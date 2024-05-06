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У Чернігові підірвали відділення банку «Південний»
06 мая 2024 | 19:49
У центрі Чернігова близько 4 ранку 6 травня підірвали відділення банку. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції. Зі світлин зрозуміло, що це банк «Південний». Приміщення банку фактично зруйновано.
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