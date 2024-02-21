Прочь от Европы!

21 февраля 2024 | 08:49 , Олег Ельцов. ТЕМА

Лишь несколько вещей волнуют мой воспаленный мозг: тайна звездного неба над головой, морального закона внутри нас… А еще: почему велосипедисты ездят по пешеходной зоне, а пешеходы ходят по велодорожкам?

Причем, все это происходит на одном тротуаре. Изначально на нем творился девственный хаос, типичный для недоразвитых существ. Но вот мы устремились в ЕС, забили свое стремление в конституцию, разделили тротуары жирной полосой, знаками и картинками на асфальте. Теперь все ясно: здесь – для великов и, прости господи, самокатов; а по другую сторону – только для пеших. Но нет! В какой бы ипостаси я не выступал на этом тротуаре, меня преследуют бардак и дискомфорт. Еду себе на велике по отведенной мне полосе – а она занята мамками с колясками, бабками с кошелками, рогулями с пивом… Иду на своих двоих по пешеходной полосе – меня атакуют велокурьеры, влюбленные хипстеры на электросамокатах, дети с мамашами на трехколесных велосипедиках…

Какая Европа, какой общественный договор, какие нормы Конституции, к которой каждый украинец обращается при любом подходящем и не очень случае, не удосужившись ее прочитать…

Безуспешно пытался я отыскать объяснение этой моральной загадке. И ведь всем ясно, что если каждый будет исполнять незатейливые правила, всем будет только лучше. Но едва один пешеходный черт выползет на велотерриторию, как станет плохо всем – и пешеходам и велосипедистам. Едва один автомобильный лось запаркуется на обочине, где парковаться запрещено – все водители застрянут в пробке. В оправдание всякий раз слышится невнятное мычание: «А мене так вдобно».

Но чем «вдобно» парковать свой членовоз за метр от обочины, на месте для инвалидов (даже при наличии свободных мест рядом)?.. Чем тебе «вдобно», попав на красный свет, запереться на «зебру», чтобы пешеходы обходили твое корыто, матеря его обладателя? Неужели человеку приятно осознавать, что за минуту быкования десятки людей проклянут его и называет мудаком?..

Этому чертизму нет рационального объяснения, это откуда-то из генетических глубин: вытереть ноги о закон, поставить себя выше окружающих, нагадить ближнему своему - на тротуаре, на дороге, на газоне, на лестничной площадке и в лифте…

Нельзя сказать, что это не лечится. Радостно замечаю (за собой в том числе), как люди начинают убирать дерьмо за своими собачками, учатся реагировать на цвета светофора, как переселившиеся из села в город, осваивают нормы мегаполиса. Но все это в кругу равных, в толпе. Едва человек получает власть над ближним в любой ее форме, поднимается хоть на йоту над толпой, как генетика прет наружу. Большинство действует по формуле: если я могу нагадить ближнему, зависимому от меня, а мне за это ничего не будет – нагажу пренепременно! Правило, не зависящее от статусности имярек. Самозабвенно хамят медсестры в кабинете флюорографии, тетушки в окошке регистратуры, кассиры в билетных кассах, мелкие служащие госучреждений.

Чиновники высокого полета куражатся по-крупному. Они вызывающе паркуются там, где побоится запарковаться рядовой черт, они демонстративно курят там, где курить строго запрещено. Окурки бросают под ноги, на глазах у всех. Ну и этот стеклянный взгляд на толпу как на дерьмо. Прокуроры, депутаты, судьи, генералы… У всех за редким исключением предсказуемые повадки гопников. Рядовые граждане очень любят их проклинать и ненавидеть. При этом, едва получив кусочек власти, немедленно трансформируются из латентных в неприкрытых жлобов.

Так что же вас не устраивает, граждане: то, что во власти жлобы, или то, что вы не рядом с ними?

Особенно наглядно это прослеживается в истории со взяточничеством. Все люто ненавидят чиновников, берущих взятки. Но ведь кто-то их дает… И эти кто-то – убежденные ненавистники чиновников-взяточников.

Каждый день, наблюдая за бабками с контрафактными сигаретами и салом в переходах и на велодорожках, а также за их клиентами, прихожу к печальному заключению: наши устремления в объединенную цивилизованную Европу – несбыточная мечта для нынешнего поколения. А если нас по стечению обстоятельств туда примут, украинцы дружно взвоют: пенсионеры, госслужащие, прокуроры и бизнесмены…

Эх, нам бы объявить войну Индии или Камбодже, а на следующий день сдаться – вот тут никакой дихотомии. Те, кто посещал эти страны, согласятся: все там привычно - хаос на дорогах, вороватые граждане, легкий флер беззаконности повсеместно. Не пора ли поменять конституцию, господа?..