Глава Нацполу прокотився в Берлін

19 апреля 2024 | 11:50 , Олег Ельцов. ТЕМА

Страшна новина облетіла українськими ЗМІ: в Німеччині українські поліцейські знайшли 161 українську дитину, викрадену росіянами. Шок, сенсація! Спочатку не повірив, але зустрів те саме на солідних сайтах й навіть у державному «Укрінформі».

Перечитав новину декілька разів, все вірно: росіяни викрали наших дітей… й ті чомусь опинилися не в Тамбові чи Бобруйську, а в Німеччині. Ну не могли ж в «Укрінформі» переплутати – це ж з категорії новин «по рознарядці», яку довго й старанно виписують у прес-службі нацполіції. А ці відомості були озвучені цілим начальником нацполіції Іваном Виговським на зустрічі в Німеччині з його тамтешнім колегою.

Зі слів Виговського дітей з окупованих територій розшукували як таких, що переміщені у Білорусь чи Росію, а вони раптом опинилися в Німеччині.

Від запитань паморочиться у голові: хто кого вкрав, куди перемістив, як ховали, в чому мотив злочинців, де тут склад злочину?.. Як діти взагалі перетнули кордон, де їх утримували й з якою метою?.. На це немає відповіді ані від Виговського, ані від прес-служби, не стурбували ці загадки й журналістів «Укрінформу» та інших медіа, які рознесли карколомну інформацію.

Важко повірити, що дітей та ще й в такій кількості можна було силоміць затягнути на територію Німеччини. Поінформовані особи припускають, що йдеться про прибуття дітей в Євросоюз з окупованих територій. То може варто так і написати, а не оголошувати, що Німеччина утримує 161 викрадену дитину? Якщо їх статус «викрадені», то варто пояснити читачеві які для цього є підстави. Бо виглядає так, наче Німеччина залучена до викрадення українських дітей.

Й чому Виговський повідомляє це з такою помпою та ще й на території країни, де ці діти утримуються? Злочин розкрито, винні покарані, діти повернуті чи їм більше подобається у статусі викрадених на німецькій території? Всі ці запитання потребують роз’яснень. Їх немає. Зрозуміле одне: головний поліцейський України з’їздив за державний кошт в Німеччину. Яка мета поїздки, хто його супроводжував, який кошторис відрядження та які результати? Нам не повідомляють ані про підписання меморандумів/угод, ані про резонансні затримання, які б потребували присутності Виговського в Німеччині...

То навіщо Виговський з почетом пхався за кордон? Може задля демонстрації результатів своєї роботи на території іноземної держави? Але ми їх не бачимо. Може краще б пан Виговський на цей час з’їздив на передову: так воно було б дешевше й там легше продемонструвати свою значущість.