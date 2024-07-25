Поторгуємось за водосховища

25 июля 2024 | 12:50 , Олег Єльцов, ТЕМА

Все, що ми спостерігаємо у медіа – на 90% це торги між учасниками війни. Якісь на перший погляд дурнуваті повідомлення про Ф-16, які летять в Україну, але все не долетять, про шведські винищувачі Гріпени, які ми наче відмовляємось приймати, тощо. Це не підлягає здоровій логіці, але має власну логіку торгів ворогуючих сторін, яка не завжди очевидна для посполитих.

Нещодавно росія заявила, що ми збираємося в якості провокації підірвати власні водосовища під Києвом та Канєвом. Це те саме, що регулярні повідомлення про обстріли силами ЗСУ Запорізької АЕС, захопленої рашистами. Слід читати у такий спосіб: ми отако гібрідно підірвемо АЕС з відповідними наслідками й ніхто нічого не доведе.

Зараз нам так натягають щодо водосховищ. Це серйозно. Фактично, українська енергетика нині тримається на атомній енергетиці, яку ворог не наважується знищити, хоча безумовно може. Кремль стримує єдине: дуже серйозна «обратка» - про це мало надійти категоричне попередження «партнерів». ОК, натомість росяне просто вибили найпотужнішу генерацію, підстанції (до 20 прильотів по одному об’єктові), потім вразили маневрові потужності… Фактично єдиним нашим механізмом управлінням дебіт-кредіт в енергетиці залишаються водосховища. І тут кремль натякає: битимемо по водосховищах. Це означає одне: у випадку руйнування київської та канівської дамб ми фактично втратимо можливість регулювання споживання. Енерогосистема опиниться не у непростій – у критичній ситуації. Що тоді? Та хто зна – ніхто не має реальної інформації: апологети простих рішень не інформують. Населенню залишається тупо заготовлювати дрова й за фінансової можливості арендувати хати в селі.

За фактом: десятки мільйонів українців сидять з відкритим ротом від всього, що відбувається. Типу: да ми охєрєлі в натурі. А богообрані 74%-ми виборців тішать власне его організацією форумів з порятунку України у швейцаріях. Йдіть у сад, посполиті, ми тут у велику політику граємось!