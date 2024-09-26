Система обратной связи для сайта: как увеличить количество обращений с помощью виджета обратного звонка

26 сентября 2024 | 22:45

Современные сайты постоянно стремятся улучшить взаимодействие с посетителями и увеличить количество конверсий. Один из эффективных инструментов для этого — система обратной связи, которая помогает оперативно связаться с потенциальными клиентами. Одним из наиболее продвинутых решений в этой области является виджет обратного звонка GetClient. Эта технология позволяет значительно увеличить число обращений и улучшить качество обслуживания клиентов.

Что такое GetClient?

Система обратного звонка GetClient — это инновационный инструмент, который объединяет несколько каналов связи в одной кнопке на вашем сайте. С его помощью посетители могут быстро связаться с менеджерами компании, используя удобный для них способ: телефон, мессенджеры или социальные сети. Благодаря омниканальности, каждый пользователь может выбрать наиболее подходящий ему канал, будь то звонок, сообщение в мессенджере или даже электронное письмо.

Основное преимущество этой системы — значительное увеличение количества обращений с сайта. По данным разработчиков, с использованием GetClient можно добиться роста обращений более чем на 50%. Это обусловлено тем, что пользователи получают возможность мгновенно связаться с компанией удобным для них способом, не покидая сайта.

Преимущества системы GetClient

Среди ключевых преимуществ GetClient можно выделить:

1. Рост обращений на более чем 50%. Виджет увеличивает вероятность того, что посетители свяжутся с компанией, используя различные каналы связи.

2. Омниканальность. Система поддерживает восемь каналов связи, включая звонки, мессенджеры (Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp), электронную почту и социальные сети.

3. Автоматизация звонков. Менеджеры не забудут перезвонить клиенту — система автоматически соединяет их с посетителем в течение 10–30 секунд после того, как пользователь оставит номер телефона.

4. Планирование звонков. Посетители могут запланировать звонок на удобное время, что особенно полезно для тех, кто не может ответить на звонок немедленно.

5. Дополнительный трафик в социальные сети. За счет интеграции с мессенджерами и социальными сетями пользователи могут не только связаться с компанией, но и перейти на ее страницы в соцсетях.

Как работает виджет?

Процесс работы GetClient прост и интуитивно понятен:

1. Посетитель вводит свой номер телефона в форме на сайте.

2. Менеджер компании получает запрос на звонок и система автоматически соединяет его с клиентом в течение 10-15 секунд.

3. Если все менеджеры заняты, система направляет звонок на свободного сотрудника в течение 5–10 секунд.

4. Посетитель получает звонок менее чем за 30 секунд после отправки заявки.

Этот процесс позволяет свести к минимуму ожидание клиента, что значительно увеличивает вероятность успешного контакта.

Зачем это нужно вашему бизнесу?

Омниканальный виджет GetClient решает сразу несколько важных задач. Во-первых, он позволяет охватить до 35% больше аудитории за счет интеграции различных каналов связи. Исследования показывают, что 25-35% пользователей предпочитают мессенджеры телефонным звонкам, поэтому наличие выбора канала связи является критическим фактором.

Кроме того, система позволяет получить дополнительный трафик в социальные сети, что способствует увеличению видимости и взаимодействия с брендом в интернете. Посетители, которые предпочитают общение через мессенджеры, часто переходят на страницы компании в соцсетях, что улучшает общую вовлеченность.

Функциональные особенности GetClient

Среди ключевых функций виджета стоит отметить:

Оперативность. Отправка и обработка заявки на звонок занимает менее 30 секунд.

Автоматизация. Система автоматически распределяет звонки между свободными менеджерами.

Универсальность. Включает восемь каналов связи для удобства пользователей.

Интеграция с CRM. Виджет легко интегрируется с системами управления взаимоотношениями с клиентами, что упрощает контроль за процессом обработки обращений.

Стоимость и доступность

Одним из ключевых преимуществ виджета GetClient является его доступность. Система не требует подключения виртуальной АТС и обеспечивает полный функционал по минимальной стоимости. Например, стоимость одной минуты разговора составляет всего 0,25 грн, а абонентская плата полностью покрывает расходы на общение. Это делает решение доступным даже для небольших компаний с ограниченным бюджетом.

Система обратной связи через виджет обратного звонка GetClient — это мощный инструмент для увеличения числа обращений с сайта и улучшения взаимодействия с клиентами. Благодаря множеству каналов связи и высокой скорости обработки заявок, компания может не только увеличить конверсии, но и улучшить качество обслуживания своих клиентов. Инвестировав в это решение, вы сможете значительно повысить эффективность работы вашего сайта и укрепить доверие клиентов.