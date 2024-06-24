Про смысл, которого нет

24 июня 2024 | 09:00 , Олег Ельцов. ТЕМА

Нет глупее вопроса чем вот это вот: в чем сермяжный смысл существования, на кой ляд живем?.. Автор придерживается мнения, что людям, пристающим с подобными вопросами не обязательно бить по лицу, но обходить стороной следует. Ибо по моему глубокому убеждению, любое половозрелое разумное должно четко отдавать себе отчет: смысла в нашем существовании – ни на йоту. Это как тест на право называться человеком разумным.

Увы, большая часть 8-миллиардного населения нашей планетки придерживается мнения, что уж смыслу-то в нашем временном присутствии на куске земной тверди, несущемся в космическом мраке и холоде невесть куда и неведомо зачем – навалом!

Понимание абсурдности не только творящегося вокруг, но и самого существования пришло ко мне лет эдак в двадцать. Признаюсь: додумался не сам, находясь под воздействием предрассудков, пропаганды и всяческого заманилова на каждом шагу: вот она – цель и смысл, борись, достигай… Но тут в руки попала умная книжка Альбера Камю: «Миф о Сизифе». В общем – рафинированный экзистенциализм. Камю доходчиво, на пальцах поясняет: смысла в жизни – чуть. Но жить-то надо… Формула Камю: дабы победить правду жизни о ее бессмыслености следует придумать псевдоправду, занять себя чем-то, черт побери! Отсюда вся эта чушь: карьера, коллекционирование, тщеславие и прочие эфемерные ценности, ради которых по мнению многих и стоит жить.

Книга опубликована в 1942 году. А за 60 лет до этого Ницше повозгласил: «Бог умер!», ознаменовав тем самым наступление постмодерна. Между тем, религия – крайне необходимый мультиинструмент, позволявший не только держать толпу в узде, но и дававший каждому смертному смысл его бессмысленного существования. То есть, понадобилось шесть десятков лет, чтобы осознание этого факта овладело массами и те задумались над смыслом существования. Камю объяснил.

Запомнилась фраза Камю, ссылки на которую не удается отыскать: «Категорический поступок истинного экзистенциалиста – выйти на улицу и открыть беспорядочную стрельбу из револьвера». Но это – для «глубоко осознавших». Остальным сгодится сизифов камень, который следует с упорством идиота толкать в гору, ронять и толкать снова. Согласитесь: именно так и происходит, когда человек изо дня в день ходит на работу, чтобы сгореть на ней. Или когда бизнесмен вешается, лишившись тяжко заработанных капиталов. Любое изматывание себя в спортзале или в процессе прополки огорода – того же рода занятия…

Однако крестьяне, поддавшись рациональной слабости, бросают вековую привычку сажать картошку, тем самым теряя последнее оправдание своему существованию. Ширнармассы все более начинает волновать вопрос: а стоит ли жить свою бессмысленную жизнь? Вот тут все серьезней. Подобный вопрос считается даже немножко неприличным. И вам непременно вывалят охапку поводов продолжить свое жалкое существование. Увы, все они – из того самого набора от дядюшки Камю.

Минуло полста лет и появляется следующая философская веха: «Заговор против человеческой рассы: изобретение ужаса» Томаса Лиготти. Работа основывается на посыле: жить – нехорошо. Лиготти утверждает, что единственный смысл человеческого существования – не коллекционирование удовльствий, а сокращение страданий. Но отсюда исходит логичный посыл: нет человека – нет страданий. Лиготти наравне с Петэром Вэсселем и Эмилем Чораном представляет малочисленную группу философов-пессимистов. Их оптимистические оппоненты всячески оправдывают наше бессмысленное существование. И хотя первые очевидно честнее, вторые – много популярнее. И причиной популярности традиционных воспевателей радостей жизни является элементарный леденящий душу ужас человека, осознающего бестолковость своего существования.

Между тем, тиражи упомянутого «Заговора против человеческой рассы» обошли в США даже всемирный бестселлер «Атлант расправил плечи». И это, согласитесь, вселяет надежду на то, что человечество в конце-концов прийдет к единственно верному решению: нас быть не должно. А вот кремниевый-искусственный интеллект, если не научить его страдать, вполне сгодится в качестве сменщика никчемного человеческого рода.