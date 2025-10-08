Нобелівського лауреата не могли знайти

Нобелівському комітету зрештою вдалося зв’язатися з науковцем Фредом Рамсделлом, який отримав премію в галузі фізіології та медицини. Раніше з чоловіком не могли сконтактувати й повідомити про нагороду, бо він мав "цифровий детокс" у горах США.

Дружина дослідника Лора О’Нілл побачила десятки повідомлень із привітаннями в телефоні, так він дізнався про нагороду, пише The Guardian. За словами генерального секретаря комітету Томаса Перлманна, подружжя було в поході в наметах – пара за три тижні перетнула гірські хребти Айдахо, Вайомінгу та Монтани. Дорогою до готелю науковець та його дружина зупинилися, щоб полагодити щось у машині. Тоді Лора вирішила ввімкнути телефон і дізналася про нагородження чоловіка. "Вони були на дикій природі, де багато ведмедів гризлі, тому він налякався, коли вона скрикнула. На щастя, це була Нобелівська премія. Він був дуже піднесеним та щасливим, і зовсім не очікував цього", – розповів Перлманн. Для The New York Times Фред Рамсделл розповів: "Звичайно не очікував отримати Нобелівську премію. Мені ніколи не спадало це на думку".



