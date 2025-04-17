WTF?! 17 апреля 2025 | 14:54 , Тема распечатать [0] комментарии [0] У самісенькій москві рясно так палає! Наші пишуть – електростанція, рашисти – підстанція. Позатим – красиво… Наче нічого не прилітало, але ж всім зрозуміло, що «настамнет».

Сьогодні ж у Парижі розпочалися знакові перемовини України, Франції, Британії, Німеччини за участі високих представників нашої країни й США. Тема зібрання очевидна – встановлення миру в Україні. Маю запитання: наші спецслужби не знали, що сьогодні – початок перемовин? А Верховний головнокомандувач не знав, що в москві у день перемовин має запалати? Ні, я не вірю в повідомлення ворога, що протягом минулої доби ЗСУ здійснили десять атак на об'єкти росенергетики. Але ж щось енергетичне, яке палає в москві – воно зафільмовано. Вже чую хор турбопатріотів: це їм за Суми, за Кривий ріг, за Харків та Одесу! Саме так. Але ж… є домовленість про припинення атак на об’єкти енергетики, що є маленьким кроком до сталого перемир’я. Вони вбили десятки мирних людей у Вербну неділю, це наша помста! – чую знов. Пардон, а за що Зеленський зняв з посади очільника ОВА? Чи не за те, що за його ініціативи відбулося масове зібрання військових (які в нас давно заборонені)? Саме це стверджували мер Конотопа й парламентарка Безугла, за що її було негайно зафакано. - Ворог не дотримується жодних угод, й не ми почали цю війну, тому маємо право бити й мститися – твердять ура-патріоти. В мене є підозра, що пишуть вони не з окопів. А їхнє натхнення гатити по енергооб’єктах ворога в день мирних перемовин всупереч домовленості – це схвалення подальшої війни. То йдіть хутчіш й воюйте! Й пам’ятайте, що кожен акт помсти – це нові удари по наших містах, загибель дітей й дорослих, які сьогодні живі й здорові. Й Верховний головнокомандувач не може не розуміти, що у такий спосіб він відсуває день закінчення вбивчої війни. Отакі «возгаряння» енергооб’ктів у ворожій столиці – це продовження нарваного шоу, що розпочалося в Овальному кабінеті Білого дому, це плювок в обличчя Трампу, а також його представникам на перемовинах. З прогнозованим результатом: війна триватиме. Колись вона все одно закінчиться. Але за цей час демонстрації «непримеренності» й «потужності» загинуть ще сотні й тисячі українських захисників, дітей, мирних громадян. Й хтось за це мусить відповісти. Ду-май-те!



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * : также читайте Украинская программа ядерного оружия: решенный вопрос? Сырьевая повестка Зеленський у пошуку генеральної гарантії Курский кульбит Украинцев должны грабить не только украинцы! Бровь Трампа начала движение