Санкции против Раши и Китая - миф 26 сентября 2024 | 19:38 , Алексей Кущ распечатать [0] комментарии [0] Когда кто-то из экспертов говорит о зависимости Китая от торговли с США и ЕС, задайте ему простой вопрос: каково отношение экспорта Китая к его ВВП в процентах. Наверняка он либо не знает, либо скажет, что чуть ли не 80%. А это далеко не так...

Кстати, на эту тему я недавно публиковал пост касательно именно Китая. Суть моего поста была в следующем - зависимость Китая от внешних рынков абсолютизирована и мифологизирована. На это я и обратил внимание. Более того, данная тенденция "подсвечивается" переходом Китая с экспортно-ориентированной экономической модели на модель, акцентированную на внутренний спрос (решения 19 и 20 съездов КПК). Приведенная ниже инфографика подтверждает мой тезис. Отношение экспорта Китая к ВВП находится на уровне 19%, а это даже ниже среднемирового уровня (22%). Высокий уровень отношения экспорта к ВВП наблюдается лишь в сырьевых странах, странах-фабриках и торговых хабах. Например, страна-фабрика сейчас - это Вьетнам (82%). Здесь, кстати, для обхода американских санкций размещают свои производства и китайские компании. Сырьевая страна - ОАЭ (97%). Тут все понятно - нефть. К хабам можно отнести Бельгию, которая за счет Антверпена является торговыми воротами Европы (89%). Или Джибути - торговый хаб Эфиопии (124%!). К странам-фабрикам в ЕС стоит отнести Чехию и Словакию - самые экспортоориентированные экономики Европы. На постсоветском пространстве, самая экспортоориентированная страна - это Беларусь (более 50%). В Евразии - это Монголия и страны Индокитая. В Латинской Америке - это Мексика. Вообще, экспортоориентированность в сегменте сложной продукции - это следствие развития ниаршоринга, то есть привлечения иностранного промышленного капитала на национальные промышленные платформы. Мексика и Вьетнам привлекают китайский капитал с прицелом на рынок США. В РФ данный показатель находится на уровне 21%. Это чуть выше, чем в Китае, но ниже среднемирового уровня. Если бы данный показатель был на уровне 78% как в Ливии, то и влияние санкций было бы более существенным. И теперь самый главный вопрос - степень влияния США на Китай и РФ с помощью санкций. Даже если предположить полную блокаду внешней торговли указанных двух стран (что априори невозможно), то это потеря 20% ВВП. В рамках общей экономической системы, с учетом межсекторальных перетоков, это единоразовая потеря до 30% ВВП суммарно и до 40% подушевых доходов населения. Для сравнения, в 2014-2015 годах мы потеряли 25% ВВП, а в 2022 - 28,8% ВВП. То есть путем полной блокады внешней торговли, РФ и Китай положить на лопатки уже невозможно. Снизить на время уровень развития и обвалить доходы населения - да, но опрокинуть - уже нет. Тем более, что на 100% остановить экспорт из этих стран невозможно (влияние США уже не безгранично). Кстати, если рассматривать глобальные кластеры в целом, то самый экспортоориентированный кластер в мире - это ЕС. И именно по ЕС максимально ударит трансформация глобализма в новую систему глобальной, кластерной фрагментации. На втором месте находится сырьевая Африка. Сильная зависимость у Канады и Австралии. Евразия занимает промежуточную позицию, но в целом - ниже среднемирового уровня экспортной зависимости ВВП. Латинская Америка существенно ниже среднемирового тренда, в Бразилии, например, данный показатель составляет 16%. Исключение, как я и написал выше, Мексика. Наиболее независимый от ограничений экспорта глобальный кластер - это США. Здесь показатель экспорт/ВВП находится на мизерном уровне в 7,4%. Именно поэтому, США не экспортирует, а импортирует. На этом основано могущество доллара: Америка расплачивается за чужую продукцию своей национальной валютой, формируя самое большое предложение фиатных валют на мировом рынке. И именно на этом основывается система санкций и международного давления США - когда ты импортируешь, то ты можешь отказываться от импорта, вводить импортные пошлины и ставить ультиматумы (такие объемы все равно нигде больше продать невозможно). До поры до времени, это игра в одни ворота, но есть и риски. Глобальный разрыв торговых отношений несет и долгосрочные риски и для США - придется многое производить самим. Доместикация основных производств хороша для создания рабочих мест и роста налогов. Но это же и разгонит инфляцию (американское будет стоить дороже, чем китайское). И это сократит глобальное предложение доллара в системе мировой торговли. А значит, "обраткой" и сократит глобальный спрос на доллары со стороны других стран. Кстати, на нынешних выборах решается и дальнейшая экономическая стратегия США. Трамп - это реинкарнация доктрины Монро и доместикация основных производств. Выиграет глубинная Америка - там оживут заводы и шахты. Демократы - это сохранение глобализма любой ценой и аутсорс основного производства в странах, которые через этот аутсорс попадают в зависимость от торговой политики Вашингтона (правда с Китаем это не сработало, с Мексикой и Вьетнамом пока тоже). В данной модели, выиграют крупные мегаполисы двух побережий, креативный и финансовый сектор.



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