от сидалища высокого гостя, как Уйло Великолепный среди ночи предложил срочно поговорить с Зеленским о мире.
А что же Трамп, ушел в тень и отдал Си лавры главного борца за мир в Украине? Так могло казаться еще час назад. Но вот появилось заявление вице-премьера Госсовета КНР о значительном прогрессе в переговорах между США и Китаем по пошлинам. Коммюнике появится уже завтра и «станет хорошей новостью для всего мира».
Это только мне кажется, что Трамп без единого выстрела не только оказал великую экономическую услугу Китаю, но и сделал мир в Украине реальным?.. Надеюсь, не показалось.
Кажется, вопрос окончания войны предрешен. Интрига в другом: если мир в Стамбуле будет заключен, кому достанется Нобелевская премия мира: Трампу или Си Цзиньпину?
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