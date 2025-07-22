Несите золото в ломбард, пока не поздно!

22 июля 2025 | 18:47

Стартап в США заявил, что решил алхимическую проблему превращения ртути в золото, пишет газета Financial Times.

Marathon Fusion предлагает ввести изотоп ртути в зону воспроизводства ядерного реактора и использовать высокоэнергетические нейтроны для его превращения в ртуть-197. Это нестабильный изотоп, который затем распадается примерно за 64 часа, образуя золото-197, единственный стабильный изотоп этого металла.

Это означает, что будущие термоядерные электростанции смогут производить 5 тонн золота в год на гигаватт выработки электроэнергии, не снижая выходную мощность. По оценкам компании, при текущих ценах это количество золота будет стоить примерно столько же, сколько и вырабатываемая электроэнергия, что потенциально удвоит доход станции.