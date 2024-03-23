Криваво, тупо, неефективно

23 марта 2024 | 13:07 , Олег Ельцов. ТЕМА

Кепські справи на московії. Тупін поспішає, не зміг навіть зачекати пару тижнів після виборів. ФСБ досягло дна. Наче красива «двоходовочка»: теракт виконав ІГІЛ,а не «Азов», але ж тікали терористи до українського кордону. Авто не міняли, а публікація його фото невдовзі після теракту в офіційних роспабліках була з замазаним номером реєстрації. Нападників мали затримати саме поблизу українського кордону, аби не було сумнівів щодо напрямку втечі. Ну й потрібні свідчення затриманих, напевно не забаряться.

А з іншого боку: що Тупіну робити: інакше він не вміє, а щось робити треба. Бо НПЗ палають як свічки, Захід попри всі намагання й блокування США, якій вигідна ця війна в Європі, продовжує нас підтримувати. Військові напевно не задоволені, героїчний наступ вже спинився, потрібна нова кров, нова зброя, багато грошей й мобілізація. А ворог нарощує дронові атаки по матінці-расєє, українські війська й проксі формують санітарну зону вже на ворожій території. А ще ж не полетіли українські ракети із радіусом понад 600 км… О-хо-хо! Біда насувається на Ново-Огарьово…

Ясна річ, зараз почнуть закручувати гайки, почнуть вкотре розкуркулювати великий бізнес, спробують під гаслами помститися фашистам оголосити мобілізацію… Але ресурси вичерпуються й перспективи сумні.

Чекаю коли запалають зауральські НПЗ, скажімо потужний й сучасний Омський нафтопереробний (зацікавленим особам можу вказати місце на мапі). Для цього не потрібно створювати ракету з радіусом 3000 км. Достатньо агентурної групи з десятком дронів й саморобною вибухівкою, виготовленою з асортименту госпмагазину. Якщо ми підривали тунель й міст у Забайкаллі, то НПЗ Західного Сибіру – це гарантована ціль найближчого майбутнього.

Ну й звісно, москва буде істерично розкручувати скандал на зовнішній арені. Й напевно, частково це матиме вплив на громадську думку країн-партнерів. Але всі лідери Європи й спецслужбісти чудово розуміють «хто є ху» в цій історії. Підтримка не перерветься, нічого тупін не здатен зробити. Коли він нарешті засне після цієї ночі, йому напевно снитиметься Каддафі в останні хвилини його життя…

В цій історії здивувало одне: як трешовій нафталіновій групі "Пікнік" вдається збирати повні зали у 6000 місць?! Ось що трапляється з тими, хто має нерозвинуті музичні смаки... До речі, у квітні в тому самому "Крокусі" мала виступати Ані Лорак. На її концерті теракт виглядав би переконливіше. Але у тупіна не було часу на вичікування.