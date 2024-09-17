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Обзор шин Lassa 225 70 R15C для разных сезонов
17 сентября 2024 | 03:38
Шины Lassa давно зарекомендовали себя как надежное решение для коммерческого транспорта, особенно в условиях интенсивной эксплуатации. Шины Ласса 225 70 R15C являются одной из самых популярных конфигураций для легких грузовиков и микроавтобусов благодаря своей универсальности и способности выдерживать большие нагрузки. В этой статье мы рассмотрим четыре модели Lassa, которые обеспечивают превосходные эксплуатационные характеристики: Wintus 2, Multiways C, Transway A/T и Transway 3. Все они сочетают в себе прочность, долговечность и отличные сцепные свойства, что делает их идеальными для эксплуатации в самых разных условиях.
Lassa Wintus 2: отличное сцепление в зимних условиях
Покрышки Ласса Винтус 2 разработаны для надежного сцепления и долговечности в суровых зимних условиях. Усиленные боковины повышают устойчивость к износу и защищают от механических повреждений. Глубокий протектор с широкими канавками эффективно отводит воду и снежную кашу, улучшая управление на заснеженных и обледенелых дорогах. Эти шины идеально подходят для микроавтобусов и легких грузовиков, обеспечивая стабильную работу и длительный срок службы при интенсивной эксплуатации зимой.
Параметры евромаркировки:
Lassa Multiways C: универсальность в любых погодных условиях
Колеса Ласса Мультивейс Ц – это всесезонное решение для легкого коммерческого транспорта. Они сертифицированы по стандарту M+S (Mud + Snow), что подтверждает их отличные характеристики на грязных и заснеженных дорогах. Эти покрышки обеспечивают стабильное сцепление как на мокрых, так и на сухих поверхностях. Благодаря усовершенствованному протектору и специальным резиновым смесям, шины демонстрируют высокую устойчивость к износу, что особенно важно при интенсивной эксплуатации в разных климатических условиях. Multiways C идеально подходят для водителей, которые нуждаются в универсальной резине, способной адаптироваться к изменяющимся погодным условиям.
Эти шины эффективно отводят воду и снижают риск аквапланирования, обеспечивая безопасность на мокрой дороге. На сухих поверхностях модель демонстрирует отличные сцепные свойства и долговечность, что делает ее оптимальным выбором для эксплуатации круглый год.
Параметры евромаркировки:
Lassa Transway A/T: производительность на бездорожье
Шины Ласса Трансвей А/Т предназначены для всесезонного использования и сертифицированы по стандарту M+S (Mud + Snow), что подтверждает их эффективность на грязных и заснеженных дорогах. Эти автошины обеспечивают уверенное сцепление как на городских дорогах, так и на легком бездорожье. Прочный протектор с широкими канавками помогает предотвратить аквапланирование и улучшает управляемость на мокрых и грязных поверхностях, делая их отличным выбором для эксплуатации в любых погодных условиях.
Параметры евромаркировки:
Lassa Transway 3: высокие показатели износостойкости и управляемости летом
Автошины Ласса Трансвэй 3 созданы для микроавтобусов и фургонов, акцентируя внимание на долговечности и устойчивости к повреждениям. Усиленный каркас и улучшенная структура протектора гарантируют длительный срок службы даже при интенсивной эксплуатации. Эта резина обеспечивает управляемость на высоких скоростях, высокое сцепление на мокрых дорогах и низкий уровень шума, что делает ее комфортной для дальних поездок.
Параметры евромаркировки:
(В статье указана новая евромаркировка шин, вступившая в силу 1 мая 2021 года)
Как выбрать шины Lassa 225 70 R15C для коммерческого транспорта
Выбор колес для коммерческого транспорта зависит от условий эксплуатации и специфики задач. В Украине, приобретение качественных шин становится проще благодаря «Аскания Групп» – крупному холдингу, в состав которого входит «Аскания Шина», этот интернет-магазин предоставляет широкий ассортимент резины для разных типов транспортных средств, предлагая надежное обслуживание, профессиональные консультации и одни из наиболее доступных цен в Украине.
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