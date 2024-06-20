Какая же гадость этот Карл Маркс!

20 июня 2024 | 22:21 , Олег Ельцов. ТЕМА

Фух, наконец: дочитал… «Капитал» Маркса оказался еще нуднее и посредственнее «Майн капмфа» Элоизовича. В обоих случаях – ни единого повода восхититься автором. Отсюда вывод: толпе, вспыхивающей от искры бредовых идей с последующими губительными последствиями пофиг что там написано. Книги – они для умных.

Пока читал «Капитал», ломал голову: как вот это вот все могло разжечь мировой пожар, привести к вспышкам соцреволюций по всему миру (победила лишь одна – российская, благодаря запредельной дикости населения и азиатским зверствам большевиков)? Книга написана крайне неряшливо, с бесконечными повторами и неоправданными деталями. И ведь вскоре после Октябрьского переворота представители австрийской экономической школы под предводительством великолепного Людвига фон Мизеса вхлам разнесли все псевдотеоретические построения Маркса. Впрочем, еще раньше их опровергла практика. Буквально четыре года хозяйствования большевиков хватило, чтобы все эти безумные идеи обобществления всего, управления рабочими производством потерпели крах: власть тотально оказалась в руках номенклатуры господствующего большевистского класса.

Нужно ли следовать моему примеру и пытаться понять: что же привлекает в «учении» Маркса миллиарды людей вот уже 161 год? Ни в коем случае! По правде сказать, я и сам-то прочел всего один том. Вернее – «каноническое» сокращенное издание, подготовленное Юлианом Борхардтом в 1919 году. Оно многократно переиздавалось в коммунистической России и, смею предположить, по нему же изучали марксово наследие сонмы словоблудов с кафедр марксистско-ленинской философии, мучившие поголовно всех студентов на просторах СССР.

Осилив толстенный фолиант в 1200 страниц с ужасом представляю что же представлял «Капитал» без сокращений… Известно, что Маркс был ярым почитателем вина и у меня создалось подозрение, что все прочитанное написано под воздействием изрядных доз алкоголя. Поэтому послушайте моего совета, други: не читайте Маркса!

Собственно, достаточно первой сотни страниц, чтобы понять: автор несет сущую околесицу. Все его учение основано на единственном постулате о прибавочной стоимости, которую проклятые буржуи крадут у пролетариата. Он отказывает капиталисту в мало-мальском участии в производстве материальных благ. Менеджмент, риск собственным капиталом, авторское право и многое другое – это все пустое, ничего не стоящее. Отсюда проистекает вся дальнейшая околесица. Маркс натужно пытается доказать, что все капиталы нажиты эксплуататором путем грабежа. Дух предпринимательства, умение и желание рисковать, способность распорядиться нажитым и организовать бизнес по Марксу не стоят выеденного яйца.

160 лет спустя все эти умопостроения выглядят очень наивными. Возможно, на момент написания это было не столь очевидно? Но нет. И во втором и третьем томах, которые в значительной мере были написаны Энгельсом на основе набросков Маркса, предпринимаются попытки развенчать критику оппонентов. Признается, что капиталист не просто грабит работягу, а еще и «наблюдает» за ним. Утверждается, что все то же может делать наемный менеджер, но за меньшие деньги. Ага, плавали-знаем: самый неэффективный собственник – государство, чьими производствами руководят и «контролируют» те самые нанятые директора. Крадут-с! И поболее, нежели получал капиталист за свой менеджмент и риски собственными деньгами. Но в добавок все это общенародное производство еще и чертовски неэффективно. А чтобы оно могло хоть как-то конкурировать с производством капиталистическим, требуется диктатура и лагеря как источник подневольного труда, что убедительно доказал Мизес и экономика СССР. А чтобы не было этой конкуренции марксисты большего всего мечтали о мировой социалистической революции.

Не станем дальше изгаляться над трупом марксова наследия. Мучит вопрос: по какому праву его назвали философом и экономистом? Весь его пограммный труд буквально испещрен дичайшими выводами и примерами. Маркс посвятил целый раздел периоду хранения продукции, которая еще не стала товаром, то есть не была продана. Он приводит пример хранения древесины, находящейся на просушке. Это по мнению великого экономиста – непроизводительная часть процесса превращения денег в товар и дальнейшей его продажи. По его незатейливой мысли просушка дров – процесс непроизводительный. То есть наш философ, ни дня не работавший и живший на содержании друга-фабриканта Энгельса, считает видимо, что влажные дрова стоят столько же, сколько сухие…

Можно ли после этого доверять остальному содержанию трехтомного труда? Список потешных заявлений Маркса может быть очень долгим и очень веселым. Но почему никто не смеется, а вторую сотню лет миллионы людей называют себя марксистами и считают, что следует все отнять и поделить, как завещал бородатый ценитель вин? Нахожу единственную разгадку: они «Капитал» не читали, не дочитали, или ничерта не поняли из этого горячечного бреда. Текст крайне путанный, вызывающий у шариковых религиозный восторг. Все что они усвоили: богатые отнимают их деньги.

Эту идею нанесли на знамена мошенники от политики, паразитируя на самых низменных качествах плебса – зависти и страсти к разрушению и грабежу. Так социализм дополз до наших дней. И хотя история не может предложить убедительных примеров правоты Маркса, идеи «равенства и справедливости» по прежнему в ходу. И сегодня они вновь становятся популярными, что не может не беспокоить: социализм добром не заканчивается – его окончательной стадией непременно становится диктатура и деградация.