05 апреля 2025 | 11:22 , ТЕМА

Очередная страшная трагедия, на этот раз – в Кривом Рогу. Страшная вдвойне: погибло непропорционально много детей: 9 малышей среди 19 погибших! Знаем, знаем: путин – убийца, враг без жалости и морали. Но война уже четвертый год и в самом ее начале оскал врага четко проявился. Неужели сегодня кто-то ожидает от рашистов гуманности?

Но почему столько детских жизней за один удар ракеты? Украинские паблики говорят: недалеко от места взрыва находилась детская площадка. Российские, естественно, про это не пишут, но утверждают, что удар нанесен по некой гостинице, в которой собрались десятки военспецов – не только украинских, но и иностранных. Вот по ним и били. Ну а то, что погибнут жители и дети – на это рашистам плевать.

Похоже, на свой «мирняк» плевать и украинским военным. Выбирая место встречи, они не знали, что может «прилететь»? А то, что недалеко от гостиницы находится детская площадка – тоже не знали? А то, что в любом украинском городе полно наркоманов, ищущих на дозу, ватников и просто аморальных дебилов – тоже не догадывались? Или надеялись, что собрание свыше ста военных средь бела дня останется незамеченным?..

Интересно: а для представительного собрания в крупном городе не отыскали защищенного помещения или менее пафосного здания вдали от жилых районов? Путин, конечно, людоед, но кто организаторы военного курултая с десятками жертв, девятью погибшими детьми? Похоже, украинские военные действуют по принципу «война все спишет» и «мы конечно отомстим». А это вернет 9 детских жизней?

Сколько уже подобных прилетов с массовыми жертвами было: на полигонах, на вокзалах, на похоронах. Припоминается характерный случай с прилетом средь бела дня в кафе прифронтового города, где традиционно собирались местные жители и которое облюбовали военные. После трагедии удалось поймать наводчика из местных. Кураторы требовали от него фотографировать припаркованные под кафе автомобили. Дальше – дело техники: установили, что на машинах ездит ЗСУ и ударили по скоплению военных…

На четвертом году войны не выработан алгоритм безопасности, техника рассредоточения, требования к организации массовых мероприятий, к работе общепита и гостиниц. Удивительно: в мирной Европе все страны проводят мероприятия по безопасности среди населения, пошагово объясняют гражданским их действия в случае тревоги, призывают подготовить «тревожный чемоданчик» с подробным описанием его содержимого… У нас – залихватские лозунги: нас не сломить, нам и ядерный удар не страшен, враг за все ответит!

Займитесь делом, господа пропагандисты. Военные администрации, служба гражданской обороны, полиция, участковые прежде всего – вы даром едите свой хлеб. А ваша халатность приводит к жертвам украинцев в тылу, детей. И все это – состав уголовного преступления.

Жду когда наконец будет осужден хоть один из тех, кто отвечает за безопасность, кто сделал все, чтобы вражеский удар состоялся и был успешным. Не надейтесь, что война все спишет. Она обязательно закончится, с фронта вернутся израненные ветераны. И среди них будут те, кто по вашей вине потерял ребенка. И среди них может найтись тот, кто без суда и следствия назначит суровое наказание виновнику.