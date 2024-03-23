|
Криваво, тупо, неефективно
23 марта 2024 | 13:07 , Олег Ельцов. ТЕМА
Кепські справи на московії. Тупін поспішає, не зміг навіть зачекати пару тижнів після виборів. ФСБ досягло дна. Наче красива «двоходовочка»: теракт виконав ІГІЛ,а не «Азов», але ж тікали терористи до українського кордону. Авто не міняли, а публікація його фото невдовзі після теракту в офіційних роспабліках була з замазаним номером реєстрації. Нападників мали затримати саме поблизу українського кордону, аби не було сумнівів щодо напрямку втечі. Ну й потрібні свідчення затриманих, напевно не забаряться.
А з іншого боку: що Тупіну робити: інакше він не вміє, а щось робити треба. Бо НПЗ палають як свічки, Захід попри всі намагання й блокування США, якій вигідна ця війна в Європі, продовжує нас підтримувати. Військові напевно не задоволені, героїчний наступ вже спинився, потрібна нова кров, нова зброя, багато грошей й мобілізація. А ворог нарощує дронові атаки по матінці-расєє, українські війська й проксі формують санітарну зону вже на ворожій території. А ще ж не полетіли українські ракети із радіусом понад 600 км… О-хо-хо! Біда насувається на Ново-Огарьово…
Ясна річ, зараз почнуть закручувати гайки, почнуть вкотре розкуркулювати великий бізнес, спробують під гаслами помститися фашистам оголосити мобілізацію… Але ресурси вичерпуються й перспективи сумні.
Чекаю коли запалають зауральські НПЗ, скажімо потужний й сучасний Омський нафтопереробний (зацікавленим особам можу вказати місце на мапі). Для цього не потрібно створювати ракету з радіусом 3000 км. Достатньо агентурної групи з десятком дронів й саморобною вибухівкою, виготовленою з асортименту госпмагазину. Якщо ми підривали тунель й міст у Забайкаллі, то НПЗ Західного Сибіру – це гарантована ціль найближчого майбутнього.
Ну й звісно, москва буде істерично розкручувати скандал на зовнішній арені. Й напевно, частково це матиме вплив на громадську думку країн-партнерів. Але всі лідери Європи й спецслужбісти чудово розуміють «хто є ху» в цій історії. Підтримка не перерветься, нічого тупін не здатен зробити. Коли він нарешті засне після цієї ночі, йому напевно снитиметься Каддафі в останні хвилини його життя…
В цій історії здивувало одне: як трешовій нафталіновій групі "Пікнік" вдається збирати повні зали у 6000 місць?! Ось що трапляється з тими, хто має нерозвинуті музичні смаки... До речі, у квітні в тому самому "Крокусі" мала виступати Ані Лорак. На її концерті теракт виглядав би переконливіше. Але у тупіна не було часу на вичікування.
комментарии [1]
24.03.2024 22:39 Скрімер дай боже
также читайте
[28.02.2024]
[26.02.2024]
[23.02.2024]
[11.02.2024]
[07.02.2024]
[23.01.2024]
|
по теме
Хобіти при владі
20. 03. 2024 | 08:32 , Олег Ельцов. ТЕМА
2003 року на індонезійському острові Флорес палеонтологи виявили залишки дивної людиноподібної істоти, яку через невеличкий зріст назвали Хобітом, або людиною Флореською. Унікальність знахідки полягала в тому, що цей людський пращур вирізнявся не лише зростом близько 1 метру, а й вельми скромним розміром мозку – втричі меншим за людський. Разом із тим, він використовував інструменти, які могли створити лише істоти зі значно розвинутішим мозком. Звідси з’явилася гіпотеза, що хобіти користувалися інструментами, винайденими більш розвиненими попередниками. Але з часом ця людиноподібна популяція деградувала, що призвело до зменшення мозку. На згадку від розумних родичів деградентам залишилися дивні винаходи.
Позивний “Тьотя”
18. 03. 2024 | 10:32
ексгендиректорці столичного КП “Інформатика” Вероніці Малковій "світить" п'ять років.
Убийство банкира-разведчика
15. 03. 2024 | 10:17 , Денис Рафальский
Что известно через два года о расстреле в Киеве Дениса Киреева.
«Мародер я. Як фашист довбаний у 41-му»
14. 03. 2024 | 03:23
Мародерство в аудіоперехопленнях розмов російських окупантів.
Козачок-гопничок: нардеп Стріхарський замість реконструкції ресторану збудував багатоповерхівку
11. 03. 2024 | 08:53 , Аннабелла Моріна
Сумнозвісно відомий київський забудовник Андрій Стріхарський (Status Group), він же народний депутат від “Слуги народу” та член профільного містобудівного комітету Верховної Ради (ВР), біля станції метро “Славутич” під виглядом реконструкції ресторана “Козачок” збудував 10-поверховий житловий будинок і не перший рік шантажує власників навколишніх будинків, маючи в планах забудувати все навколо своїми ЖК. В цьому йому відверто підіграють київські комунальні установи, а правоохоронці дивляться на все це широко заплющеними очима. Ба більше, замість “багатофункціонального храмового комплексу” над станцією метро “Славутич” нардеп. який в парламенті опікується містобудуванням, зводить спортивний комплекс SportCity.
23 марта 2024
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»