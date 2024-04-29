АЗС: прибутку.ніт 29 апреля 2024 | 10:24 , Сергій Куюн распечатать [0] комментарии [0] Мабуть, багато хто колись мріяв про власну бензоколоночку. Було таке? Так от хочу вас заспокоїти: гарно що не відкрили!

Бо якщо подивитись на прибутковість українських автозаправних станцій у 2023 році, то здебільшого прибутку ви там не побачите. Хіба що у потужних окулярах. І це при тому, що минулий рік був дуже успішний в плані маржі – в середньому вона становила 8 грн/л. (це так звана «брудна» маржа, містить податки, витрати та власне прибуток). Дивимось на ТОП-10 мереж по кількості АЗС. Тут як у футболі: грають всі, а виграють лише німці. Тільки тут торгують всі, а заробляє тільки ОККО. Ця мережа продала третину всього пального серед ТОП-10, при цьому заплатила 70% податку на прибуток серед десяти найбільших колег по ринку. Якщо перерахувати на літри, то прибуток на літрі вийде близько 4,5 грн/л або 8-9% від ціни на колонці. Дуже правдоподібно. Але чому вона набагато менша у «однокласників» - питання. Або зайдемо з іншого боку. Доводилось чути, мовляв, так багато хто продає дешевше, отже, й прибуток менший. Згоден. Але в мене зустрічне запитання: а як такий бізнес повертає свої вкладення? Він може бути скільки завгодно «соціально-орієнтованим», продавати взагалі без прибутку, але це все рівно бізнес, який працює заради прибутку і який має, як мінімум, повертати інвестиції у АЗС, у рухомий склад тощо? З результатів за 2023 рік випливає, що окупність станції БРСМ вартістю 1 млн доларів становить 40 років. Заправки стільки не живуть! А таких станцій у минулому році вони відкрили декілька. І це, знов зазначу, у дуже вдалий для ринку рік. Характерно, що найзапекліший конкурент БРСМ – мережа Avantage 7, яка тримає найнижчі ціни, заробляла на літрі у 6 разів більше! Як? Тут ми підходимо до розгадки нехитрих таємниць цього ринку. Такий неочікуваний результат, який суперечить публічній риториці Avantage про соціальну відповідальність, з’явився після спілкування з податковою. Якщо до цього мережа декларувала 35-70 млн грн прибутку на квартал, то у 4 кварталі показала біля 450 (!) млн грн прибутку! Днями Данило Гетманцев заявив, що компанія дослухалась до рекомендацій податківців, похвалив. (Принагідно він переказав привіт тим, хто не дослухався). Отже, прибуток є! Просто більшість його не показує. Чого я тільки не наслухався за останній рік… Прибутку нема, бо гасимо банківські кредити, бо інвестуємо, відбудовуємо… Цю дічь несуть серйозні люди, які навіть не здогадуться, що всі ці витрати робляться… з прибутку. Заробляєш прибуток, сплачуєш податок, потім будуєш, відновлюєш, сплачуєш кредити. Коли людина гасить свій кредит, вона попередньо заплатила зі своєї зарплатні податки. А якщо прибутку немає, то за які кошти ти будуєшся? Ситуацію найкраще відображає цитата мого співрозмовника-нафтотрейдера з Миколаєва. «Який ще податок на прибуток, ми ж ПДВ платимо?!». Насправді, проблематика сплати саме цього податку не обмежена лише паливним ринком, гадаю, так усюди. А причина в цьому – недостатня увага та обмежені можливості податкової. Вона здебільшого сконцентрована на ПДВ, рух якого бачить онлайн. Щоб встановити оптимізацію ПнП, треба проводити документарну перевірку, на що треба час і люди. Тому все лишається на совісті бізнесу - досить крихкій субстанції. Між тим, вивід з тіні податку на прибуток лише на паливному ринку мільярди гривень на рік, які сьогодні дуже необхідні. Бо виключно на податках утримується наше військо. Звідси



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