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У Чернігові підірвали відділення банку «Південний»

06 мая 2024 | 19:49


У центрі Чернігова близько 4 ранку 6 травня підірвали відділення банку. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції. Зі світлин зрозуміло, що це банк «Південний». Приміщення банку фактично зруйновано.

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