В Україні не буде не лише президентських виборів, а й місцевих

08 октября 2025 | 13:21

Народні депутати підтримали законопроєкт, який забезпечує безперервність роботи місцевих рад і голів в умовах війни. Також це передбачає відтермінування проведення нових місцевих виборів до завершення воєнного стану. За відповідне рішення проголосували 308 народних обранців. Трансляцію пленарного засідання парламенту веде телеканал "Рада".

Головний меседж цього проекту закону полягає у тому, що Верховна Рада визнала неможливість проведення місцевих виборів під час дії воєнного стану. Парламентарі заявили, що в умовах російської агресії неможливо гарантувати дотримання демократичних стандартів та безпеки учасників процесу.

Проектом постанови Верховної Ради передбачено, що організація підготовки та проведення місцевих виборів з дотриманням національного законодавства та європейських стандартів неможливі в умовах військової агресії Росії проти України. Також у документі наголошено на тому, що відповідальність за неможливість своєчасної організації підготовки та проведення місцевих виборів в Україні з дотриманням демократичних виборчих стандартів несе країна-агресор Росія.

Також у постанові йдеться, що після закінчення російської збройної агресії проти України та припинення чи скасування воєнного стану рішення про проведення місцевих виборів буде прийнято відповідно до Конституції України, Виборчого кодексу та законів України.