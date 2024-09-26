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Санкции против Раши и Китая - миф
26 сентября 2024 | 19:38 , Алексей Кущ
Когда кто-то из экспертов говорит о зависимости Китая от торговли с США и ЕС, задайте ему простой вопрос: каково отношение экспорта Китая к его ВВП в процентах. Наверняка он либо не знает, либо скажет, что чуть ли не 80%. А это далеко не так...
Кстати, на эту тему я недавно публиковал пост касательно именно Китая.
Суть моего поста была в следующем - зависимость Китая от внешних рынков абсолютизирована и мифологизирована. На это я и обратил внимание.
Более того, данная тенденция "подсвечивается" переходом Китая с экспортно-ориентированной экономической модели на модель, акцентированную на внутренний спрос (решения 19 и 20 съездов КПК).
Приведенная ниже инфографика подтверждает мой тезис.
Отношение экспорта Китая к ВВП находится на уровне 19%, а это даже ниже среднемирового уровня (22%).
Высокий уровень отношения экспорта к ВВП наблюдается лишь в сырьевых странах, странах-фабриках и торговых хабах.
Например, страна-фабрика сейчас - это Вьетнам (82%). Здесь, кстати, для обхода американских санкций размещают свои производства и китайские компании.
Сырьевая страна - ОАЭ (97%). Тут все понятно - нефть.
К хабам можно отнести Бельгию, которая за счет Антверпена является торговыми воротами Европы (89%).
Или Джибути - торговый хаб Эфиопии (124%!).
К странам-фабрикам в ЕС стоит отнести Чехию и Словакию - самые экспортоориентированные экономики Европы.
На постсоветском пространстве, самая экспортоориентированная страна - это Беларусь (более 50%).
В Евразии - это Монголия и страны Индокитая.
В Латинской Америке - это Мексика.
Вообще, экспортоориентированность в сегменте сложной продукции - это следствие развития ниаршоринга, то есть привлечения иностранного промышленного капитала на национальные промышленные платформы.
Мексика и Вьетнам привлекают китайский капитал с прицелом на рынок США.
В РФ данный показатель находится на уровне 21%. Это чуть выше, чем в Китае, но ниже среднемирового уровня.
Если бы данный показатель был на уровне 78% как в Ливии, то и влияние санкций было бы более существенным.
И теперь самый главный вопрос - степень влияния США на Китай и РФ с помощью санкций.
Даже если предположить полную блокаду внешней торговли указанных двух стран (что априори невозможно), то это потеря 20% ВВП.
В рамках общей экономической системы, с учетом межсекторальных перетоков, это единоразовая потеря до 30% ВВП суммарно и до 40% подушевых доходов населения.
Для сравнения, в 2014-2015 годах мы потеряли 25% ВВП, а в 2022 - 28,8% ВВП.
То есть путем полной блокады внешней торговли, РФ и Китай положить на лопатки уже невозможно. Снизить на время уровень развития и обвалить доходы населения - да, но опрокинуть - уже нет.
Тем более, что на 100% остановить экспорт из этих стран невозможно (влияние США уже не безгранично).
Кстати, если рассматривать глобальные кластеры в целом, то самый экспортоориентированный кластер в мире - это ЕС.
И именно по ЕС максимально ударит трансформация глобализма в новую систему глобальной, кластерной фрагментации.
На втором месте находится сырьевая Африка.
Сильная зависимость у Канады и Австралии.
Евразия занимает промежуточную позицию, но в целом - ниже среднемирового уровня экспортной зависимости ВВП.
Латинская Америка существенно ниже среднемирового тренда, в Бразилии, например, данный показатель составляет 16%. Исключение, как я и написал выше, Мексика.
Наиболее независимый от ограничений экспорта глобальный кластер - это США. Здесь показатель экспорт/ВВП находится на мизерном уровне в 7,4%.
Именно поэтому, США не экспортирует, а импортирует.
На этом основано могущество доллара: Америка расплачивается за чужую продукцию своей национальной валютой, формируя самое большое предложение фиатных валют на мировом рынке.
И именно на этом основывается система санкций и международного давления США - когда ты импортируешь, то ты можешь отказываться от импорта, вводить импортные пошлины и ставить ультиматумы (такие объемы все равно нигде больше продать невозможно).
До поры до времени, это игра в одни ворота, но есть и риски.
Глобальный разрыв торговых отношений несет и долгосрочные риски и для США - придется многое производить самим.
Доместикация основных производств хороша для создания рабочих мест и роста налогов.
Но это же и разгонит инфляцию (американское будет стоить дороже, чем китайское).
И это сократит глобальное предложение доллара в системе мировой торговли. А значит, "обраткой" и сократит глобальный спрос на доллары со стороны других стран.
Кстати, на нынешних выборах решается и дальнейшая экономическая стратегия США.
Трамп - это реинкарнация доктрины Монро и доместикация основных производств. Выиграет глубинная Америка - там оживут заводы и шахты.
Демократы - это сохранение глобализма любой ценой и аутсорс основного производства в странах, которые через этот аутсорс попадают в зависимость от торговой политики Вашингтона (правда с Китаем это не сработало, с Мексикой и Вьетнамом пока тоже). В данной модели, выиграют крупные мегаполисы двух побережий, креативный и финансовый сектор.
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